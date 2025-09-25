Dreame präsentiert auf der IFA den V30 & V20 Pro / Verhedderungsfreie Reinigung und präzise Kantenpflege - entwickelt für ein nahtloses Reinigungserlebnis (FOTO)
Berlin (ots) - Dreame Technology
(https://375944.eu2.cleverreach.com/c/110447398/5e313c590-t1vynp) , das weltweit
führende Smart-Home-Unternehmen, hat heute im Rahmen seiner vielfältigen
Produktankündigungen auf der IFA 2025 in Berlin zwei neue Modelle seiner
Stabstaubsauger-Familie vorgestellt: den V20 Pro und den V30 .
"Wir sind stolz darauf, uns mit jeder neuen Produkt- und Gerätekategorie in
Europa und weltweit weiter als Innovationsführer zu etablieren. Heute auf der
IFA haben wir einen Meilenstein in unserem Bestreben gesetzt, diese
Führungsrolle in Europa dauerhaft auszubauen. Mit der Markteinführung der neuen
Akku-Staubsaugermodelle V30 und V20 Pro untermauern wir unser Engagement und
geben ein klares Statement zu unseren Ambitionen und unserer Vision für die
Zukunft", so Sean Chen, Managing Director von Dreame Westeuropa .
Führende Features, klare Innovationen - Dreame setzt mit V30 & V20 Pro neue
Maßstäbe
GapFree(TM) AI Robotic Arm reinigt Kanten mit 0 mm*
Herzstück der Innovation ist der GapFree(TM) AI Robotic Arm, entwickelt für eine
der größten Herausforderungen beim Staubsaugen: die gründliche Reinigung von
Kanten und Ecken. Mithilfe intelligenter Infrarotsensoren senkt sich der Arm
automatisch ab, sobald er Wände oder Möbel erkennt, und schließt Spalten bis auf
0 mm* - für eine unübertroffene Randreinigung. Feinstaub wie auch grober Schmutz
werden direkt in den Saugkanal geleitet, ohne zu verstreuen oder Rückstände zu
hinterlassen. So entfällt mehrfaches Nachsaugen, und die Reinigung gelingt
schneller, gründlicher und müheloser - ob Krümel, Tierhaare oder Staub entlang
von Sockelleisten oder zwischen Möbeln und Wänden.
TangleCut(TM) Dual Scraper - Haare schneiden für verhedderungsfreie* Reinigung
Statt herkömmlicher Anti-Tangle-Kämme nutzen V30 und V20 Pro eine
weiterentwickelte Soft-Roller-Bürste mit zwei motorisierten Schabern, die Haare
während des Saugens durchtrennen. So bleibt die Bürste frei von Verwicklungen,
manuelles Entfernen entfällt, und ein häufiger Reinigungsfrust wird effizient
gelöst.
90° klappbar + 4-fach ausziehbar - für die gründliche Reinigung unter Möbeln
Das Saugrohr passt sich flexibel an: vier Längenstufen und ein
90°-Knickmechanismus ermöglichen es, mühelos tief unter Betten, Sofas oder enge
Zwischenräume zu gelangen - ganz ohne Bücken oder Möbelrücken.
Smart Dirt Detection & Suction Control - maximale Reinigung, minimaler
Energieverbrauch
Mit CelesTect(TM)-Technologie erkennen die Geräte versteckten Staub, passen die
