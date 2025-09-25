Dreame präsentiert auf der IFA den V30 & V20 Pro / Verhedderungsfreie Reinigung und präzise Kantenpflege - entwickelt für ein nahtloses Reinigungserlebnis (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsArm Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Arm Holdings
    Berlin (ots) - Dreame Technology
    (https://375944.eu2.cleverreach.com/c/110447398/5e313c590-t1vynp) , das weltweit
    führende Smart-Home-Unternehmen, hat heute im Rahmen seiner vielfältigen
    Produktankündigungen auf der IFA 2025 in Berlin zwei neue Modelle seiner
    Stabstaubsauger-Familie vorgestellt: den V20 Pro und den V30 .

    "Wir sind stolz darauf, uns mit jeder neuen Produkt- und Gerätekategorie in
    Europa und weltweit weiter als Innovationsführer zu etablieren. Heute auf der
    IFA haben wir einen Meilenstein in unserem Bestreben gesetzt, diese
    Führungsrolle in Europa dauerhaft auszubauen. Mit der Markteinführung der neuen
    Akku-Staubsaugermodelle V30 und V20 Pro untermauern wir unser Engagement und
    geben ein klares Statement zu unseren Ambitionen und unserer Vision für die
    Zukunft", so Sean Chen, Managing Director von Dreame Westeuropa .

    Führende Features, klare Innovationen - Dreame setzt mit V30 & V20 Pro neue
    Maßstäbe

    GapFree(TM) AI Robotic Arm reinigt Kanten mit 0 mm*

    Herzstück der Innovation ist der GapFree(TM) AI Robotic Arm, entwickelt für eine
    der größten Herausforderungen beim Staubsaugen: die gründliche Reinigung von
    Kanten und Ecken. Mithilfe intelligenter Infrarotsensoren senkt sich der Arm
    automatisch ab, sobald er Wände oder Möbel erkennt, und schließt Spalten bis auf
    0 mm* - für eine unübertroffene Randreinigung. Feinstaub wie auch grober Schmutz
    werden direkt in den Saugkanal geleitet, ohne zu verstreuen oder Rückstände zu
    hinterlassen. So entfällt mehrfaches Nachsaugen, und die Reinigung gelingt
    schneller, gründlicher und müheloser - ob Krümel, Tierhaare oder Staub entlang
    von Sockelleisten oder zwischen Möbeln und Wänden.

    TangleCut(TM) Dual Scraper - Haare schneiden für verhedderungsfreie* Reinigung

    Statt herkömmlicher Anti-Tangle-Kämme nutzen V30 und V20 Pro eine
    weiterentwickelte Soft-Roller-Bürste mit zwei motorisierten Schabern, die Haare
    während des Saugens durchtrennen. So bleibt die Bürste frei von Verwicklungen,
    manuelles Entfernen entfällt, und ein häufiger Reinigungsfrust wird effizient
    gelöst.

    90° klappbar + 4-fach ausziehbar - für die gründliche Reinigung unter Möbeln

    Das Saugrohr passt sich flexibel an: vier Längenstufen und ein
    90°-Knickmechanismus ermöglichen es, mühelos tief unter Betten, Sofas oder enge
    Zwischenräume zu gelangen - ganz ohne Bücken oder Möbelrücken.

    Smart Dirt Detection & Suction Control - maximale Reinigung, minimaler
    Energieverbrauch

    Mit CelesTect(TM)-Technologie erkennen die Geräte versteckten Staub, passen die
