Dreame präsentiert auf der IFA den V30 & V20 Pro / Verhedderungsfreie Reinigung und präzise Kantenpflege - entwickelt für ein nahtloses Reinigungserlebnis (FOTO)

Berlin (ots) - Dreame Technology

(https://375944.eu2.cleverreach.com/c/110447398/5e313c590-t1vynp) , das weltweit

führende Smart-Home-Unternehmen, hat heute im Rahmen seiner vielfältigen

Produktankündigungen auf der IFA 2025 in Berlin zwei neue Modelle seiner

Stabstaubsauger-Familie vorgestellt: den V20 Pro und den V30 .



"Wir sind stolz darauf, uns mit jeder neuen Produkt- und Gerätekategorie in

Europa und weltweit weiter als Innovationsführer zu etablieren. Heute auf der

IFA haben wir einen Meilenstein in unserem Bestreben gesetzt, diese

Führungsrolle in Europa dauerhaft auszubauen. Mit der Markteinführung der neuen

Akku-Staubsaugermodelle V30 und V20 Pro untermauern wir unser Engagement und

geben ein klares Statement zu unseren Ambitionen und unserer Vision für die

Zukunft", so Sean Chen, Managing Director von Dreame Westeuropa .





