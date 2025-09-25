    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRockwell Automation AktievorwärtsNachrichten zu Rockwell Automation
    Rockwell Automation, Avvale und ESGeo kündigen Zusammenarbeit zur Bereitstellung einer OT-generierten Lösung für die Nachhaltigkeitsberichterstattung an

    Neues Angebot unterstützt Industrieunternehmen bei der automatischen Erfassung und Kontextualisierung von Betriebsdaten, um die Messung, Sichtbarkeit sowie Weitergabe von Nachhaltigkeitskennzahlen zu verbessern

    MAILAND, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass die kürzlich erweiterte Zusammenarbeit mit Avvale und ESGeo Industrieunternehmen dabei helfen wird, die wachsenden Erwartungen von Gesellschaft, Regulierungsbehörden sowie Investoren in Bezug auf Nachhaltigkeitsberichterstattung und -leistung einfacher zu erfüllen.

    Die Zusammenarbeit kombiniert die Datenkapazitäten von Rockwell Automation im Bereich der Betriebstechnologie (OT), die Expertise von Avvale als Systemintegrator – spezialisiert auf ERP und digitale Transformation – sowie die Unternehmenslösung von ESGeo für nicht-finanzielle Offenlegungen.

    Avvale spielt eine Schlüsselrolle bei der Überbrückung der Kluft zwischen Technologie und Geschäftsergebnissen. Mit einem tiefgreifenden Verständnis industrieller Prozesse unterstützt es Unternehmen bei der Implementierung robuster und maßgeschneiderter Lösungen, die eine reibungslose Integration und Ausrichtung an Nachhaltigkeits- und Betriebszielen gewährleisten. Seine Expertise beschleunigt die Einführung digitaler Lösungen und stellt sicher, dass Unternehmen das volle Potenzial ihrer Investitionen in Automatisierung und Daten ausschöpfen.

    „Durch die Ausweitung unseres Angebots auf Level 4 – die oberste Ebene der Automatisierungspyramide – können wir unseren Kunden eine noch umfassendere Unterstützung bieten, um ihre Datenerfassung und -weitergabe einfacher zu automatisieren sowie Nachhaltigkeitsergebnisse zu verbessern", sagt Emmanuel Guilhamon, Vizepräsident für Nachhaltigkeit bei Rockwell Automation. „Wir helfen ihnen dabei, ihre Betriebsdaten doppelt so gut zu nutzen, indem verwertbare Erkenntnisse gewonnen werden, die sowohl die Einhaltung von Vorschriften unterstützen als auch Mehrwert fürs Unternehmen bieten."

