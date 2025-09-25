    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP
    GOLDMAN SACHS stuft BP auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 450 auf 470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna sieht laut seiner aktuellen Einschätzung der Ölbranche vom Mittwochabend für 2026 immense Risiken für den Brent-Preis und die Markterwartungen an die Unternehmen. BP profitiere allerdings von einigen Alleinstellungsmerkmalen, wie zum Beispiel seinem erfolgreichen Handel und dem starken US-Geschäft./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:37 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 5,023EUR auf Tradegate (25. September 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Michele della Vigna
    Analysiertes Unternehmen: BP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 4,7
    Kursziel alt: 4,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,70£, was eine Steigerung von +7,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



