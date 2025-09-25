Knorr-Bremse stärkt Rail-Wachstum mit duagon-Übernahme
Knorr-Bremse stärkt mit der Übernahme der duagon Group seine Position im globalen Rail-Geschäft und setzt auf profitables Wachstum.
Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa
- Knorr-Bremse übernimmt die duagon Group, um das Wachstum im globalen Rail-Geschäft zu stärken.
- Die Akquisition verbessert Knorr-Bremse's Position im Bereich Elektronik- und Softwarelösungen für Schienenfahrzeuge.
- Der Kaufpreis beträgt rund 500 Millionen Euro, plus eine potenzielle Erfolgsprämie.
- Duagon ergänzt das Bahnsignalgeschäft von Knorr-Bremse und eröffnet Marktzugänge in Europa.
- Die Übernahme ist Teil der BOOST Strategie von Knorr-Bremse, die auf profitables Wachstum abzielt.
- Knorr-Bremse erwartet Synergieeffekte von 5-10 Millionen Euro jährlich ab 2028 durch die Integration von duagon.
Der nächste wichtige Termin, Q3/25 Finanzergebnisse, bei Knorr-Bremse ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Knorr-Bremse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,92 % im
Minus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.260,64PKT (-0,33 %).
-0,89 %
-3,54 %
-12,55 %
-5,61 %
+1,80 %
+82,09 %
-19,91 %
-6,95 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
