Palantir: Ein Investment wert oder kurz vor dem Crash?

Science-Fiction-Werke wie Isaac Asimovs Robot oder James Camerons Terminator haben die Idee selbstständig denkender Maschinen seit Jahrzehnten populär gemacht. Doch erst mit dem Start von ChatGPT wurde KI wirklich zum Mainstream.

KI wirkt zwar wie ein neues Konzept, ist es aber nicht. Schon in den 1950er-Jahren beschäftigten sich Forscher damit: Alan Turing dachte über KI-Computer nach, und die Rand Corp. entwickelte 1956 das erste KI-Programm.

Ob Qualitätskontrolle in der Industrie, Bestandsmanagement im Handel, Risikosteuerung im Bankwesen, bessere Behandlungsergebnisse im Gesundheitswesen oder neue Einsatzszenarien im Militär – KI dringt in jede Branche vor.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Das hat IT-Budgets massiv umgelenkt, wovon Palantir profitiert. Das Unternehmen aus Denver, das sich Anfang der 2000er-Jahre als Datenpartner des US-Verteidigungsministeriums etablierte, ist inzwischen eine feste Größe in der Fortune 500.

Palantir hat mit seiner AIP-Plattform ein Komplettpaket geschaffen, das Kunden die schnelle Einführung von KI ermöglicht – ohne eigene Systeme von Grund auf bauen zu müssen.

Auch die Nachfrage von Regierungen bleibt hoch: Kürzlich schloss Palantir einen Vertrag über fast 1 Mrd. USD mit der britischen Regierung für KI-Verteidigungslösungen ab.

Bank of America sieht noch erhebliches Potenzial

Kritiker warnen, dass KI überbewertet sein könnte. Tatsächlich könnten fehlende Renditen Investitionen bremsen und die Branche zurückwerfen. Um dem vorzubeugen, hat Palantir die Rolle des „AI Forward-Deployed Engineer (FDE)“ geschaffen – KI-gestützte Lösungen, die individuell auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten werden.

Laut Bank of America ist dies ein entscheidender Wachstumstreiber. Die Analysten erhöhten ihre Umsatzprognosen und erwarten nun, dass Palantirs kommerzielle Verkäufe bis 2030 mehr als 10 Milliarden US-Dollar erreichen. Das entspräche einer Wachstumsrate von bis zu 40 Prozent jährlich.

Auch die Kursziele wurden angehoben: von 180 auf 215 US-Dollar je Aktie.

Die Bewertungsaufschläge für die Palantir-Aktie sind allerdings heftig: Für dieses Jahr schlägt ein Kursgewinnverhältnis (KGV) von 416 zu Buche, für kommendes Jahr nehmen Experten ein KGV von 316 an.

Bei Momentum-Aktien ist es schwer einzuschätzen, welche Bewertungs-Vielfache noch akzeptabel sind: Aber selbst angenommen, man würde ein KGV von 100 bei Palantir für gerechtfertigt halten, so läge der faire Wert der Aktie bei 43 US-Dollar. Das ergibt ein Upside-Potenzial von rund 79 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 150,2EUR auf Tradegate (25. September 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 158,30 $ , was einem Rückgang von -10,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!