    Palantir: Ein Investment wert oder kurz vor dem Crash?

    Dank seiner Fähigkeit, Daten sicher und effizient zu erschließen, hat sich Palantir als einer der großen Gewinner der KI-Ära positioniert. Auch die Bank of America sieht in Palantir noch erhebliches Potenzial.

    KI-Aktie - Palantir: Ein Investment wert oder kurz vor dem Crash?
    KI wirkt zwar wie ein neues Konzept, ist es aber nicht. Schon in den 1950er-Jahren beschäftigten sich Forscher damit: Alan Turing dachte über KI-Computer nach, und die Rand Corp. entwickelte 1956 das erste KI-Programm.

    Science-Fiction-Werke wie Isaac Asimovs Robot oder James Camerons Terminator haben die Idee selbstständig denkender Maschinen seit Jahrzehnten populär gemacht. Doch erst mit dem Start von ChatGPT wurde KI wirklich zum Mainstream.

    Ob Qualitätskontrolle in der Industrie, Bestandsmanagement im Handel, Risikosteuerung im Bankwesen, bessere Behandlungsergebnisse im Gesundheitswesen oder neue Einsatzszenarien im Militär – KI dringt in jede Branche vor.

    Das hat IT-Budgets massiv umgelenkt, wovon Palantir profitiert. Das Unternehmen aus Denver, das sich Anfang der 2000er-Jahre als Datenpartner des US-Verteidigungsministeriums etablierte, ist inzwischen eine feste Größe in der Fortune 500.

    Palantir hat mit seiner AIP-Plattform ein Komplettpaket geschaffen, das Kunden die schnelle Einführung von KI ermöglicht – ohne eigene Systeme von Grund auf bauen zu müssen.

    Auch die Nachfrage von Regierungen bleibt hoch: Kürzlich schloss Palantir einen Vertrag über fast 1 Mrd. USD mit der britischen Regierung für KI-Verteidigungslösungen ab. 

    Bank of America sieht noch erhebliches Potenzial

    Kritiker warnen, dass KI überbewertet sein könnte. Tatsächlich könnten fehlende Renditen Investitionen bremsen und die Branche zurückwerfen. Um dem vorzubeugen, hat Palantir die Rolle des „AI Forward-Deployed Engineer (FDE)“ geschaffen – KI-gestützte Lösungen, die individuell auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten werden.

    Laut Bank of America ist dies ein entscheidender Wachstumstreiber. Die Analysten erhöhten ihre Umsatzprognosen und erwarten nun, dass Palantirs kommerzielle Verkäufe bis 2030 mehr als 10 Milliarden US-Dollar erreichen. Das entspräche einer Wachstumsrate von bis zu 40 Prozent jährlich. 

    Auch die Kursziele wurden angehoben: von 180 auf 215 US-Dollar je Aktie.

    Die Bewertungsaufschläge für die Palantir-Aktie sind allerdings heftig: Für dieses Jahr schlägt ein Kursgewinnverhältnis (KGV) von 416 zu Buche, für kommendes Jahr nehmen Experten ein KGV von 316 an.

    Bei Momentum-Aktien ist es schwer einzuschätzen, welche Bewertungs-Vielfache noch akzeptabel sind: Aber selbst angenommen, man würde ein KGV von 100 bei Palantir für gerechtfertigt halten, so läge der faire Wert der Aktie bei 43 US-Dollar. Das ergibt ein Upside-Potenzial von rund 79 Prozent.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 150,2EUR auf Tradegate (25. September 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 158,30$, was einem Rückgang von -10,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
