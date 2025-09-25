SAP - Aktie im Spotlight - 25.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von -2,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SAP mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -10,22 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +3,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,84 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -2,71 % verloren.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,66 % 1 Monat -0,84 % 3 Monate -10,22 % 1 Jahr +16,45 %

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 272,79 Mrd. wert.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.