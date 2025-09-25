    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    EU-Kommission ermittelt gegen Softwarekonzern SAP

    • EU-Kommission ermittelt gegen SAP wegen Wettbewerb.
    • Verdacht auf Verzerrung bei Wartungs- und Supportdiensten.
    • Ermittlungen könnten Auswirkungen auf SAPs Geschäft haben.
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat Ermittlungen gegen den deutschen Softwarekonzern SAP wegen möglicher wettbewerbswidriger Praktiken eingeleitet. Der Konzern steht im Verdacht, den Wettbewerb bei Wartungs- und Supportdienstleistungen verzerrt zu haben, wie die Brüssler Behörde mitteilte./tre/DP/stw

    SAP

    -2,53 %
    +3,66 %
    -0,84 %
    -10,22 %
    +16,45 %
    +186,14 %
    +73,66 %
    +304,23 %
    +1.396.150,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 223,5 auf Tradegate (25. September 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 275,37 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +20,86 %/+29,81 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
