EU-Kommission ermittelt gegen Softwarekonzern SAP
- EU-Kommission ermittelt gegen SAP wegen Wettbewerb.
- Verdacht auf Verzerrung bei Wartungs- und Supportdiensten.
- Ermittlungen könnten Auswirkungen auf SAPs Geschäft haben.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat Ermittlungen gegen den deutschen Softwarekonzern SAP wegen möglicher wettbewerbswidriger Praktiken eingeleitet. Der Konzern steht im Verdacht, den Wettbewerb bei Wartungs- und Supportdienstleistungen verzerrt zu haben, wie die Brüssler Behörde mitteilte./tre/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 223,5 auf Tradegate (25. September 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,84 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 275,37 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +20,86 %/+29,81 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich halte eher die Bereiche um die 180€-200€ für gut um Positionen aufzubauen sofern ich das auf den ersten Blick beurteilen kann.
Hier werden einige Gründe genannt: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19922212-sap-rueckwaertsgang-droht-dax-konzern-aktie-absturz (man muss den ganzen Artikel lesen). Die auch heute anhaltende Schwäche ist bemerkenswert - es könnte aber jetzt eine, zumindest kleinere, technische Erholung geben.
SAP war mir zuletzt einfach zu teuer um hier größer einzusteigen. Wachstum hin oder her, aber da war einiges eingepreist.