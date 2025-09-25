EU-Kommission ermittelt gegen Softwarekonzern SAP

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 223,5 auf Tradegate (25. September 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,84 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 275,37 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +20,86 %/+29,81 % bedeutet.