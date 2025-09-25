Technologie von Visa unterstützt BUUTs neue Karte für die Generation Z
BUUT wurde in nur 10 Wochen mit der cloud-nativen Plattform von Pismo
entwickelt und zeigt, wie traditionelle Finanzinstitute mit dem
Während BUUT das Angebot mit einem tiefen Einblick in die Kundenbedürfnisse und
regulatorischem Fachwissen leitete, ermöglichte die cloudbasierte Plattform von
Pismo den schnellen Aufbau eines nahtlosen Debitkartenerlebnisses, das für eine
digital orientierte Generation entwickelt wurde.
"Unsere Zusammenarbeit mit BUUT ist ein überzeugendes Beispiel dafür, was
möglich ist, wenn Banken und Technologiepartner mit einer gemeinsamen Vision
zusammenkommen", sagte Mandy Lamb, Leiterin des Bereichs Mehrwertdienste bei
Visa Europe. "In nur 10 Wochen hat ABN AMRO ein Angebot auf den Markt gebracht,
das es mit den besten Fintechs aufnehmen kann. Das ist die Zukunft des
Bankwesens - kollaborativ, agil und auf den Kunden ausgerichtet."
"Dieses Projekt zeigt, dass die Banken nicht zwischen Sicherheit und
Geschwindigkeit wählen müssen. Mit den richtigen Partnern können sie beides
haben. Und in einer Welt, in der die Erwartungen der Kunden von den besten
digitalen Erlebnissen geprägt sind - nicht nur im Bankwesen, sondern in allen
Branchen - ist das nicht nur ein Wettbewerbsvorteil. Es ist eine Notwendigkeit."
Hein Ter Braak, Leiter von BUUT, sagte: "Mit BUUT wollen wir die finanziell
selbstbewussteste und gesündeste Generation aller Zeiten aufbauen. Deshalb haben
wir keine Zeit verloren und sind so schnell wie möglich an den Start gegangen.
Die Zeitpläne sowie die Zusammenarbeit mit Visa und Pismo waren perfekt auf
unsere abgestimmt, sodass eine rasche Veröffentlichung möglich war!"
Die Zusammenarbeit spiegelt das Interesse der Banken wider, API-basierte,
cloud-native Infrastrukturen wie Pismo in Betracht zu ziehen, um den Erwartungen
der digital orientierten Verbraucher gerecht zu werden.
catocencoris schrieb 26.03.25, 06:43
Interessante Kampagne von VISA und Mastercard:mitdiskutieren »
"Exklusiv: Finanzbranche digitales Bezahlen mit der Brechstange durchsetzen
Visa und Mastercard wollen das digitale Bezahlen jetzt mit der Brechstange durchsetzen – und schließen dazu ein Bündnis mit wesentlichen Playern der deutschen Kreditwirtschaft. Die gemeinsame Kampagne nennt sich "Deutschland zahlt digital" und zielt auf jene zehntausenden Händler und Gastronomen hierzulande, die ihren Kunden immer noch ausschließlich Bargeldzahlung anbieten. Laut der diese Woche online gestellten Website der Initiative sollen die Betriebe geködert werden, indem sie ein kostenloses Terminal erhalten, das auch kostenlos installiert wird. Zudem sollen sie bis zu einer Umsatzhöhe von 50.000 Euro für zwölf Monate keinerlei Transaktionsgebühren zahlen. Subventioniert wird die Aktion dem Vernehmen nach wesentlich von Mastercard und Visa selbst. Als direkte Ansprechpartner der Händler fungieren allerdings "Akzeptanzpartner" wie die VR Payment (also die Payment-Tochter der DZ Bank), Commerz Globalpay (also das PSP-Joint-Venture der Commerzbank) und Vert (also der Merchant-Solutions-Spezialist der Deutschen Bank). Neben den drei bankeneigenen Playern sind drei unabhängige Payment Service Provider bzw. Terminal-Spezialisten am Start, nämlich Unzer, SumUp und Flatpay. Dagegen fehlen Payone (also der Sparkassen-Acquirer) und Nexi (also die frühere Concardis), wie der "Botschafter" der Kampagne, Payment-Vorkämpfer Marcus Mosen, gegenüber Finanz-Szene bestätigt. "Wir gehen allerdings davon aus, dass sich in einer zweiten Welle weitere relevante Akteure der Initiative anschließen werden." Das Kalkül von "Deutschland zahlt digital" dürfte darauf hinauslaufen, dass Händler, wenn sie einmal ein Bezahl-Terminal angeschafft haben, es auch nicht mehr abschaffen. Wobei es natürlich insbesondere in der Gastronomie auch Betriebe gibt, die sich Kartenzahlungen nicht unbedingt aus Kostengründen verweigern – sondern weil sie aus offensichtlichen Motiven eine eher schwammige Erfassung ihrer Umsätze präferieren. Ob Visa und Mastercard mit ihrer Initiative wirklich durchschlagen, bleibt also abzuwarten (und wird auch von der finanziellen Ausstattung der Kampagne abhängen; hierzu liegen uns keine Informationen vor)."
Quelle: https://finanz-szene.de/
Dietlinde38 schrieb 31.01.25, 08:21
Eine der besten Aktien in meinem übergewichteten Depot mit bald 40 % Gewinn, Kauf letztes Jahr im September.mitdiskutieren »
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VISA-INC-2277468/news/Goldman-hebt-Ziel-fur-Visa-auf-384-Dollar-Buy-48920251/
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/VISA-INC-2277468/news/Visa-mit-Gewinnplus-im-Weihnachtsquartal-Aktie-nachborslich-im-Plus-48919914/
Einmal mehr überragende Zahlen. Lässt die durchschnittliche jährliche Performance des DOW weit hinter sich. So liebe ich das.
viking92 schrieb 23.01.25, 07:15
🤣 ohne Worte was hier so an "Wissen" rumgeistert.mitdiskutieren »
