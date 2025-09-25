    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVisa (A) AktievorwärtsNachrichten zu Visa (A)
    Technologie von Visa unterstützt BUUTs neue Karte für die Generation Z

    Amsterdam (ots/PRNewswire) - Das neue Angebot für Herausforderer wurde mit
    Fintech-Geschwindigkeit erstellt und wird von der cloud-nativen Plattform von
    Pismo unterstützt.

    Visa und Pismo haben sich mit ABN AMRO zusammengetan, um die Herausfordererkarte
    von BUUT zu unterstützen, die auf die Generation Z abzielt. Die Debitkarte von
    BUUT wurde in nur 10 Wochen mit der cloud-nativen Plattform von Pismo (https://n
    am11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pismo.io%2F&data=05
    %7C02%7Calex.heath%40cision.com%7C20e5553d34974be0b40c08ddfb7894e5%7C887bf9ee3c8
    24b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638943217517981033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFb
    XB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyf
    Q%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hVlETSzSrxRNc3e3dEZS3I9EOSG%2BIBUjMmbV%2BR27eAk%3D&re
    served=0) entwickelt und zeigt, wie traditionelle Finanzinstitute mit dem
    richtigen Technologiepartner mit der Geschwindigkeit von Fintechs mithalten
    können.

    Während BUUT das Angebot mit einem tiefen Einblick in die Kundenbedürfnisse und
    regulatorischem Fachwissen leitete, ermöglichte die cloudbasierte Plattform von
    Pismo den schnellen Aufbau eines nahtlosen Debitkartenerlebnisses, das für eine
    digital orientierte Generation entwickelt wurde.

    "Unsere Zusammenarbeit mit BUUT ist ein überzeugendes Beispiel dafür, was
    möglich ist, wenn Banken und Technologiepartner mit einer gemeinsamen Vision
    zusammenkommen", sagte Mandy Lamb, Leiterin des Bereichs Mehrwertdienste bei
    Visa Europe. "In nur 10 Wochen hat ABN AMRO ein Angebot auf den Markt gebracht,
    das es mit den besten Fintechs aufnehmen kann. Das ist die Zukunft des
    Bankwesens - kollaborativ, agil und auf den Kunden ausgerichtet."

    "Dieses Projekt zeigt, dass die Banken nicht zwischen Sicherheit und
    Geschwindigkeit wählen müssen. Mit den richtigen Partnern können sie beides
    haben. Und in einer Welt, in der die Erwartungen der Kunden von den besten
    digitalen Erlebnissen geprägt sind - nicht nur im Bankwesen, sondern in allen
    Branchen - ist das nicht nur ein Wettbewerbsvorteil. Es ist eine Notwendigkeit."

    Hein Ter Braak, Leiter von BUUT, sagte: "Mit BUUT wollen wir die finanziell
    selbstbewussteste und gesündeste Generation aller Zeiten aufbauen. Deshalb haben
    wir keine Zeit verloren und sind so schnell wie möglich an den Start gegangen.
    Die Zeitpläne sowie die Zusammenarbeit mit Visa und Pismo waren perfekt auf
    unsere abgestimmt, sodass eine rasche Veröffentlichung möglich war!"

    Die Zusammenarbeit spiegelt das Interesse der Banken wider, API-basierte,
    cloud-native Infrastrukturen wie Pismo in Betracht zu ziehen, um den Erwartungen
    der digital orientierten Verbraucher gerecht zu werden.
