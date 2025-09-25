Ehemalige Wirtschaftsministerin Zypries warnt beim ID X Summit vor akuter Gefahr für Deutschlands Demokratie durch Geldwäsche

Hamburg (ots) - Die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries

warnte heute beim ID X Summit eindringlich vor den Folgen unzureichender

Geldwäschebekämpfung. "Demokratien müssen Geldwäsche entschlossen bekämpfen,

sonst öffnen sie den Geldhahn für Extremisten - auch in Deutschland", so die

Schirmherrin der Fachkonferenz.



Zypries betonte, dass besonders mittelständische Unternehmen durch kriminelle

Finanzströme belastet würden, während Korruption und organisierte Kriminalität

profitierten. "Nur mit Technologie, Mut und gemeinsamer Verantwortung können wir

verhindern, dass unsere Demokratie von Kriminellen unterhöhlt wird", erklärte

die SPD-Politikerin.





Laut Bundeskriminalamt verursachten Wirtschaftsdelikte 2024 Schäden von 2,76

Milliarden Euro, ein Plus von 2,9% gegenüber dem Vorjahr. Im CPI 2024 belegt

Deutschland Platz 15 (-3 Plätze vs. 2023), was auf Defizite bei Korruptions- und

Geldwäschebekämpfung hinweist.



Frank S. Jorga, Gründer des Online-Identitätsdienstleisters WebID sowie Erfinder

der Videoidentifikation, stellte die wachsende Rolle von Technologie im Kampf

gegen Finanzbetrug heraus. "Geldwäschebekämpfung beginnt bei der digitalen

Identität. Wer nicht zweifelsfrei weiß, wer hinter einer Transaktion steht, kann

Kriminalität nicht stoppen. Deutschland ist hier gefährlich ins Hintertreffen

geraten - und eine bewährte, etablierte Lösung ist der Einsatz sicherer

Identitätstechnologien", so Jorga.



Der ID X Summit geht 2025 in seine dritte Runde. Die Hamburger Fachkonferenz

vernetzt Politik, Wirtschaft und Technologie und gilt als Schnittstelle von

Innovation, Cyberbetrugsprävention und Regulierung.



Über WebID



Nach Erfindung der Videoidentifikation gründete Frank S. Jorga 2012 mit WebID

(https://webid-solutions.com/de/) den ersten Anbieter digitaler Identitäten

Deutschlands und etablierte diesen zum einzig durchgängig profitablen

Dienstleister des Landes. Mit 1100 Mitarbeitern und einem der umfangreichsten

Produktportfolios weltweit bedient das Unternehmen heute eines der größten

Branchenvolumina am Markt, darunter 80% aller deutschen Großbanken,

Institutionen der Verwaltungslandschaft, des Gesundheitswesens sowie führende

Akteure aus den Bereichen E-Commerce, Mobility, Telekommunikation und

Entertainment. Seit 2022 veranstaltet WebID den ID X Summit.

(https://idxsummit.de)



