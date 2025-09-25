Ehemalige Wirtschaftsministerin Zypries warnt beim ID X Summit vor akuter Gefahr für Deutschlands Demokratie durch Geldwäsche
Hamburg (ots) - Die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries
warnte heute beim ID X Summit eindringlich vor den Folgen unzureichender
Geldwäschebekämpfung. "Demokratien müssen Geldwäsche entschlossen bekämpfen,
sonst öffnen sie den Geldhahn für Extremisten - auch in Deutschland", so die
Schirmherrin der Fachkonferenz.
Zypries betonte, dass besonders mittelständische Unternehmen durch kriminelle
Finanzströme belastet würden, während Korruption und organisierte Kriminalität
profitierten. "Nur mit Technologie, Mut und gemeinsamer Verantwortung können wir
verhindern, dass unsere Demokratie von Kriminellen unterhöhlt wird", erklärte
die SPD-Politikerin.
Laut Bundeskriminalamt verursachten Wirtschaftsdelikte 2024 Schäden von 2,76
Milliarden Euro, ein Plus von 2,9% gegenüber dem Vorjahr. Im CPI 2024 belegt
Deutschland Platz 15 (-3 Plätze vs. 2023), was auf Defizite bei Korruptions- und
Geldwäschebekämpfung hinweist.
Frank S. Jorga, Gründer des Online-Identitätsdienstleisters WebID sowie Erfinder
der Videoidentifikation, stellte die wachsende Rolle von Technologie im Kampf
gegen Finanzbetrug heraus. "Geldwäschebekämpfung beginnt bei der digitalen
Identität. Wer nicht zweifelsfrei weiß, wer hinter einer Transaktion steht, kann
Kriminalität nicht stoppen. Deutschland ist hier gefährlich ins Hintertreffen
geraten - und eine bewährte, etablierte Lösung ist der Einsatz sicherer
Identitätstechnologien", so Jorga.
Der ID X Summit geht 2025 in seine dritte Runde. Die Hamburger Fachkonferenz
vernetzt Politik, Wirtschaft und Technologie und gilt als Schnittstelle von
Innovation, Cyberbetrugsprävention und Regulierung.
Über WebID
Nach Erfindung der Videoidentifikation gründete Frank S. Jorga 2012 mit WebID
(https://webid-solutions.com/de/) den ersten Anbieter digitaler Identitäten
Deutschlands und etablierte diesen zum einzig durchgängig profitablen
Dienstleister des Landes. Mit 1100 Mitarbeitern und einem der umfangreichsten
Produktportfolios weltweit bedient das Unternehmen heute eines der größten
Branchenvolumina am Markt, darunter 80% aller deutschen Großbanken,
Institutionen der Verwaltungslandschaft, des Gesundheitswesens sowie führende
Akteure aus den Bereichen E-Commerce, Mobility, Telekommunikation und
Entertainment. Seit 2022 veranstaltet WebID den ID X Summit.
(https://idxsummit.de)
Pressekontakt:
Irena Anna Neumann
mailto:irena.neumann@webid-solutions.de
0151/42227433
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127753/6125036
OTS: WebID Solutions GmbH
