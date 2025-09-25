    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Ehemalige Wirtschaftsministerin Zypries warnt beim ID X Summit vor akuter Gefahr für Deutschlands Demokratie durch Geldwäsche

    Hamburg (ots) - Die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries
    warnte heute beim ID X Summit eindringlich vor den Folgen unzureichender
    Geldwäschebekämpfung. "Demokratien müssen Geldwäsche entschlossen bekämpfen,
    sonst öffnen sie den Geldhahn für Extremisten - auch in Deutschland", so die
    Schirmherrin der Fachkonferenz.

    Zypries betonte, dass besonders mittelständische Unternehmen durch kriminelle
    Finanzströme belastet würden, während Korruption und organisierte Kriminalität
    profitierten. "Nur mit Technologie, Mut und gemeinsamer Verantwortung können wir
    verhindern, dass unsere Demokratie von Kriminellen unterhöhlt wird", erklärte
    die SPD-Politikerin.

    Laut Bundeskriminalamt verursachten Wirtschaftsdelikte 2024 Schäden von 2,76
    Milliarden Euro, ein Plus von 2,9% gegenüber dem Vorjahr. Im CPI 2024 belegt
    Deutschland Platz 15 (-3 Plätze vs. 2023), was auf Defizite bei Korruptions- und
    Geldwäschebekämpfung hinweist.

    Frank S. Jorga, Gründer des Online-Identitätsdienstleisters WebID sowie Erfinder
    der Videoidentifikation, stellte die wachsende Rolle von Technologie im Kampf
    gegen Finanzbetrug heraus. "Geldwäschebekämpfung beginnt bei der digitalen
    Identität. Wer nicht zweifelsfrei weiß, wer hinter einer Transaktion steht, kann
    Kriminalität nicht stoppen. Deutschland ist hier gefährlich ins Hintertreffen
    geraten - und eine bewährte, etablierte Lösung ist der Einsatz sicherer
    Identitätstechnologien", so Jorga.

    Der ID X Summit geht 2025 in seine dritte Runde. Die Hamburger Fachkonferenz
    vernetzt Politik, Wirtschaft und Technologie und gilt als Schnittstelle von
    Innovation, Cyberbetrugsprävention und Regulierung.

    Über WebID

    Nach Erfindung der Videoidentifikation gründete Frank S. Jorga 2012 mit WebID
    (https://webid-solutions.com/de/) den ersten Anbieter digitaler Identitäten
    Deutschlands und etablierte diesen zum einzig durchgängig profitablen
    Dienstleister des Landes. Mit 1100 Mitarbeitern und einem der umfangreichsten
    Produktportfolios weltweit bedient das Unternehmen heute eines der größten
    Branchenvolumina am Markt, darunter 80% aller deutschen Großbanken,
    Institutionen der Verwaltungslandschaft, des Gesundheitswesens sowie führende
    Akteure aus den Bereichen E-Commerce, Mobility, Telekommunikation und
    Entertainment. Seit 2022 veranstaltet WebID den ID X Summit.
    (https://idxsummit.de)

    Pressekontakt:

    Irena Anna Neumann
    mailto:irena.neumann@webid-solutions.de
    0151/42227433

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127753/6125036
    OTS: WebID Solutions GmbH




