    Wirtschaft

    Eil +++ EU-Kommission ermittelt gegen SAP

    Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Brüssel: EU-Kommission ermittelt gegen SAP. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits. Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

    Verfasst von Redaktion dts
