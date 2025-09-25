Wirtschaft
Eil +++ EU-Kommission ermittelt gegen SAP
Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Brüssel: EU-Kommission ermittelt gegen SAP. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits. Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aktientrend_ schrieb 16.09.25, 10:32
mitdiskutieren »
Ich halte eher die Bereiche um die 180€-200€ für gut um Positionen aufzubauen sofern ich das auf den ersten Blick beurteilen kann.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25035/board/20250916103200-img-9002.png
filiconcarne schrieb 15.09.25, 18:27
mitdiskutieren »
Hier werden einige Gründe genannt: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19922212-sap-rueckwaertsgang-droht-dax-konzern-aktie-absturz (man muss den ganzen Artikel lesen). Die auch heute anhaltende Schwäche ist bemerkenswert - es könnte aber jetzt eine, zumindest kleinere, technische Erholung geben.
batg1999 schrieb 15.09.25, 16:49
mitdiskutieren »
SAP war mir zuletzt einfach zu teuer um hier größer einzusteigen. Wachstum hin oder her, aber da war einiges eingepreist.
Seit heute jedenfalls auf meinem Sparplan (Kauf noch mit 220 €). Nach der Rallye seit Herbst 2022 ist eine Konsolidierung aber nicht verkehrt.
Wenn die nächsten Zahlen wieder passen, geht es auch wieder bergauf. Langfristig sowieso.
"Konkurrenz" Salesforce läuft aktuell auch mehr als bescheiden.
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte