Eil +++ EU-Kommission ermittelt gegen SAP

SAP war mir zuletzt einfach zu teuer um hier größer einzusteigen. Wachstum hin oder her, aber da war einiges eingepreist.

Seit heute jedenfalls auf meinem Sparplan (Kauf noch mit 220 €). Nach der Rallye seit Herbst 2022 ist eine Konsolidierung aber nicht verkehrt.

Wenn die nächsten Zahlen wieder passen, geht es auch wieder bergauf. Langfristig sowieso.





"Konkurrenz" Salesforce läuft aktuell auch mehr als bescheiden.