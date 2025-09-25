R+V will Wohngebäudeschäden digital bearbeiten

Wiesbaden (ots) - Nach einem Wasserrohrbruch oder einem Brand beginnt für Kunden

wie Versicherer eine intensive Zeit - von der Suche nach der Ursache bis zur

Reparatur der Schäden. Die Abläufe möchte die R+V Versicherung vereinfachen: Mit

Hilfe von Virtual Reality will sie Räume digital vermessen und Schäden schneller

regulieren.



Die R+V-Tochter StartRaiff hat zusammen mit dem Fraunhofer-Institut eine

digitale Lösung entwickelt, die viele manuelle Schritte der Schadenregulierung

künftig ersetzen könnte: AssureXR. Das Prinzip: Nach einem Wasser- oder

Brandschaden nehmen Techniker mit dem Smartphone 3D-Scans,

360-Grad-Panoramafotos und Nahaufnahmen von den betroffenen Räumen auf. Das

Bildmaterial wird mit Messdaten und Grundrissen angereichert. Aus den

Informationen erstellt die R+V einen digitalen Zwilling - eine originalgetreue

Modellansicht der Räume, die mittels Virtual Reality begehbar wird.





"Auf den digitalen Zwilling können auch Handwerker, Bauleitung und andere an der

Schadenbearbeitung beteiligte Parteien zugreifen und erhalten dort Einblicke,

die sie sonst nur bei einem Vor-Ort-Termin bekommen würden", sagt Markus

Bockholt von StartRaiff. "Im Modell kann man Wände nachmessen oder

Feuchtigkeitswerte abfragen", ergänzt seine Kollegin Eva Meißner. "Der digitale

Zwilling schafft Transparenz, erleichtert die Kommunikation und sorgt dafür,

dass weniger Verzögerungen entstehen."



Teil der GDV-Kampagne "Insurers for Tomorrow"



Markus und Eva gehören zum Team der StartRaiff GmbH, einer hundertprozentigen

Tochtergesellschaft der R+V Versicherung, die sich mit Innovationen in der

Versicherungswelt beschäftigt. Ihr aktuelles Projekt befindet sich noch in der

Testphase. Weitere Einblicke gibt es seit heute auch auf der Seite des

Gesamtverbands der Versicherer, GDV

(https://www.gdv.de/gdv/themen/transformation/insurers-for-tomorrow/ruv) . Dort

wird AssureXR als Teil der Kampagne "Insurers for Tomorrow" vorgestellt.



Pressekontakt:



Joscha Denzer

Konzern-Kommunikation

Raiffeisenplatz 1

65189 Wiesbaden

Tel.: 0611 533-68398



