    R+V will Wohngebäudeschäden digital bearbeiten

    Wiesbaden (ots) - Nach einem Wasserrohrbruch oder einem Brand beginnt für Kunden
    wie Versicherer eine intensive Zeit - von der Suche nach der Ursache bis zur
    Reparatur der Schäden. Die Abläufe möchte die R+V Versicherung vereinfachen: Mit
    Hilfe von Virtual Reality will sie Räume digital vermessen und Schäden schneller
    regulieren.

    Die R+V-Tochter StartRaiff hat zusammen mit dem Fraunhofer-Institut eine
    digitale Lösung entwickelt, die viele manuelle Schritte der Schadenregulierung
    künftig ersetzen könnte: AssureXR. Das Prinzip: Nach einem Wasser- oder
    Brandschaden nehmen Techniker mit dem Smartphone 3D-Scans,
    360-Grad-Panoramafotos und Nahaufnahmen von den betroffenen Räumen auf. Das
    Bildmaterial wird mit Messdaten und Grundrissen angereichert. Aus den
    Informationen erstellt die R+V einen digitalen Zwilling - eine originalgetreue
    Modellansicht der Räume, die mittels Virtual Reality begehbar wird.

    "Auf den digitalen Zwilling können auch Handwerker, Bauleitung und andere an der
    Schadenbearbeitung beteiligte Parteien zugreifen und erhalten dort Einblicke,
    die sie sonst nur bei einem Vor-Ort-Termin bekommen würden", sagt Markus
    Bockholt von StartRaiff. "Im Modell kann man Wände nachmessen oder
    Feuchtigkeitswerte abfragen", ergänzt seine Kollegin Eva Meißner. "Der digitale
    Zwilling schafft Transparenz, erleichtert die Kommunikation und sorgt dafür,
    dass weniger Verzögerungen entstehen."

    Teil der GDV-Kampagne "Insurers for Tomorrow"

    Markus und Eva gehören zum Team der StartRaiff GmbH, einer hundertprozentigen
    Tochtergesellschaft der R+V Versicherung, die sich mit Innovationen in der
    Versicherungswelt beschäftigt. Ihr aktuelles Projekt befindet sich noch in der
    Testphase. Weitere Einblicke gibt es seit heute auch auf der Seite des
    Gesamtverbands der Versicherer, GDV
    (https://www.gdv.de/gdv/themen/transformation/insurers-for-tomorrow/ruv) . Dort
    wird AssureXR als Teil der Kampagne "Insurers for Tomorrow" vorgestellt.

