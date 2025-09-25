R+V will Wohngebäudeschäden digital bearbeiten
Wiesbaden (ots) - Nach einem Wasserrohrbruch oder einem Brand beginnt für Kunden
wie Versicherer eine intensive Zeit - von der Suche nach der Ursache bis zur
Reparatur der Schäden. Die Abläufe möchte die R+V Versicherung vereinfachen: Mit
Hilfe von Virtual Reality will sie Räume digital vermessen und Schäden schneller
regulieren.
Die R+V-Tochter StartRaiff hat zusammen mit dem Fraunhofer-Institut eine
digitale Lösung entwickelt, die viele manuelle Schritte der Schadenregulierung
künftig ersetzen könnte: AssureXR. Das Prinzip: Nach einem Wasser- oder
Brandschaden nehmen Techniker mit dem Smartphone 3D-Scans,
360-Grad-Panoramafotos und Nahaufnahmen von den betroffenen Räumen auf. Das
Bildmaterial wird mit Messdaten und Grundrissen angereichert. Aus den
Informationen erstellt die R+V einen digitalen Zwilling - eine originalgetreue
Modellansicht der Räume, die mittels Virtual Reality begehbar wird.
"Auf den digitalen Zwilling können auch Handwerker, Bauleitung und andere an der
Schadenbearbeitung beteiligte Parteien zugreifen und erhalten dort Einblicke,
die sie sonst nur bei einem Vor-Ort-Termin bekommen würden", sagt Markus
Bockholt von StartRaiff. "Im Modell kann man Wände nachmessen oder
Feuchtigkeitswerte abfragen", ergänzt seine Kollegin Eva Meißner. "Der digitale
Zwilling schafft Transparenz, erleichtert die Kommunikation und sorgt dafür,
dass weniger Verzögerungen entstehen."
Teil der GDV-Kampagne "Insurers for Tomorrow"
Markus und Eva gehören zum Team der StartRaiff GmbH, einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft der R+V Versicherung, die sich mit Innovationen in der
Versicherungswelt beschäftigt. Ihr aktuelles Projekt befindet sich noch in der
Testphase. Weitere Einblicke gibt es seit heute auch auf der Seite des
Gesamtverbands der Versicherer, GDV
(https://www.gdv.de/gdv/themen/transformation/insurers-for-tomorrow/ruv) . Dort
wird AssureXR als Teil der Kampagne "Insurers for Tomorrow" vorgestellt.
Pressekontakt:
Joscha Denzer
Konzern-Kommunikation
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 533-68398
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/61791/6125060
OTS: R+V Versicherung AG
Pressekontakt:
Joscha Denzer
Konzern-Kommunikation
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 533-68398
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/61791/6125060
OTS: R+V Versicherung AG
