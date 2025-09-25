Banken unter Druck
40 Prozent der kleinen und mittelgroßen Händler erwägen Wechsel zu PayTechs
Berlin (ots) -
- Händler müssen aufgrund ihrer derzeit unzuverlässigen Zahlungssysteme mit bis
zu neun Stunden Ausfallzeit pro Jahr rechnen, was die Attraktivität
alternativer PayTech- [1] -Optionen erhöht
- PayTechs gewinnen Innovationswettlauf: 60 Prozent setzen auf digitale
Währungen und Stablecoins, gegenüber 41 Prozent der Banken
- Die weltweiten bargeldlosen Transaktionen werden bis 2029 voraussichtlich 3,5
Billionen erreichen, angeführt vom rasanten Wachstum in der Region
Asien-Pazifik
Der heute veröffentlichte World Payments Report 2026
(https://www.capgemini.com/insights/research-library/world-payments-report/) des
Capgemini (http://www.capgemini.de/) Research Institute hebt den zunehmenden
Druck auf Banken hervor, ihre Händlerdienstleistungen zu modernisieren, da sie
im Wettbewerb mit agileren PayTechs stehen, also Unternehmen, die speziell
gegründet wurden, um Technologielösungen zur Erleichterung von Zahlungen
anzubieten. Die Studiet, die nun bereits zum 21.Mal erscheint, kommt zu dem
Schluss, dass Banken vor einer schwierigen Aufgabe stehen, da die Zufriedenheit
insbesondere bei kleinen (15 Prozent) und mittelständischen Händlern (22
Prozent) sehr gering ist. Dennoch bevorzugen 66 Prozent der Händler für ihre
Finanzdienstleistungen nach wie vor traditionelle Anbieter, was eine bedeutende
Chance für die Zukunft darstellt.
"Da sich viele Banken eher auf das Kartengeschäft als auf die Akquise von
Händlern konzentrieren, sind Lücken in der Betreuung von Händlern entstanden,
wodurch agile, digital orientierte Wettbewerber Marktanteile gewinnen konnten",
sagte Florian Forst, Global Head of Payment Services bei Capgemini Invent.
"Angesichts der Tatsache, dass 40 Prozent der Händler auf der Suche nach
Alternativen sind, ist die Botschaft klar: Banken laufen Gefahr, vollständig aus
dem Händler-Ökosystem zu fallen. Um sich wieder zu erholen, müssen sie die
Reibungsverluste beseitigen, die Händler Zeit und Geld kosten und die
Möglichkeiten generativer KI nutzen. Diejenigen, die schnell handeln und die
Händler in den Mittelpunkt ihrer Strategie stellen, sind am besten positioniert,
um in einer neuen Ära des Handels mit PayTechs zu konkurrieren ."
Banken laufen Gefahr, für Händler an Bedeutung zu verlieren
Laut der neuen Studie haben Banken das Geschäft mit Händlerdienstleistungen
aufgrund von Margenverengung, zunehmend komplexer Infrastruktur und hohen
Betriebskosten zurückgestellt, sodass PayTechs in die Bresche gesprungen sind,
um diese Lücke zu füllen. Während 70 Prozent der Händler geringe Zalungsausfälle
und eine zuverlässige Infrastruktur in einer digitalisierten Umgebung schätzen,
- Händler müssen aufgrund ihrer derzeit unzuverlässigen Zahlungssysteme mit bis
zu neun Stunden Ausfallzeit pro Jahr rechnen, was die Attraktivität
alternativer PayTech- [1] -Optionen erhöht
- PayTechs gewinnen Innovationswettlauf: 60 Prozent setzen auf digitale
Währungen und Stablecoins, gegenüber 41 Prozent der Banken
- Die weltweiten bargeldlosen Transaktionen werden bis 2029 voraussichtlich 3,5
Billionen erreichen, angeführt vom rasanten Wachstum in der Region
Asien-Pazifik
Der heute veröffentlichte World Payments Report 2026
(https://www.capgemini.com/insights/research-library/world-payments-report/) des
Capgemini (http://www.capgemini.de/) Research Institute hebt den zunehmenden
Druck auf Banken hervor, ihre Händlerdienstleistungen zu modernisieren, da sie
im Wettbewerb mit agileren PayTechs stehen, also Unternehmen, die speziell
gegründet wurden, um Technologielösungen zur Erleichterung von Zahlungen
anzubieten. Die Studiet, die nun bereits zum 21.Mal erscheint, kommt zu dem
Schluss, dass Banken vor einer schwierigen Aufgabe stehen, da die Zufriedenheit
insbesondere bei kleinen (15 Prozent) und mittelständischen Händlern (22
Prozent) sehr gering ist. Dennoch bevorzugen 66 Prozent der Händler für ihre
Finanzdienstleistungen nach wie vor traditionelle Anbieter, was eine bedeutende
Chance für die Zukunft darstellt.
"Da sich viele Banken eher auf das Kartengeschäft als auf die Akquise von
Händlern konzentrieren, sind Lücken in der Betreuung von Händlern entstanden,
wodurch agile, digital orientierte Wettbewerber Marktanteile gewinnen konnten",
sagte Florian Forst, Global Head of Payment Services bei Capgemini Invent.
"Angesichts der Tatsache, dass 40 Prozent der Händler auf der Suche nach
Alternativen sind, ist die Botschaft klar: Banken laufen Gefahr, vollständig aus
dem Händler-Ökosystem zu fallen. Um sich wieder zu erholen, müssen sie die
Reibungsverluste beseitigen, die Händler Zeit und Geld kosten und die
Möglichkeiten generativer KI nutzen. Diejenigen, die schnell handeln und die
Händler in den Mittelpunkt ihrer Strategie stellen, sind am besten positioniert,
um in einer neuen Ära des Handels mit PayTechs zu konkurrieren ."
Banken laufen Gefahr, für Händler an Bedeutung zu verlieren
Laut der neuen Studie haben Banken das Geschäft mit Händlerdienstleistungen
aufgrund von Margenverengung, zunehmend komplexer Infrastruktur und hohen
Betriebskosten zurückgestellt, sodass PayTechs in die Bresche gesprungen sind,
um diese Lücke zu füllen. Während 70 Prozent der Händler geringe Zalungsausfälle
und eine zuverlässige Infrastruktur in einer digitalisierten Umgebung schätzen,
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte