    Banken unter Druck

    40 Prozent der kleinen und mittelgroßen Händler erwägen Wechsel zu PayTechs

    Berlin (ots) -

    - Händler müssen aufgrund ihrer derzeit unzuverlässigen Zahlungssysteme mit bis
    zu neun Stunden Ausfallzeit pro Jahr rechnen, was die Attraktivität
    alternativer PayTech- [1] -Optionen erhöht
    - PayTechs gewinnen Innovationswettlauf: 60 Prozent setzen auf digitale
    Währungen und Stablecoins, gegenüber 41 Prozent der Banken
    - Die weltweiten bargeldlosen Transaktionen werden bis 2029 voraussichtlich 3,5
    Billionen erreichen, angeführt vom rasanten Wachstum in der Region
    Asien-Pazifik

    Der heute veröffentlichte World Payments Report 2026
    (https://www.capgemini.com/insights/research-library/world-payments-report/) des
    Capgemini (http://www.capgemini.de/) Research Institute hebt den zunehmenden
    Druck auf Banken hervor, ihre Händlerdienstleistungen zu modernisieren, da sie
    im Wettbewerb mit agileren PayTechs stehen, also Unternehmen, die speziell
    gegründet wurden, um Technologielösungen zur Erleichterung von Zahlungen
    anzubieten. Die Studiet, die nun bereits zum 21.Mal erscheint, kommt zu dem
    Schluss, dass Banken vor einer schwierigen Aufgabe stehen, da die Zufriedenheit
    insbesondere bei kleinen (15 Prozent) und mittelständischen Händlern (22
    Prozent) sehr gering ist. Dennoch bevorzugen 66 Prozent der Händler für ihre
    Finanzdienstleistungen nach wie vor traditionelle Anbieter, was eine bedeutende
    Chance für die Zukunft darstellt.

    "Da sich viele Banken eher auf das Kartengeschäft als auf die Akquise von
    Händlern konzentrieren, sind Lücken in der Betreuung von Händlern entstanden,
    wodurch agile, digital orientierte Wettbewerber Marktanteile gewinnen konnten",
    sagte Florian Forst, Global Head of Payment Services bei Capgemini Invent.
    "Angesichts der Tatsache, dass 40 Prozent der Händler auf der Suche nach
    Alternativen sind, ist die Botschaft klar: Banken laufen Gefahr, vollständig aus
    dem Händler-Ökosystem zu fallen. Um sich wieder zu erholen, müssen sie die
    Reibungsverluste beseitigen, die Händler Zeit und Geld kosten und die
    Möglichkeiten generativer KI nutzen. Diejenigen, die schnell handeln und die
    Händler in den Mittelpunkt ihrer Strategie stellen, sind am besten positioniert,
    um in einer neuen Ära des Handels mit PayTechs zu konkurrieren ."

    Banken laufen Gefahr, für Händler an Bedeutung zu verlieren

    Laut der neuen Studie haben Banken das Geschäft mit Händlerdienstleistungen
    aufgrund von Margenverengung, zunehmend komplexer Infrastruktur und hohen
    Betriebskosten zurückgestellt, sodass PayTechs in die Bresche gesprungen sind,
    um diese Lücke zu füllen. Während 70 Prozent der Händler geringe Zalungsausfälle
    und eine zuverlässige Infrastruktur in einer digitalisierten Umgebung schätzen,
