40 Prozent der kleinen und mittelgroßen Händler erwägen Wechsel zu PayTechs

Berlin (ots) -- Händler müssen aufgrund ihrer derzeit unzuverlässigen Zahlungssysteme mit biszu neun Stunden Ausfallzeit pro Jahr rechnen, was die Attraktivitätalternativer PayTech- [1] -Optionen erhöht- PayTechs gewinnen Innovationswettlauf: 60 Prozent setzen auf digitaleWährungen und Stablecoins, gegenüber 41 Prozent der Banken- Die weltweiten bargeldlosen Transaktionen werden bis 2029 voraussichtlich 3,5Billionen erreichen, angeführt vom rasanten Wachstum in der RegionAsien-PazifikDer heute veröffentlichte World Payments Report 2026(https://www.capgemini.com/insights/research-library/world-payments-report/) desCapgemini (http://www.capgemini.de/) Research Institute hebt den zunehmendenDruck auf Banken hervor, ihre Händlerdienstleistungen zu modernisieren, da sieim Wettbewerb mit agileren PayTechs stehen, also Unternehmen, die speziellgegründet wurden, um Technologielösungen zur Erleichterung von Zahlungenanzubieten. Die Studiet, die nun bereits zum 21.Mal erscheint, kommt zu demSchluss, dass Banken vor einer schwierigen Aufgabe stehen, da die Zufriedenheitinsbesondere bei kleinen (15 Prozent) und mittelständischen Händlern (22Prozent) sehr gering ist. Dennoch bevorzugen 66 Prozent der Händler für ihreFinanzdienstleistungen nach wie vor traditionelle Anbieter, was eine bedeutendeChance für die Zukunft darstellt."Da sich viele Banken eher auf das Kartengeschäft als auf die Akquise vonHändlern konzentrieren, sind Lücken in der Betreuung von Händlern entstanden,wodurch agile, digital orientierte Wettbewerber Marktanteile gewinnen konnten",sagte Florian Forst, Global Head of Payment Services bei Capgemini Invent."Angesichts der Tatsache, dass 40 Prozent der Händler auf der Suche nachAlternativen sind, ist die Botschaft klar: Banken laufen Gefahr, vollständig ausdem Händler-Ökosystem zu fallen. Um sich wieder zu erholen, müssen sie dieReibungsverluste beseitigen, die Händler Zeit und Geld kosten und dieMöglichkeiten generativer KI nutzen. Diejenigen, die schnell handeln und dieHändler in den Mittelpunkt ihrer Strategie stellen, sind am besten positioniert,um in einer neuen Ära des Handels mit PayTechs zu konkurrieren ."Banken laufen Gefahr, für Händler an Bedeutung zu verlierenLaut der neuen Studie haben Banken das Geschäft mit Händlerdienstleistungenaufgrund von Margenverengung, zunehmend komplexer Infrastruktur und hohenBetriebskosten zurückgestellt, sodass PayTechs in die Bresche gesprungen sind,um diese Lücke zu füllen. Während 70 Prozent der Händler geringe Zalungsausfälleund eine zuverlässige Infrastruktur in einer digitalisierten Umgebung schätzen,