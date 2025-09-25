Ethereum, XRP und Co. stürzen ab wegen drohendem US-Regierungsstillstand

Bitcoin (BTC) gibt um 1,48 Prozent auf 111.369 US-Dollar nach, XRP verliert 1,94 Prozent auf 2,82 US-Dollar. Auch Solana (SOL) und Dogecoin (DOGE) verzeichnen Rückgänge von jeweils 5,3 Prozent, während Binance Coin (BNB) um 2,89 Prozent fällt (Stand: 14:40 Uhr MESZ).

Die Kryptomärkte geraten massiv unter Druck, da die wachsende Gefahr eines US-Regierungsstillstands die Anleger verunsichert; Ethereum fiel dabei erstmals seit dem 8. August wieder unter die Marke von 4.000 US-Dollar. Aktuell notiert die Kryptowährung bei 3.989 US-Dollar, was einem Tagesverlust von rund 4,6 Prozent entspricht. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 12,91 Prozent.

Polymarket sieht 77-Prozent-Chance für US-Regierungsstillstand

Die zunehmende Unsicherheit über die US-Haushaltslage gilt als einer der Haupttreiber der Kursverluste. Auf der dezentralen Wettplattform Polymarket stieg die Wahrscheinlichkeit für einen Regierungsstillstand bis Jahresende auf 77 Prozent – der höchste Wert seit Einführung des Kontrakts im Januar. Für einen Shutdown bis zum 1. Oktober preisen Trader aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent ein.

Medienberichten zufolge bereitet das Weiße Haus bereits Notfallpläne für großflächige Stellenstreichungen im öffentlichen Dienst vor. Das Office of Management and Budget forderte Bundesbehörden auf, Szenarien für Zwangsurlaube und Personalabbau zu entwickeln, sollte bis Ende September kein Übergangshaushalt verabschiedet werden.

Da die Verabschiedung der zwölf Jahreshaushaltsgesetze vor Ablauf der Frist kaum möglich ist, steht eine kurzfristige Übergangslösung – ein sogenanntes Continuing Resolution – im Mittelpunkt. Für die notwendige 60-Stimmen-Mehrheit im Senat ist parteiübergreifende Unterstützung entscheidend.

Fed-Signale und Inflationsdaten im Fokus

Neben den fiskalischen Unsicherheiten belasten auch geldpolitische Faktoren die Stimmung. Fed-Vertreterin Mary Daly bekräftigte zwar die Notwendigkeit weiterer Zinssenkungen, legte sich jedoch nicht auf einen Zeitplan fest. Seit der Leitzinssenkung um 25 Basispunkte am 17. September betonen Notenbanker, darunter auch Fed-Chef Jerome Powell, ein datenabhängiges Vorgehen.

Marktteilnehmer warten nun gespannt auf die am Freitag anstehenden PCE-Inflationsdaten, den bevorzugten Preisindikator der US-Notenbank. Analysten von QCP Capital aus Singapur betonen: "Sollten die Inflationsdaten weiter rückläufig sein, könnten Märkte dies als Signal für zusätzliche Zinssenkungen deuten – ein potenzieller Liquiditätsschub, der Bitcoin im vierten Quartal den ersehnten Ausbruch ermöglichen könnte."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



