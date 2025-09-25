ROFU Kinderland wird neuer PAYBACK Partner (FOTO)

Hoppstädten-Weiersbach/München (ots) - PAYBACK, Deutschlands führendes

Bonusprogramm, begrüßt einen neuen starken Partner im Spielwarenbereich: ROFU

Kinderland. Ab dem 1. Oktober 2025 können Kundinnen und Kunden in den über 100

ROFU Filialen deutschlandweit und in den kommenden Wochen auch im Online-Shop

unter http://www.rofu.de bei jedem Einkauf PAYBACK Punkte sammeln. "Wir stehen

für ein tolles Einkaufserlebnis für die ganze Familie und freuen uns sehr, dass

wir unseren Kundinnen und Kunden mit der PAYBACK Partnerschaft jetzt ein noch

attraktiveres Einkaufserlebnis mit viel Mehrwert bieten können", so Michael Edl,

Geschäftsführer ROFU. ROFU ist ein inhabergeführter Spielwarenhändler, das

Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern im Spielwarenbereich.



ROFU Kinderland bietet eine riesige Auswahl an Spielwaren, Kinder- und

Haushaltsartikeln zu fairen Preisen und in verlässlicher Qualität. Mit über

20.000 Artikeln von beliebten Marken wie LEGO, Playmobil, Hasbro sowie starken

Eigenmarken wie Besttoy, Mica Living und Mica Festival ist für jeden etwas dabei

- vom Bastelbedarf über Kinderfahrzeuge bis hin zu saisonaler Deko.





