    ROFU Kinderland wird neuer PAYBACK Partner (FOTO)

    Hoppstädten-Weiersbach/München (ots) - PAYBACK, Deutschlands führendes
    Bonusprogramm, begrüßt einen neuen starken Partner im Spielwarenbereich: ROFU
    Kinderland. Ab dem 1. Oktober 2025 können Kundinnen und Kunden in den über 100
    ROFU Filialen deutschlandweit und in den kommenden Wochen auch im Online-Shop
    unter http://www.rofu.de bei jedem Einkauf PAYBACK Punkte sammeln. "Wir stehen
    für ein tolles Einkaufserlebnis für die ganze Familie und freuen uns sehr, dass
    wir unseren Kundinnen und Kunden mit der PAYBACK Partnerschaft jetzt ein noch
    attraktiveres Einkaufserlebnis mit viel Mehrwert bieten können", so Michael Edl,
    Geschäftsführer ROFU. ROFU ist ein inhabergeführter Spielwarenhändler, das
    Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern im Spielwarenbereich.

    ROFU Kinderland bietet eine riesige Auswahl an Spielwaren, Kinder- und
    Haushaltsartikeln zu fairen Preisen und in verlässlicher Qualität. Mit über
    20.000 Artikeln von beliebten Marken wie LEGO, Playmobil, Hasbro sowie starken
    Eigenmarken wie Besttoy, Mica Living und Mica Festival ist für jeden etwas dabei
    - vom Bastelbedarf über Kinderfahrzeuge bis hin zu saisonaler Deko.

    "ROFU Kinderland ist ein toller neuer Partner, den wir in unserer großen PAYBACK
    Familie mit über 700 Partnerunternehmen herzlich willkommen heißen. Wir freuen
    uns darauf, ROFU Kundinnen und Kunden relevante Angebote über alle Kanäle
    unserer Plattform zukommen lassen zu können", so Florian Wolfframm, Mitglied der
    PAYBACK Geschäftsleitung. 34 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden können sich
    auf viele Vorteile freuen: Punkte sammeln, Coupons nutzen und sich regelmäßig
    über exklusive Aktionen freuen - sowohl im stationären Handel als auch online
    und mobil über die PAYBACK App mit 16 Millionen Nutzern.

    PAYBACK ist in diesem Jahr mit dem marktführenden Lebensmittelhändler EDEKA und
    mit Netto Marken-Discount ins Jubiläumsjahr gestartet. Das größte Bonusprogramm
    feiert seinen 25. Geburtstag unter dem Motto "Das beste PAYBACK aller Zeiten",
    denn im zweiten Halbjahr kamen auch noch die Sparkassen zum bereits sehr starken
    Verbund, zu dem u.a. Aral, Amazon, C&A, dm-drogerie markt und OTTO zählen.

    Über PAYBACK:

    PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von 34
    Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von
    mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm
    - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen
    erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder
    eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern an der Kasse oder in
    Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte
    einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 16 Millionen
    Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die
    einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie die
    Ehrungen "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die
    PAYBACK GROUP ist vielfacher "Top Employer".

    Über ROFU Kinderland:

    Das familiengeführte Unternehmen ROFU Kinderland mit Sitz in
    Hoppstädten-Weiersbach blickt auf 40 Jahre Erfahrung im Spielwarenhandel. Mit
    mehr als 100 Filialen in sieben Bundesländern Deutschlands und mehr als 20.000
    Artikeln hat sich ROFU längst zu einem der führenden Spielwaren-Fachhändler
    etabliert. Getreu dem Firmenmotto "Mehr Spielwaren für weniger Geld" geben über
    2.200 Mitarbeiter täglich ihr Bestes, um Kinderaugen zum Strahlen zu bringen.
    Das Sortiment besteht sowohl aus Produktsortimenten aller bekannten Marken wie
    LEGO, Playmobil, oder Schleich, aber auch der preiswerteren Eigenmarke Besttoy.
    Zusätzlich führt ROFU ein großes Sortiment an saisonalen Dekorations-Highlights,
    Schreibwaren, Faschingskostümen und -zubehör für Kinder und Erwachsene, sowie
    Süßwaren und neuerdings Tierzubehör. Das umfangreiche Babysortiment rundet die
    breite Auswahl an Produkten für die ganze Familie ab.

    Pressekontakt:

    Pressekontakt PAYBACK:
    Nina Purtscher-Grass
    Mobil: 0172 94 30 713
    mailto:nina.purtscher@PAYBACK.net
    PAYBACK.Group | PAYBACK.de

    Kontakt Presseagentur ROFU Kinderland:
    little big things GmbH
    Antonia Neulinger, mailto:a.neulinger@littlebigthings.de
    Diana Nestel, mailto:d.nestel@littlebigthings.de
    https://www.rofu.de/unternehmen/
    http://www.instagram.com/rofukinderland & http://www.facebook.com/RofuKinderland

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/6125068
    OTS: PAYBACK GmbH


