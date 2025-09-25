161 0 Kommentare Evonik Industries: Ausblick 2025 angepasst, Q3-Zahlen veröffentlicht

Evonik Industries AG passt die Prognosen für 2025 an: Schwache Nachfrage führt zu einem gesenkten EBITDA-Ausblick von 1,9 Milliarden € und einer Cash Conversion Rate von 30 bis 40 Prozent.

