    Evonik Industries: Ausblick 2025 angepasst, Q3-Zahlen veröffentlicht

    Evonik Industries AG passt die Prognosen für 2025 an: Schwache Nachfrage führt zu einem gesenkten EBITDA-Ausblick von 1,9 Milliarden € und einer Cash Conversion Rate von 30 bis 40 Prozent.

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Evonik Industries AG hat den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund schwacher Nachfrage angepasst.
    • Das bereinigte EBITDA für 2025 wird nun auf etwa 1,9 Milliarden € geschätzt, statt der zuvor erwarteten 2,0 bis 2,3 Milliarden €.
    • Die Cash Conversion Rate wird nun zwischen 30 und 40 Prozent erwartet, anstatt des bisherigen Zielwerts von etwa 40 Prozent.
    • Im dritten Quartal 2025 wird ein bereinigtes EBITDA zwischen 420 Millionen € und 460 Millionen € erwartet, was unter der Markterwartung von 501 Millionen € liegt.
    • Der Konzernumsatz im dritten Quartal 2025 wird auf knapp 3,4 Milliarden € geschätzt, im Vergleich zu 3,832 Milliarden € im dritten Quartal 2024.
    • Die finalen Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 sollen am 4. November 2025 veröffentlicht werden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evonik Industries ist am 04.11.2025.

    Der Kurs von Evonik Industries lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,085EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,20 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,930EUR das entspricht einem Minus von -1,03 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.225,91PKT (-0,45 %).


    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
