AKTIE IM FOKUS
SAP geraten unter Druck wegen Ermittlungen der EU-Kommission
- SAP-Aktien fallen um bis zu 2,6 Prozent am Donnerstag.
- EU ermittelt wegen wettbewerbswidriger Praktiken.
- Seit Juli Verlust von 16,5 Prozent, Dax-Verlierer 2025.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des größten deutschen Börsen-Schwergewichtes SAP sind am Donnerstag gegen Mittag ins Minus gerutscht. Von der EU-Kommission vermeldete Ermittlungen sorgten dafür, dass aus einem zuvor nur geringfügigen Abschlag ein bis zu 2,6 Prozent großes Minus wurde. Der im Sommer eingeleitete Abwärtstrend setzte sich fort, auch wenn sie das Minus zuletzt wieder etwas auf 1,3 Prozent relativierte.
Die EU-Kommission hat Ermittlungen wegen möglicher wettbewerbswidriger Praktiken eingeleitet. Der Softwarehersteller steht im Verdacht, den Wettbewerb bei Wartungs- und Supportdienstleistungen verzerrt zu haben, wie die Brüssler Behörde mitteilte. Dies sorgte dafür, dass ein zuletzt zaghafter Stabilisierungsversuch der Aktien wieder zu Ende ging.
2025 bleiben SAP mit einem fast fünf Prozent großen Abschlag unter den Dax-Verlierern. Alleine seit Mitte Juli haben sie 16,5 Prozent an Wert verloren und dabei ihren zeitweise erreichten Rang als wertvollstes Börsenunternehmen in Europa wieder abgetreten an den Chipindustrie-Ausrüster ASML ./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 224,6 auf Tradegate (25. September 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,84 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 274,45 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +20,89 %/+29,84 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich halte eher die Bereiche um die 180€-200€ für gut um Positionen aufzubauen sofern ich das auf den ersten Blick beurteilen kann.
Hier werden einige Gründe genannt: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19922212-sap-rueckwaertsgang-droht-dax-konzern-aktie-absturz (man muss den ganzen Artikel lesen). Die auch heute anhaltende Schwäche ist bemerkenswert - es könnte aber jetzt eine, zumindest kleinere, technische Erholung geben.
SAP war mir zuletzt einfach zu teuer um hier größer einzusteigen. Wachstum hin oder her, aber da war einiges eingepreist.