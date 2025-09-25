    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    AKTIE IM FOKUS

    SAP geraten unter Druck wegen Ermittlungen der EU-Kommission

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Aktien fallen um bis zu 2,6 Prozent am Donnerstag.
    • EU ermittelt wegen wettbewerbswidriger Praktiken.
    • Seit Juli Verlust von 16,5 Prozent, Dax-Verlierer 2025.
    AKTIE IM FOKUS - SAP geraten unter Druck wegen Ermittlungen der EU-Kommission
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des größten deutschen Börsen-Schwergewichtes SAP sind am Donnerstag gegen Mittag ins Minus gerutscht. Von der EU-Kommission vermeldete Ermittlungen sorgten dafür, dass aus einem zuvor nur geringfügigen Abschlag ein bis zu 2,6 Prozent großes Minus wurde. Der im Sommer eingeleitete Abwärtstrend setzte sich fort, auch wenn sie das Minus zuletzt wieder etwas auf 1,3 Prozent relativierte.

    Die EU-Kommission hat Ermittlungen wegen möglicher wettbewerbswidriger Praktiken eingeleitet. Der Softwarehersteller steht im Verdacht, den Wettbewerb bei Wartungs- und Supportdienstleistungen verzerrt zu haben, wie die Brüssler Behörde mitteilte. Dies sorgte dafür, dass ein zuletzt zaghafter Stabilisierungsversuch der Aktien wieder zu Ende ging.

    2025 bleiben SAP mit einem fast fünf Prozent großen Abschlag unter den Dax-Verlierern. Alleine seit Mitte Juli haben sie 16,5 Prozent an Wert verloren und dabei ihren zeitweise erreichten Rang als wertvollstes Börsenunternehmen in Europa wieder abgetreten an den Chipindustrie-Ausrüster ASML ./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 224,6 auf Tradegate (25. September 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 274,45 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +20,89 %/+29,84 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    AKTIE IM FOKUS SAP geraten unter Druck wegen Ermittlungen der EU-Kommission Die Aktien des größten deutschen Börsen-Schwergewichtes SAP sind am Donnerstag gegen Mittag ins Minus gerutscht. Von der EU-Kommission vermeldete Ermittlungen sorgten dafür, dass aus einem zuvor nur geringfügigen Abschlag ein bis zu 2,6 Prozent …