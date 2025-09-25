Dirk Rompf wird doch nicht Chef von DB-Infrago

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Bahn-Manager Dirk Rompf wird nun doch nicht der neue Chef der DB-Infrastruktursparte Infrago. Das kündigte er am Donnerstag in einer persönlichen Erklärung an, über die mehrere Medien übereinstimmend berichten. Sein Verzicht wurde demnach bereits Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und der neuen Bahnchefin Evelyn Palla mitgeteilt.



Der Geschäftsführer der Strategieberatung Ifok und jahrelange Vorstand der DB Netz AG Rompf war erst am Montag von Schnieder als Nachfolger des im Unternehmen offenbar beliebten Philipp Nagl vorgestellt worden. Allerdings gab es gegen ihn massiven Widerstand vonseiten der Arbeitnehmervertreter.



Ob Nagl jetzt seinen Job behält, oder Schnieder einen neuen Personalvorschlag macht, blieb zunächst unklar.



