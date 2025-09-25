Knorr-Bremse kauft IT-Spezialisten Duagon Group für 500 Millionen Euro

Knorr-Bremse will mit der Übernahme sein Geschäft mit Elektronik- und Softwarelösungen für Schienenfahrzeuge stärken. Duagon bietet mit rund 750 Mitarbeitern laut Mitteilung weltweit Hardware- und Softwarelösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen vor allem für Schienenfahrzeuge und Bahnsignaltechnik an.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenspezialist Knorr-Bremse verstärkt sich mit einem Zukauf in der Schweiz. Das im MDax gelistete Unternehmen kauft die Duagon Group mit Sitz in Dietikon für rund 500 Millionen Euro. Hinzu können Erfolgsprämie bei Erreichung bestimmter Ziele kommen, wie der Konzern mit Sitz in München am Donnerstag mitteilte. Knorr-Bremse verspricht sich von dem Kauf deutliche Synergieeffekte bei Umsatz und Kosten. Finanziert werden soll der Zukauf aus vorhandener Liquidität und bestehenden Kreditlinien. Verkäufer ist die Deutsche Beteiligungs AG .

Für 2026 erwartet Knorr-Bremse für Duagon rund 175 Millionen Euro Umsatz und eine operative Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund 16 Prozent, bereinigt um Integrationskosten, wie es weiter hieß. Außerdem geht das Unternehmen ab dem Jahr 2028 von jährlichen Ebit-wirksamen Synergieeffekte von fünf bis zehn Millionen Euro aus.

Der Vollzug des Erwerbs unterliegt den üblichen regulatorischen Zustimmungen. Die Aktie von Knorr-Bremse lag nach der Mitteilung leicht im Minus./err/nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 30.210 auf Ariva Indikation (25. September 2025, 12:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -3,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,55 %. Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 12,71 Mrd.. Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 104,00EUR was eine Bandbreite von +1,46 %/+31,90 % bedeutet.



