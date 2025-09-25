Der Countdown läuft
Weniger als 3 Monate bis zum Start der Games of The Future 2025 in Abu Dhabi
Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Mit einem Preisgeld in Höhe von 5 Mio. USD treffen
sich Athleten aus der ganzen Welt in Abu Dhabi zu einer bahnbrechenden
Verbindung von Sport und Spiel - Phygital International
In knapp drei Monaten wird die Welt ihre Augen auf Abu Dhabi richten, wenn die
Games of the Future 2025 (die Spiele der Zukunft 2025 - GOTF 2025) sich darauf
vorbereiten, ein elektrisierendes Schaufenster für Wettbewerb, Innovation und
Unterhaltung zu bieten.
In knapp drei Monaten wird die Welt ihre Augen auf Abu Dhabi richten, wenn die
Games of the Future 2025 (die Spiele der Zukunft 2025 - GOTF 2025) sich darauf
vorbereiten, ein elektrisierendes Schaufenster für Wettbewerb, Innovation und
Unterhaltung zu bieten.
Die Games of the Future 2025 werden die Grenzen des Sports in einem
bahnbrechenden Format, bei dem die Teilnehmenden sowohl in traditionellen
Sportarten als auch in digitalen Spielarenen Höchstleistungen erbringen müssen,
neu definieren und sie werden ein Sportspektakel wie kein anderes sein.
Vom 18. bis 23. Dezember verwandelt sich die ADNEC für sechs Tage in ein
futuristisches Sportzentrum mit Sport- und Esport-Arenen, Roboterkampfzonen und
Drohnenrennen. Athleten und Vereine aus aller Welt werden in 11
Phygital-Disziplinen um Geschwindigkeit, Strategie sowie sportliches Können
kämpfen und dabei ein Preisgeld von 5 Millionen US-Dollar gewinnen.
Unter der Leitung von ASPIRE, der offiziellen Durchführungsbehörde für die Games
of the Future 2025, und mit Unterstützung von Ethara, dem Unternehmen, das für
einige der wichtigsten Veranstaltungen der Stadt verantwortlich ist, können sich
Athleten, Fans und Zuschauer auf eine außergewöhnliche Veranstaltung freuen,
welche die Games of the Future zu einem Meilenstein im globalen Sportkalender
machen wird.
Einwohner und Besucher können von Oktober bis Dezember an verschiedenen Orten in
den Vereinigten Arabischen Emiraten bei einer Roadshow einen Vorgeschmack auf
die Aktion erleben. Mit Live-Demos und interaktiven Herausforderungen wird die
Tour im Vorfeld der Games of the Future 2025 im Dezember den Nervenkitzel des
Phygital Sports zum Leben erwecken.
Nis Hatt, Geschäftsführer von Phygital International, kommentierte: "Phygital
Sports schreibt die Regeln des Wettbewerbs neu. In weniger als drei Monaten wird
das legendäre Ausstellungszentrum im Herzen von Abu Dhabi in den weltweit
modernsten Raum für digitale und physische Wettbewerbe umgewandelt - keine
Kleinigkeit. Es erfordert die Vision und den Einsatz von Hunderten Menschen, um
maßgeschneiderte digitale Arenen, Spielfelder und immersive Erlebnisse zu
schaffen, welche die Art und Weise, wie Athleten an Wettkämpfen teilnehmen und
wie sich Fans einbringen, neu definieren werden."
Fans können dank zweier neu bestätigter Medienpartner jeden Moment der Games of
the Future 2025 mitverfolgen. Ei Nerd, die führende brasilianische
Unterhaltungsplattform mit über 4 Milliarden Aufrufen, wird das Spektakel direkt
