Weniger als 3 Monate bis zum Start der Games of The Future 2025 in Abu Dhabi

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Mit einem Preisgeld in Höhe von 5 Mio. USD treffen

sich Athleten aus der ganzen Welt in Abu Dhabi zu einer bahnbrechenden

Verbindung von Sport und Spiel - Phygital International



In knapp drei Monaten wird die Welt ihre Augen auf Abu Dhabi richten, wenn die

Games of the Future 2025 (die Spiele der Zukunft 2025 - GOTF 2025) sich darauf

vorbereiten, ein elektrisierendes Schaufenster für Wettbewerb, Innovation und

Unterhaltung zu bieten.





Die Games of the Future 2025 werden die Grenzen des Sports in einembahnbrechenden Format, bei dem die Teilnehmenden sowohl in traditionellenSportarten als auch in digitalen Spielarenen Höchstleistungen erbringen müssen,neu definieren und sie werden ein Sportspektakel wie kein anderes sein.Vom 18. bis 23. Dezember verwandelt sich die ADNEC für sechs Tage in einfuturistisches Sportzentrum mit Sport- und Esport-Arenen, Roboterkampfzonen undDrohnenrennen. Athleten und Vereine aus aller Welt werden in 11Phygital-Disziplinen um Geschwindigkeit, Strategie sowie sportliches Könnenkämpfen und dabei ein Preisgeld von 5 Millionen US-Dollar gewinnen.Unter der Leitung von ASPIRE, der offiziellen Durchführungsbehörde für die Gamesof the Future 2025, und mit Unterstützung von Ethara, dem Unternehmen, das füreinige der wichtigsten Veranstaltungen der Stadt verantwortlich ist, können sichAthleten, Fans und Zuschauer auf eine außergewöhnliche Veranstaltung freuen,welche die Games of the Future zu einem Meilenstein im globalen Sportkalendermachen wird.Einwohner und Besucher können von Oktober bis Dezember an verschiedenen Orten inden Vereinigten Arabischen Emiraten bei einer Roadshow einen Vorgeschmack aufdie Aktion erleben. Mit Live-Demos und interaktiven Herausforderungen wird dieTour im Vorfeld der Games of the Future 2025 im Dezember den Nervenkitzel desPhygital Sports zum Leben erwecken.Nis Hatt, Geschäftsführer von Phygital International, kommentierte: "PhygitalSports schreibt die Regeln des Wettbewerbs neu. In weniger als drei Monaten wirddas legendäre Ausstellungszentrum im Herzen von Abu Dhabi in den weltweitmodernsten Raum für digitale und physische Wettbewerbe umgewandelt - keineKleinigkeit. Es erfordert die Vision und den Einsatz von Hunderten Menschen, ummaßgeschneiderte digitale Arenen, Spielfelder und immersive Erlebnisse zuschaffen, welche die Art und Weise, wie Athleten an Wettkämpfen teilnehmen undwie sich Fans einbringen, neu definieren werden."Fans können dank zweier neu bestätigter Medienpartner jeden Moment der Games ofthe Future 2025 mitverfolgen. Ei Nerd, die führende brasilianischeUnterhaltungsplattform mit über 4 Milliarden Aufrufen, wird das Spektakel direkt