    Der Countdown läuft

    Weniger als 3 Monate bis zum Start der Games of The Future 2025 in Abu Dhabi

    Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Mit einem Preisgeld in Höhe von 5 Mio. USD treffen
    sich Athleten aus der ganzen Welt in Abu Dhabi zu einer bahnbrechenden
    Verbindung von Sport und Spiel - Phygital International

    In knapp drei Monaten wird die Welt ihre Augen auf Abu Dhabi richten, wenn die
    Games of the Future 2025 (die Spiele der Zukunft 2025 - GOTF 2025) sich darauf
    vorbereiten, ein elektrisierendes Schaufenster für Wettbewerb, Innovation und
    Unterhaltung zu bieten.

    Die Games of the Future 2025 werden die Grenzen des Sports in einem
    bahnbrechenden Format, bei dem die Teilnehmenden sowohl in traditionellen
    Sportarten als auch in digitalen Spielarenen Höchstleistungen erbringen müssen,
    neu definieren und sie werden ein Sportspektakel wie kein anderes sein.

    Vom 18. bis 23. Dezember verwandelt sich die ADNEC für sechs Tage in ein
    futuristisches Sportzentrum mit Sport- und Esport-Arenen, Roboterkampfzonen und
    Drohnenrennen. Athleten und Vereine aus aller Welt werden in 11
    Phygital-Disziplinen um Geschwindigkeit, Strategie sowie sportliches Können
    kämpfen und dabei ein Preisgeld von 5 Millionen US-Dollar gewinnen.

    Unter der Leitung von ASPIRE, der offiziellen Durchführungsbehörde für die Games
    of the Future 2025, und mit Unterstützung von Ethara, dem Unternehmen, das für
    einige der wichtigsten Veranstaltungen der Stadt verantwortlich ist, können sich
    Athleten, Fans und Zuschauer auf eine außergewöhnliche Veranstaltung freuen,
    welche die Games of the Future zu einem Meilenstein im globalen Sportkalender
    machen wird.

    Einwohner und Besucher können von Oktober bis Dezember an verschiedenen Orten in
    den Vereinigten Arabischen Emiraten bei einer Roadshow einen Vorgeschmack auf
    die Aktion erleben. Mit Live-Demos und interaktiven Herausforderungen wird die
    Tour im Vorfeld der Games of the Future 2025 im Dezember den Nervenkitzel des
    Phygital Sports zum Leben erwecken.

    Nis Hatt, Geschäftsführer von Phygital International, kommentierte: "Phygital
    Sports schreibt die Regeln des Wettbewerbs neu. In weniger als drei Monaten wird
    das legendäre Ausstellungszentrum im Herzen von Abu Dhabi in den weltweit
    modernsten Raum für digitale und physische Wettbewerbe umgewandelt - keine
    Kleinigkeit. Es erfordert die Vision und den Einsatz von Hunderten Menschen, um
    maßgeschneiderte digitale Arenen, Spielfelder und immersive Erlebnisse zu
    schaffen, welche die Art und Weise, wie Athleten an Wettkämpfen teilnehmen und
    wie sich Fans einbringen, neu definieren werden."

    Fans können dank zweier neu bestätigter Medienpartner jeden Moment der Games of
    the Future 2025 mitverfolgen. Ei Nerd, die führende brasilianische
    Unterhaltungsplattform mit über 4 Milliarden Aufrufen, wird das Spektakel direkt
