Wirtschaft
Dax am Mittag weiter schwach - Anleger warten auf neue Daten
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.510 Punkten berechnet, 0,7 Prozent unter dem Vortagesniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Continental und die Hannover Rück, am Ende Siemens Energy, Siemens Healthineers und Heidelberg Materials.
"Die Marktteilnehmer warten auf die bevorstehenden Publikationen der Makro-Daten aus den USA", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Im Vorfeld zeige sich vereinzeltes Kaufinteresse bei den Banken- und Versicherungswerten. "Selektive Käufe bei den Automotiveaktien wie Mercedes-Benz, VW, BMW und Porsche und den Versorgertiteln runden das Bild ab." Das Handelsbild könne sich am Nachmittag noch schlagartig verändern, so Lipkow weiter.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1749 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8511 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 69,07 US-Dollar; das waren 24 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Lynx_Ariva schrieb heute 11:18
Könnte sein, dass der ein oder andere Leerverkäufer durch die plötzliche Ankündigung des ARPs, mit kurzfristigem Beginn, überfordert ist. Handlanger der UniCredit müssen sich nun eindecken - gut gemacht CoBa - hervorragender Schachzug! 👌
Gruss Lynx
Almas schrieb heute 10:01
So ab heute saugt die Bettina die Aktien auf - da bis Februar Zeit ist würde es reichen so 300000 Stück pro Tag in den Aktienstaubsauger zu bekommen.
Eventuell wird sie sich aber auch 1 Mio. Stück am Tag schnappen und ist dann früher fertig. Dann bleibt noch genug Zeit die Bilanz zu putzen - es muss ja alles glänzen 😎
Matze1111 schrieb gestern 14:10
Schöne Meldung 🙂
