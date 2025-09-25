    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron

    Heute am 25.09.2025: Kontron Aktie im Fokus

    Am heutigen Handelstag muss die Kontron Aktie bisher Verluste von -2,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

    Kontron Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Mit einer Performance von -2,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Kontron-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,79 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um +6,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Kontron auf +43,58 %.

    Kontron Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,50 %
    1 Monat +17,50 %
    3 Monate +18,79 %
    1 Jahr +76,47 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Kontron Aktie, insbesondere die Möglichkeit einer Korrektur oder eines Anstiegs über 30 Euro. Analysten geben Kaufempfehlungen mit Kurszielen über dem aktuellen Niveau ab. Zudem werden die Auswirkungen von Aktienverkäufen und Stimmrechtsmitteilungen, insbesondere von Morgan Stanley, thematisiert. Technische Indikatoren zeigen Widerstände bei 29 und 30 Euro, deren Überwindung für einen nachhaltigen Aufwärtstrend entscheidend sein könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,76 Mrd. wert.

    Kontron Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

    -1,98 %
    +6,50 %
    +17,50 %
    +18,79 %
    +76,47 %
    +90,54 %
    +35,06 %
    +518,42 %
    +121,35 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
