    Kion Group Aktie schwach im Handel - 25.09.2025

    Am 25.09.2025 ist die Kion Group Aktie, bisher, um -3,01 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kion Group Aktie.

    Foto: Arne Dedert - dpa

    Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

    Kion Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2025

    Die Kion Group Aktie notiert aktuell bei 56,40 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,01 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,75  entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Kion Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,87 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kion Group Aktie damit um +2,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kion Group +82,87 % gewonnen.

    Kion Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,66 %
    1 Monat -1,86 %
    3 Monate +30,87 %
    1 Jahr +72,47 %

    Informationen zur Kion Group Aktie

    Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,45 Mrd. wert.

    Kion Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kion Group

    -2,49 %
    +2,66 %
    -1,86 %
    +30,87 %
    +72,47 %
    +182,68 %
    -20,16 %
    +56,71 %
    +92,20 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



