    Rational beflügelt von Analystenlob - Aktie auf Siebenwochenhoch

    • Analysten heben Rational um zwei Stufen an.
    • Aktien steigen bis zu 6,5%, höchste seit August.
    • Kursziel von 780 Euro, Rückkehr zum Mai-Niveau.
    Foto: Rational AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Analystenhochstufung um gleich zwei Stufen hat am Donnerstag bei Rational die Anleger angelockt. Nachdem die französische Investmentbank Exane BNP ihr Votum zum Positiven drehte, zogen die Titel des Großküchenausrüsters am Morgen um bis zu 6,5 Prozent an auf das höchste Niveau seit Anfang August. Zuletzt betrug der Kursanstieg dann noch 3,6 Prozent.

    Mit dem Sprung hellt sich das Chartbild bei Rational etwas auf, denn nach der zuletzt schon übersprungenen 21-Tage-Linie schafften sie es nun auch über die 50-Tage-Linie, die ein Indikator von kurz- bis mittelfristiger Bedeutung ist. Exane drehte die Einschätzung von "Underperform" auf "Outperform" mit einem Kursziel von 780 Euro, das eine Rückkehr auf das Niveau vom Mai bedeuten würde. Mit einem Abschlag von fast 19 Prozent zählt Rational in diesem Jahr zur Gruppe der schwächsten MDax -Werte./tih/jha/

    ISIN:DE0007010803WKN:701080

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,33 % und einem Kurs von 667 auf Tradegate (25. September 2025, 12:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um +2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,56 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 28,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 748,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Rational Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.020,00EUR was eine Bandbreite von -9,77 %/+53,38 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
