Showdown im Pharma-Sektor: Wer bringt die erste Abnehmpille auf den Markt?

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly plant, sein experimentelles Abnehmpräparat Orforglipron in Tablettenform auf den indischen Markt zu bringen, bestätigte ein leitender Angestellter am Donnerstag. Die Tablette könnte eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten sein, die viele Patientinnen und Patienten in der bevölkerungsreichsten Nation der Welt bisher ablehnen.

Neue Generation von GLP-1-Präparaten

Orforglipron gehört zu einer neuen Klasse von GLP-1-Wirkstoffen, die den Appetit hemmen. Sie greifen in denselben Stoffwechselpfad ein wie Tirzepatid, Eli Lillys Kassenschlager, der weltweit als Mounjaro bei Diabetes und als Zepbound zur Gewichtsreduktion verkauft wird. Anders als diese Injektionen wird Orforglipron als Tablette verabreicht.

Das Mittel ist weltweit noch nicht auf dem Markt. Der Konzern bereitet Zulassungsanträge in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, der Europäischen Union, Japan und China vor. Ob ein Verfahren in Indien bereits läuft, blieb offen.

"Produkte wie dieses sind in Indien vielversprechend, wenn sie zugelassen werden", sagte Winselow Tucker, Präsident von Lilly India. Einen genauen Zeitplan nannte er nicht.

Konkurrenz mit Novo Nordisk

Aktuelle Studiendaten zeigen, dass Orforglipron den Blutzuckerspiegel und das Gewicht stärker senkt als Rybelsus von Novo Nordisk. Dieses Präparat gilt als das bisherige orale Referenzprodukt auf Basis der GLP-1-Klasse.

Novo Nordisk treibt jedoch mit seiner Phase-3-Studie Oasis 4 die Entwicklung einer oralen Version von Wegovy voran, die bei starkem Übergewicht einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 16,6 Prozent erzielte und ein ähnliches Sicherheitsprofil wie die Injektionsvariante aufwies.

Akzeptanz und Marktdynamik

Novo Nordisk sieht die Vorteile oraler Therapien ebenfalls. "Die Menschen in Indien bevorzugen Tabletten gegenüber Injektionen", betonte Vikrant Shrotriya, Leiter des Indien-Geschäfts. Zugleich verwies Tucker auf die Stigmatisierung von Spritzen und logistische Probleme, die deren Anwendung erschweren.

Trotz dieser Hürden wächst die Nachfrage nach injizierbaren Präparaten rasant. Produkte wie Wegovy von Novo Nordisk und Mounjaro von Lilly verzeichneten nach ihrer Einführung in Indien binnen weniger Monate eine Verdoppelung der Verkäufe. "Wir sehen eine zunehmende Akzeptanz von Adipositas-Injektionen in Indien", erklärte Shrotriya.

Blick nach vorn

Mit Orforglipron will Eli Lilly die Lücke zwischen Patientenpräferenz und medizinischem Bedarf schließen. Indien könnte damit zu einem der ersten Märkte weltweit gehören, in denen die neue Pille eingeführt wird. Für den Konzern eröffnet sich damit die Chance, seinen Anteil am stark wachsenden Markt für Gewichtsreduktionsmittel deutlich auszubauen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion