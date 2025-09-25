    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Türkei gibt nach

    Deutscher Erfolg im Döner-Streit

    Für Sie zusammengefasst
    • Streit um Dönerfleisch-Regeln vorerst beendet.
    • Udofed zieht Antrag auf EU-Spezialitätenliste zurück.
    • Deutschland und Gastronomie atmen auf, Einspruch erfolgreich.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Streit um europaweit einheitlich Regeln für die Herstellung von Dönerfleisch ist nach mehr als drei Jahren vorerst beendet. Der Internationale Dönerverband (Udofed) zog nach Angaben einer Sprecherin der Europäischen Kommission seinen Antrag zurück, Döner auf die EU-Liste mit "garantiert traditionellen Spezialitäten" aufzunehmen. "Türkei gibt im Döner-Streit mit Deutschland auf", kommentierte die "Bild", die zunächst über die neuen Entwicklungen berichtet hatte.

    Hätte sich der türkische Verband mit seinem Antrag durchgesetzt, hätten Dönerspieße künftig in der gesamten EU nach einheitlichen Regeln hergestellt werden müssen. In Deutschland waren die Gastronomie und Fleischproduzenten deswegen alarmiert gewesen und hatten mit Unterstützung der Bundesregierung Einspruch gegen die Initiative eingelegt./aha/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

