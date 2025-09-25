    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Feier zum 70. Jahrestag der Gründung des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang abgehalten

    ÜRÜMQI, China, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Eine große Feier zum 70. Jahrestag der Gründung des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang ist am Donnerstag in Ürümqi abgehalten worden. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping nahm zusammen mit lokalen Beamten und Vertretern aller ethnischen Gruppen und Gesellschaftsschichten an der Veranstaltung teil.

    https://german.cgtn.com/2025/09/25/ARTI1758768886603618

    Er nahm zudem am Mittwochabend an einer Gala zum 70. Jahrestag der Gründung des Uigurischen Autonomen Gebiets in der Hauptstadt von Xinjiang teil.

    Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, sah sich gemeinsam mit Menschen aller ethnischen Gruppen in Xinjiang die Gala mit dem Titel „Das schöne Xinjiang" an.

    Am gleichen Tag besuchte er eine Themenausstellung in einem Kulturzentrum in Ürümqi.

    Die Ausstellung bietet einen Überblick über die Entwicklungserfolge der letzten 70 Jahre in Xinjiang.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2781918/image_5052246_22299142.jpg

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/feier-zum-70-jahrestag-der-grundung-des-uigurischen-autonomen-gebiets-xinjiang-abgehalten-302567021.html





