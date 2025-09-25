DZ BANK stuft BMW auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW bei einem fairen Aktienwert von 98 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet beleuchtete am Donnerstag die aktuelle Transformationsphase der Autobranche und die Suche der Unternehmen nach dem richtigen Weg. "In diesem Umfeld sehen wir derzeit Unternehmen im Vorteil, die sich frühzeitig entweder auf einen technologieoffenen Ansatz oder aber auf eine Antriebsart fokussiert haben", schrieb er. BMW überlasse seit längerem bei den meisten Modellen dem Kunden die Wahl der Antriebsart. Die Einführung der "Neuen Klasse" sieht Punzet als Startpunkt einer Margenerholung./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:41 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:46 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 85,76EUR auf Tradegate (25. September 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



