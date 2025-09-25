KI-Kater bei Bloom Energy: 800-Prozent-Rallye und jetzt die Vollbremsung

In den vergangenen 12 Monaten schien die Aktie des US-Energiekonzerns Bloom Energy nicht zu stoppen zu sein. Von 9 US.-Dollar Ende Oktober 2024 konnten sich die Papiere bis zum All-Time-High am Montag dieser Woche bei über 86 US-Dollar mehr als verneunfachen.

Die jüngsten Aufträge von AEP (American Electric Power) und Oracle haben die Aktie in die Höhe getrieben. Doch die Analysten von Bank of America warnen, dass diese Deals bereits in der Jahresprognose von 2025 eingepreist sind, ohne dass die Schätzungen dadurch signifikant angepasst wurden.

Beide Aufträge haben die Prognosen von Bloom nicht verändert, und die Kapazitäten der Fremont-Anlage laufen mit weniger als 50 Prozent Auslastung. BofA bleibt daher mit ihren Umsatz- und EBITDA-Schätzungen für 2026 bis 2028 deutlich unter den Konsensprognosen, die um bis zu 30 Prozent höhere Wachstumsraten erwarten.

"Wir erkennen an, dass das Wertversprechen von Bloom hinsichtlich einer schnellen Stromversorgung real ist", schreibt BofA-Analystin Dimple Gosai. "In seltenen Fällen, in denen der Netzzugang verspätet unterbrochen wird, können Brennstoffzellen einen Einsatzzyklus von 90 Tagen gewährleisten, wie im Fall von Oracle zu sehen ist. Das macht Bloom zu einer attraktiven Backup-Option in einem Markt, in dem die Strombeschaffung in der Regel Jahre im Voraus gesichert wird und oft den Baubeginn bestimmt."

Doch die rasant steigende Bewertung von Bloom lasse Zweifel an der Nachhaltigkeit des aktuellen Wachstums aufkommen. Die Aktie wird mit dem 61-fachen des EBITDA für 2026 und 35-fachem für 2027 gehandelt – deutlich mehr als die Mitbewerber, die deutlich höhere Margen erzielen. Analysten von BofA rechnen bei BE mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 30-35 Prozent bis 2030 – eine Annahme, die sie für überzogen halten. Bloom hat in der Vergangenheit nie mehr als 25 Prozent jährliches Wachstum erzielt, und auch die Margenentwicklung bleibt hinter den Erwartungen zurück.

Ein weiterer Bereich, der momentan viel Aufmerksamkeit erhält, ist das Thema Co-Location, also die gemeinsame Nutzung von Energiequellen in Rechenzentren. Trotz wachsender Nachfrage bleibt dieser Markt jedoch ein Nischenbereich: Nur 6 Prozent der weltweit verfolgten Rechenzentren setzen auf co-lokierte Energieerzeugung. Auch hier dominiert derzeit die Konkurrenz: Gaskraftwerke und Dieselgeneratoren sind oft günstiger und flexibler als die Brennstoffzellen von Bloom Energy. Während diese Brennstoffzellen in Situationen von Netzengpässen einen klaren Vorteil bieten, sind sie auf lange Sicht aufgrund höherer Kosten und geringerer Effizienz weniger konkurrenzfähig als alternative Lösungen wie kleine modulare Reaktoren (SMRs).

Trotz der Fortschritte bei Bloom Energy bleibt die Aktie für viele Analysten überbewertet. Die aktuellen Kursgewinne scheinen eher durch den AI-Hype und spekulative Investitionen getrieben zu sein als durch solide fundamentale Verbesserungen.

BofA hat das Kursziel für Bloom von 21 US-auf 24 US-Dollar angehoben, sieht jedoch ein erhebliches Abwärtspotenzial von etwa 72 Prozent. Die hohen Erwartungen an zukünftige Aufträge und das überbewertete Wachstum werfen einen Schatten auf die langfristigen Aussichten des Unternehmens.

