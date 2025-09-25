    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarMax AktievorwärtsNachrichten zu CarMax

    CarMax Aktie unter starkem Abgabedruck - 25.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die CarMax Aktie bisher Verluste von -7,27 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CarMax Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    CarMax ist der größte Gebrauchtwagenhändler in den USA, bekannt für transparente Preisgestaltung und kundenorientierten Service. Hauptkonkurrenten sind AutoNation und Carvana. Einzigartig durch stressfreies Kauferlebnis, 30-tägige Geld-zurück-Garantie und umfassende Fahrzeuginspektionen.

    CarMax Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2025

    Die CarMax Aktie notiert aktuell bei 45,30 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,27 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,55  entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten CarMax Aktionäre einen Verlust von -15,69 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die CarMax Aktie damit um -0,04 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,54 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CarMax auf -37,59 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

    CarMax Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,04 %
    1 Monat -1,54 %
    3 Monate -15,69 %
    1 Jahr -26,28 %

    Informationen zur CarMax Aktie

    Es gibt 150 Mio. CarMax Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,31 Mrd.EUR wert.

    CarMax Reports Second Quarter Fiscal Year 2026 Results


    CarMax, Inc. (NYSE:KMX) today reported results for the second quarter ended August 31, 2025. Second Quarter Highlights:(1) Retail used unit sales decreased 5.4% and comparable store used unit sales decreased 6.3%; wholesale units decreased 2.2%. …

    CarMax Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CarMax Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CarMax Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CarMax

    -6,36 %
    -4,36 %
    -5,51 %
    -19,00 %
    -27,31 %
    -41,50 %
    -39,88 %
    -8,66 %
    +108,52 %
    ISIN:US1431301027WKN:662604



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
