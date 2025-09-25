ROUNDUP
Ariane bringt Bundeswehr-Satelliten ins All
- Arianespace startet zwei Bundeswehr-Satelliten ins All.
- Ariane 6 sichert europäische Satellitenunabhängigkeit.
- Militärische Aufträge und Raketenprojekte in Planung.
BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Der Raketenbetreiber Arianespace wird zwei Bundeswehr-Satelliten mit der Schwerlast-Trägerrakete Ariane 6 ins All schicken. Die beiden Satelliten sollen der Bundeswehr eine sichere militärische Telekommunikation der nächsten Generation garantieren, wie das Unternehmen mitteilte. Sie sollen von Europas Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana starten, zwei ältere Satellitenmodelle ablösen und mindestens 15 Jahre im All bleiben. Ein Zeitpunkt für den Start wurde nicht genannt.
Europa derzeit bei Satellitenstarts abhängig von den USA
Die Entwicklung der Ariane 6 hat in den vergangenen Jahren vor allem durch jahrelange Verzögerungen von sich reden gemacht. Viele europäische Satelliten werden inzwischen von SpaceX in die Umlaufbahn All befördert, dem Raumfahrtunternehmen des US-Milliardärs Elon Musk. "Mit der Ariane 6 kann Europa Satelliten ins All schicken, ohne die Genehmigung einer anderen Macht einholen zu müssen", sagte Vorstandschef Martin Sion der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die französisch-deutsche Ariane Group ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Airbus und des französischen Triebwerksherstellers Safran.
Ballistische Raketen für die Bundeswehr?
Nach Worten Sions sind noch sehr viel weitergehende militärische Aufträge aus Deutschland im Gespräch. Neben der Ariane 6 stellt das Unternehmen unter anderem die französischen Atomraketen her. "Verschiedene europäische Länder haben großes Interesse an konventionellen ballistischen Raketen geäußert, insbesondere Deutschland", sagte Sion der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Die Entscheidung liegt natürlich beim französischen Staat", sagte der Manager. "Er kontrolliert die Technologie und entscheidet über einen etwaigen Start eines Kooperationsprogramms dieser Art."
Zunächst will das Unternehmen gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) an neuen Wehrtechnik-Technologien forschen. Dabei geht es unter anderem um Systeme zur Überwachung von Bewegungen im All./shy/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 193,6 auf Tradegate (25. September 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +0,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 152,96 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 219,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +3,41 %/+18,92 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-04/65148071-deutsche-bank-research-stuft-airbus-auf-buy-322.htm
wünsche schöne Ostertage
HD
Government Support for Airbus
In October 2019, after 15 years of litigation, the WTO authorized the United States to take $7.5 billion in
trade countermeasures in the dispute against the EU, France, Germany, Spain, and the United Kingdom
regarding their illegal subsidies for the Airbus consortium.
On June 15, 2021, the United States and the EU announced a cooperative framework to address the large
civil aircraft disputes. The cooperative framework suspended each side’s tariffs related to this dispute for
five years. The United States and the EU also agreed to principles for government support in this sector,
including their shared intent that any financing for the production or development of large civil aircraft be
on market terms. The United States and the EU further agreed to collaborate on jointly analyzing and
addressing non-market policies and practices of third countries that may harm the U.S. and EU large civil
aircraft industries.
Over many years, France, Germany, Spain, and, to a much lesser extent, Belgium, have provided subsidies
to Airbus-affiliated national companies to aid in the development, production, and marketing of Airbus’s
large civil aircraft. These governments have financed from 33 percent to 100 percent of the development
costs (launch aid) for all Airbus aircraft models. They have also provided other forms of support, including
equity infusions, debt forgiveness, debt rollovers, marketing assistance, and research and development
funding, and have applied political and economic pressure on purchasing governments. The cooperative
framework affirms the EU’s intent to provide future funding only on market terms.
In addition to these subsidies, the EU maintains aeronautics research programs that are driven significantly
by a policy intended to enhance the international competitiveness of the EU civil aeronautics industry. EU
Member State governments have spent hundreds of millions of euros to create infrastructure for Airbus
programs.
The United States will monitor any government financing of Airbus closely.
Quelle: https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2025NTE.pdf