    ROUNDUP

    Ariane bringt Bundeswehr-Satelliten ins All

    Für Sie zusammengefasst
    • Arianespace startet zwei Bundeswehr-Satelliten ins All.
    • Ariane 6 sichert europäische Satellitenunabhängigkeit.
    • Militärische Aufträge und Raketenprojekte in Planung.
    ROUNDUP - Ariane bringt Bundeswehr-Satelliten ins All
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Der Raketenbetreiber Arianespace wird zwei Bundeswehr-Satelliten mit der Schwerlast-Trägerrakete Ariane 6 ins All schicken. Die beiden Satelliten sollen der Bundeswehr eine sichere militärische Telekommunikation der nächsten Generation garantieren, wie das Unternehmen mitteilte. Sie sollen von Europas Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana starten, zwei ältere Satellitenmodelle ablösen und mindestens 15 Jahre im All bleiben. Ein Zeitpunkt für den Start wurde nicht genannt.

    Europa derzeit bei Satellitenstarts abhängig von den USA

    Die Entwicklung der Ariane 6 hat in den vergangenen Jahren vor allem durch jahrelange Verzögerungen von sich reden gemacht. Viele europäische Satelliten werden inzwischen von SpaceX in die Umlaufbahn All befördert, dem Raumfahrtunternehmen des US-Milliardärs Elon Musk. "Mit der Ariane 6 kann Europa Satelliten ins All schicken, ohne die Genehmigung einer anderen Macht einholen zu müssen", sagte Vorstandschef Martin Sion der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die französisch-deutsche Ariane Group ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Airbus und des französischen Triebwerksherstellers Safran.

    Ballistische Raketen für die Bundeswehr?

    Nach Worten Sions sind noch sehr viel weitergehende militärische Aufträge aus Deutschland im Gespräch. Neben der Ariane 6 stellt das Unternehmen unter anderem die französischen Atomraketen her. "Verschiedene europäische Länder haben großes Interesse an konventionellen ballistischen Raketen geäußert, insbesondere Deutschland", sagte Sion der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Die Entscheidung liegt natürlich beim französischen Staat", sagte der Manager. "Er kontrolliert die Technologie und entscheidet über einen etwaigen Start eines Kooperationsprogramms dieser Art."

    Zunächst will das Unternehmen gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) an neuen Wehrtechnik-Technologien forschen. Dabei geht es unter anderem um Systeme zur Überwachung von Bewegungen im All./shy/DP/stw

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
