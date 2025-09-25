Jetzt auch in der bAV
Canada Life eröffnet neue Renditechancen (FOTO)
Köln (ots) -
- Variabler Garantie-Anteil zwischen 60 und 90 %
- Freie Auswahl aus über 60 Einzelfonds ergänzt Garantie-Anteil auf Wunsch
- Umfrage: bAV-Makler favorisieren variables Verhältnis von Garantie und Rendite
Beim Lebensversicherer Canada Life können Kunden das Verhältnis von Garantie und
ausreichenden Renditechancen in der Betriebsrente (bAV) ab sofort variabel
festlegen. Dies sorgt für noch mehr Renditechancen im GENERATION business plus,
der upgedateten fondsgebundenen bAV-Lösung des Lebensversicherers.
Damit reagiert das Unternehmen auf den Bedarf im Markt. Wie eine aktuelle
Umfrage (https://www.canadalife.de/unternehmen/pm-bav-zwischen-garantien-und-ren
dite-maklerumfrage-092025/) belegt, sind bAV-erfahrene Versicherungsmakler davon
überzeugt, dass sich Garantien und Rendite an die Risiko-Präferenz des Kunden
anpassen lassen müssen. Während im Kollektivgeschäft ein ausgewogenes Verhältnis
von Renditechancen und Garantien besonders gefragt ist, zeigt sich im
Gesellschafter-Geschäftsführer-Segment ein stärkeres Renditebewusstsein: Über
ein Viertel (27 %) der bAV-Makler ist der Meinung, dass in diesem Segment hohe
Renditechancen und wenig Garantien wichtig sind.
Wahlfreiheit: Garantie-Rendite-Mixmit über 60 Einzelfonds
Für mehr Renditechancen hat Canada Life im upgedateten Tarif GENERATION business
plus eine Fondsauswahl eingeführt. In der Umfrage waren 87 % der bAV-Makler
davon überzeugt, dass Arbeitgebern eine variable Fondsauswahl wichtig ist, die
verschiedene Anlageklassen und Schwerpunkte wie zum Beispiel Nachhaltigkeit gut
abbildet. Ebenso viele Makler sind der Meinung, dass für Unternehmen eine
gemanagte Fonds-Vermögensverwaltung (87 %) von Bedeutung ist.
Dem trägt die Canada Life-Betriebsrente Rechnung: Die neue Wahlfreiheit steht
bei Zustimmung des Arbeitgebers allen im Vertrag Versicherten offen. Ein
Garantie-Anteil deckt dabei mindestens 60% des Portfolios ab. Dafür steht für
Anlagedauern ab 12 Jahren der Unitised-With-Profits- (UWP) Fonds zur Verfügung,
der schon seit zwei Jahrzehnten das Kernstück der Canada Life-Betriebsrente
darstellt. Als alternativer Sicherheitsbaustein steht für Anlagedauern von 5-11
Jahren auch das Automatische Portfolio-Management (APM Serie bAV) offen. Mit der
Höhe des Garantie-Anteils legt man schon bei Beginn des Vertrages die
Untergrenze des späteren Garantieniveaus fest, es kann später nicht mehr
reduziert werden. Die Einzelfondsauswahl können Kunden jederzeit nach Wunsch
ändern. Sie haben zudem die Möglichkeit, von Einzelfonds in den Garantie-Anteil
umzuschichten und so das Garantieniveau zu erhöhen.
