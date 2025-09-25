Canada Life eröffnet neue Renditechancen (FOTO)

Köln (ots) -



- Variabler Garantie-Anteil zwischen 60 und 90 %

- Freie Auswahl aus über 60 Einzelfonds ergänzt Garantie-Anteil auf Wunsch

- Umfrage: bAV-Makler favorisieren variables Verhältnis von Garantie und Rendite



Beim Lebensversicherer Canada Life können Kunden das Verhältnis von Garantie und

ausreichenden Renditechancen in der Betriebsrente (bAV) ab sofort variabel

festlegen. Dies sorgt für noch mehr Renditechancen im GENERATION business plus,

der upgedateten fondsgebundenen bAV-Lösung des Lebensversicherers.





Damit reagiert das Unternehmen auf den Bedarf im Markt. Wie eine aktuelleUmfrage (https://www.canadalife.de/unternehmen/pm-bav-zwischen-garantien-und-rendite-maklerumfrage-092025/) belegt, sind bAV-erfahrene Versicherungsmakler davonüberzeugt, dass sich Garantien und Rendite an die Risiko-Präferenz des Kundenanpassen lassen müssen. Während im Kollektivgeschäft ein ausgewogenes Verhältnisvon Renditechancen und Garantien besonders gefragt ist, zeigt sich imGesellschafter-Geschäftsführer-Segment ein stärkeres Renditebewusstsein: Überein Viertel (27 %) der bAV-Makler ist der Meinung, dass in diesem Segment hoheRenditechancen und wenig Garantien wichtig sind.Wahlfreiheit: Garantie-Rendite-Mixmit über 60 EinzelfondsFür mehr Renditechancen hat Canada Life im upgedateten Tarif GENERATION businessplus eine Fondsauswahl eingeführt. In der Umfrage waren 87 % der bAV-Maklerdavon überzeugt, dass Arbeitgebern eine variable Fondsauswahl wichtig ist, dieverschiedene Anlageklassen und Schwerpunkte wie zum Beispiel Nachhaltigkeit gutabbildet. Ebenso viele Makler sind der Meinung, dass für Unternehmen einegemanagte Fonds-Vermögensverwaltung (87 %) von Bedeutung ist.Dem trägt die Canada Life-Betriebsrente Rechnung: Die neue Wahlfreiheit stehtbei Zustimmung des Arbeitgebers allen im Vertrag Versicherten offen. EinGarantie-Anteil deckt dabei mindestens 60% des Portfolios ab. Dafür steht fürAnlagedauern ab 12 Jahren der Unitised-With-Profits- (UWP) Fonds zur Verfügung,der schon seit zwei Jahrzehnten das Kernstück der Canada Life-Betriebsrentedarstellt. Als alternativer Sicherheitsbaustein steht für Anlagedauern von 5-11Jahren auch das Automatische Portfolio-Management (APM Serie bAV) offen. Mit derHöhe des Garantie-Anteils legt man schon bei Beginn des Vertrages dieUntergrenze des späteren Garantieniveaus fest, es kann später nicht mehrreduziert werden. Die Einzelfondsauswahl können Kunden jederzeit nach Wunschändern. Sie haben zudem die Möglichkeit, von Einzelfonds in den Garantie-Anteilumzuschichten und so das Garantieniveau zu erhöhen.Wer von den neuen Renditechancen profitieren und professionell verwaltet