    Canada Life eröffnet neue Renditechancen (FOTO)

    Köln (ots) -

    - Variabler Garantie-Anteil zwischen 60 und 90 %
    - Freie Auswahl aus über 60 Einzelfonds ergänzt Garantie-Anteil auf Wunsch
    - Umfrage: bAV-Makler favorisieren variables Verhältnis von Garantie und Rendite

    Beim Lebensversicherer Canada Life können Kunden das Verhältnis von Garantie und
    ausreichenden Renditechancen in der Betriebsrente (bAV) ab sofort variabel
    festlegen. Dies sorgt für noch mehr Renditechancen im GENERATION business plus,
    der upgedateten fondsgebundenen bAV-Lösung des Lebensversicherers.

    Damit reagiert das Unternehmen auf den Bedarf im Markt. Wie eine aktuelle
    Umfrage (https://www.canadalife.de/unternehmen/pm-bav-zwischen-garantien-und-ren
    dite-maklerumfrage-092025/) belegt, sind bAV-erfahrene Versicherungsmakler davon
    überzeugt, dass sich Garantien und Rendite an die Risiko-Präferenz des Kunden
    anpassen lassen müssen. Während im Kollektivgeschäft ein ausgewogenes Verhältnis
    von Renditechancen und Garantien besonders gefragt ist, zeigt sich im
    Gesellschafter-Geschäftsführer-Segment ein stärkeres Renditebewusstsein: Über
    ein Viertel (27 %) der bAV-Makler ist der Meinung, dass in diesem Segment hohe
    Renditechancen und wenig Garantien wichtig sind.

    Wahlfreiheit: Garantie-Rendite-Mixmit über 60 Einzelfonds

    Für mehr Renditechancen hat Canada Life im upgedateten Tarif GENERATION business
    plus eine Fondsauswahl eingeführt. In der Umfrage waren 87 % der bAV-Makler
    davon überzeugt, dass Arbeitgebern eine variable Fondsauswahl wichtig ist, die
    verschiedene Anlageklassen und Schwerpunkte wie zum Beispiel Nachhaltigkeit gut
    abbildet. Ebenso viele Makler sind der Meinung, dass für Unternehmen eine
    gemanagte Fonds-Vermögensverwaltung (87 %) von Bedeutung ist.

    Dem trägt die Canada Life-Betriebsrente Rechnung: Die neue Wahlfreiheit steht
    bei Zustimmung des Arbeitgebers allen im Vertrag Versicherten offen. Ein
    Garantie-Anteil deckt dabei mindestens 60% des Portfolios ab. Dafür steht für
    Anlagedauern ab 12 Jahren der Unitised-With-Profits- (UWP) Fonds zur Verfügung,
    der schon seit zwei Jahrzehnten das Kernstück der Canada Life-Betriebsrente
    darstellt. Als alternativer Sicherheitsbaustein steht für Anlagedauern von 5-11
    Jahren auch das Automatische Portfolio-Management (APM Serie bAV) offen. Mit der
    Höhe des Garantie-Anteils legt man schon bei Beginn des Vertrages die
    Untergrenze des späteren Garantieniveaus fest, es kann später nicht mehr
    reduziert werden. Die Einzelfondsauswahl können Kunden jederzeit nach Wunsch
    ändern. Sie haben zudem die Möglichkeit, von Einzelfonds in den Garantie-Anteil
    umzuschichten und so das Garantieniveau zu erhöhen.

    Wer von den neuen Renditechancen profitieren und professionell verwaltet
