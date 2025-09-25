    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reisebank AG mit neuem Vorstandsvorsitzenden / Generationswechsel stellt Weichen für die erfolgreiche Fortführung der strategischen Transformation (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Torsten Krieger den
    Vorsitz des Vorstands der Reisebank AG und löst damit Andreas Holz plangemäß ab.
    Mit diesem Generationswechsel geht eine Neuverteilung einiger Vorstandsressorts
    einher. Das Vorstandsteam setzt sich weiterhin aus Torsten Krieger, Dr. Tilmann
    Gerhards sowie Andreas Holz zusammen und stellt sich zukünftig wie folgt auf:
    Torsten Krieger übernimmt als Vorstandsvorsitzender die Verantwortung für
    Geschäftssteuerung, Personal, Marketing & Vertriebssteuerung, Produktion und
    Compliance. Dr. Tilmann Gerhards verantwortet die Bereiche Vertrieb Verbund,
    Vertrieb Retail, E-Commerce und Handel. Andreas Holzführt bis zu seinem
    geplanten Ausscheiden im September 2026 die Ressorts Finanzen und Innenrevision.

    Mit diesem Wechsel im Führungsteam stellt die Reisebank AG die Weichen für die
    erfolgreiche Fortführung ihrer strategischen Transformation. Diese umfasst
    insbesondere:

    - den weiteren Ausbau als führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und
    Bargeldlogistik,
    - die Fokussierung als Dienstleister im genossenschaftlichen Verbund, digitale
    Vertriebswege und kundenorientierte Niederlassungen,
    - die konsequente Weiterentwicklung in Richtung Digitalisierung als Basis für
    zukunftsorientierte Angebote,
    - sowie die vollständige Einbindung als einziger Anbieter für Gold und Sorten in
    den Banking Workspace der Atruvia.

    Die Reisebank unterstreicht damit ihre Rolle als zentraler Partner für
    Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken und
    weitere Institute im genossenschaftlichen FinanzVerbund.

    "Unser Ziel ist es, das Angebot für Partnerbanken und Endkunden weiter zu
    stärken und die Reisebank AG nachhaltig als führenden Infrastrukturanbieter im
    Verbund zu positionieren. Diesen Weg gehen wir als Vorstandsteam gemeinsam",
    erklärt Torsten Krieger.

    Der bisherige Vorstandsvorsitzende Andreas Holz bedankt sich für das Vertrauen
    während seiner langjährigen Amtszeit und begrüßt den Generationswechsel: "Es ist
    der richtige Zeitpunkt, einen Schritt zurückzutreten. Mit der neuen Ausrichtung
    hin zu einer noch stärkeren Integration in die Partnerbanken ist die Reisebank
    AG für die Zukunft hervorragend aufgestellt."

    Über die Reisebank AG

    Die Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige
    Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen FinanzVerbund. Als
    Spezialinstitut ist sie führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und
    Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale
    Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken und Endkunden
    bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund
    versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für
    Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie
    weitere Institute.

    Pressekontakt:

    Mareike Schiller, 069 / 97 88 07 310, mailto:mareike.schiller@reisebank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116526/6125133
    OTS: Reisebank AG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Reisebank AG mit neuem Vorstandsvorsitzenden / Generationswechsel stellt Weichen für die erfolgreiche Fortführung der strategischen Transformation (FOTO) Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Torsten Krieger den Vorsitz des Vorstands der Reisebank AG und löst damit Andreas Holz plangemäß ab. Mit diesem Generationswechsel geht eine Neuverteilung einiger Vorstandsressorts einher. Das Vorstandsteam setzt sich …