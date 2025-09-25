Reisebank AG mit neuem Vorstandsvorsitzenden / Generationswechsel stellt Weichen für die erfolgreiche Fortführung der strategischen Transformation (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Torsten Krieger den
Vorsitz des Vorstands der Reisebank AG und löst damit Andreas Holz plangemäß ab.
Mit diesem Generationswechsel geht eine Neuverteilung einiger Vorstandsressorts
einher. Das Vorstandsteam setzt sich weiterhin aus Torsten Krieger, Dr. Tilmann
Gerhards sowie Andreas Holz zusammen und stellt sich zukünftig wie folgt auf:
Torsten Krieger übernimmt als Vorstandsvorsitzender die Verantwortung für
Geschäftssteuerung, Personal, Marketing & Vertriebssteuerung, Produktion und
Compliance. Dr. Tilmann Gerhards verantwortet die Bereiche Vertrieb Verbund,
Vertrieb Retail, E-Commerce und Handel. Andreas Holzführt bis zu seinem
geplanten Ausscheiden im September 2026 die Ressorts Finanzen und Innenrevision.
Mit diesem Wechsel im Führungsteam stellt die Reisebank AG die Weichen für die
erfolgreiche Fortführung ihrer strategischen Transformation. Diese umfasst
insbesondere:
- die Fokussierung als Dienstleister im genossenschaftlichen Verbund, digitale
Vertriebswege und kundenorientierte Niederlassungen,
- die konsequente Weiterentwicklung in Richtung Digitalisierung als Basis für
zukunftsorientierte Angebote,
- sowie die vollständige Einbindung als einziger Anbieter für Gold und Sorten in
den Banking Workspace der Atruvia.
Die Reisebank unterstreicht damit ihre Rolle als zentraler Partner für
Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken und
weitere Institute im genossenschaftlichen FinanzVerbund.
"Unser Ziel ist es, das Angebot für Partnerbanken und Endkunden weiter zu
stärken und die Reisebank AG nachhaltig als führenden Infrastrukturanbieter im
Verbund zu positionieren. Diesen Weg gehen wir als Vorstandsteam gemeinsam",
erklärt Torsten Krieger.
Der bisherige Vorstandsvorsitzende Andreas Holz bedankt sich für das Vertrauen
während seiner langjährigen Amtszeit und begrüßt den Generationswechsel: "Es ist
der richtige Zeitpunkt, einen Schritt zurückzutreten. Mit der neuen Ausrichtung
hin zu einer noch stärkeren Integration in die Partnerbanken ist die Reisebank
AG für die Zukunft hervorragend aufgestellt."
Über die Reisebank AG
Die Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige
Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen FinanzVerbund. Als
Spezialinstitut ist sie führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und
Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale
Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken und Endkunden
bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund
versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für
Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie
weitere Institute.
