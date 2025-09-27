Fed-Zinswende pusht US-Bankaktien: Hier lauern die fettesten Dividenden!

Zu den Investoren, die nach der Zinssenkung verstärkt Bankaktien gekauft haben, gehören Hedgefonds. Auch Matt Quinlan, Portfoliomanager bei Franklin Templeton, sieht aktuell Chancen im Bankensektor. "Der Kreditbereich der Banken und Finanzunternehmen hält sich gut und sollte auch weiterhin stabil bleiben. Zudem sehen wir ein solides Dividendenwachstum", so Quinlan gegenüber CNBC.

Laut einer Analyse von Wells Fargo haben Banktitel in der Vergangenheit häufig zugelegt, wenn die Federal Reserve die Zinsen senkte und keine Rezession eintrat. Diese Outperformance fand jedoch vor allem in den ersten drei Monaten nach der ersten Zinssenkung statt, heißt es. Da festverzinsliche Wertpapiere und Festgeldanlagen im aktuellen Zinsumfeld weniger attraktiv sind, könnten Anleger künftig stärker in diese Titel investieren, die zudem Dividenden zahlen.

Wall Street-Favoriten: Dividendenstarke Bankaktien

CNBC Pro hat kürzlich den Invesco KBW Bank ETF durchforstet, um Bankaktien zu finden, die eine Dividendenrendite von mindestens zwei Prozent bieten und von mehr als 55 Prozent der Analysten mit einer Kaufempfehlung bewertet werden. Zum Vergleich: Der S&P 500 bietet derzeit nur eine Dividendenrendite von 1,1 Prozent.

Zu den von der Wall Street bevorzugten Dividendenaktien aus dem Bankensektor zählt unter anderem die Aktie von Huntington Bancshares, deren Dividendenrendite bei 3,5 Prozent liegt. Die Aktie wird von 64 Prozent der Analysten zum Kauf empfohlen und hat noch ein Potenzial von rund 13 Prozent zum durchschnittlichen Kursziel (Stand: 24.09.).

Mit einer Dividendenrendite von 3,1 Prozent und einer Kurssteigerung von fast 21 Prozent im laufenden Jahr zählt Citizens Financial Group ebenfalls zu den Favoriten. Die Aktie wird von 68 Prozent der Analysten zum Kauf empfohlen und hat ein Aufwärtspotenzial von rund 8 Prozent.

Auch die beiden großen Banken Citigroup und Bank of America haben Dividendenrenditen von knapp über zwei Prozent. Etwa 60 Prozent der Analysten empfehlen diese Papiere zum Kauf. Wells-Fargo-Analyst Mike Mayo zählt beide Aktien zu seinen Favoriten, wobei ihm die Citigroup besonders zusagt. Mayo zufolge profitieren die großen Banken von ihrer Größe, Trumps Deregulierung und einem stärker als erwartet ausgefallenen Kapitalmarktgeschäft.

Die Aktie der Citigroup hat sich in diesem Jahr bereits um 46 Prozent verteuert und bietet rund zwei Prozent Aufwärtspotenzial zum durchschnittlichen Kursziel. Die Aktie der Bank of America ist seit Jahresbeginn um 18 Prozent gestiegen und bietet etwa fünf Prozent weiteres Potenzial zum durchschnittlichen Kursziel.

East West Bancorp (EWBC) bietet eine Dividendenrendite von 2,2 Prozent und wird von 56,3 Prozent der Analysten zum Kauf empfohlen. Fifth Third Bancorp (FITB) bietet eine Dividendenrendite von 3,5 Prozent und wird von 55,6 Prozent der Analysten zum Kauf empfohlen.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



