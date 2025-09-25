Nach OpenAI-Allianz: Ermittlungsverfahren gegen SAP!

Erst vor kurzem kündigten OpenAI und SAP eine Allianz an, um generative künstliche Intelligenz in die deutsche Verwaltung zu bringen. Am Tag der Bekanntgabe legten die SAP-Aktien um 3 Prozent auf 232,50 Euro zu. Doch der Höhenflug währte nur kurz: Die Europäische Union hat nun ein formelles Ermittlungsverfahren gegen den deutschen Softwarekonzern SAP SE eingeleitet. Hintergrund ist der Verdacht, dass SAP den Wettbewerb im Bereich Wartungs- und Supportdienstleistungen für sein Managementprogramm Enterprise Resource Planning verzerrt haben könnte. Die SAP-Aktie gab wieder deutlich nach und fiel an der Tradegate-Börse um mehr als zwei Prozent auf 223,65 Euro (Stand 15:14 Uhr).

Laut einer Mitteilung der EU-Kommission vom Donnerstag prüft die Behörde, ob SAPs Geschäftspraktiken als ausbeuterisch gegenüber Kunden eingestuft werden können und damit als unfaire Handelsbedingungen gelten. Das Unternehmen hat nun die Möglichkeit, der Kommission eigene Zusagen vorzulegen, um die Bedenken zu adressieren.

Wettbewerb im Fokus

"Tausende von Unternehmen in ganz Europa nutzen die Software von SAP für ihre Geschäftsabläufe sowie die damit verbundenen Wartungs- und Supportleistungen", erklärte Teresa Ribera, die EU-Kommissarin für Wettbewerb. "Wir befürchten, dass SAP den Wettbewerb in diesem wichtigen Aftermarket eingeschränkt haben könnte, indem es den Wettbewerbern den Wettbewerb erschwert und den europäischen Kunden weniger Auswahlmöglichkeiten und höhere Kosten beschert."

Die Untersuchung richtet sich insbesondere auf die Frage, ob SAP seine Konkurrenten am Zugang zu Wartungs- und Supportdienstleistungen gehindert hat. Die EU-Kommission prüft, inwieweit die Praktiken des Unternehmens den Markt für diese Zusatzservices verzerren könnten.

SAP ist eines der führenden Softwareunternehmen weltweit und betreibt mit seinem Enterprise-Resource-Planning-Programm zentrale Systeme für Unternehmen aller Größenordnungen. Die aktuellen Vorwürfe könnten weitreichende Folgen für den Konzern haben, sollten sich die Bedenken der Wettbewerbsbehörde bestätigen.

Die EU-Kommission hat bereits in der Vergangenheit mehrfach gegen große Technologiekonzerne wegen Wettbewerbsverstößen im Software- und IT-Bereich ermittelt. Eine klare Entscheidung in der aktuellen SAP-Untersuchung könnte nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern für den gesamten Markt für Unternehmenssoftware in Europa richtungsweisend sein.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

