    Deutsche Anleihen

    Zur Kasse kaum verändert - Umlaufrendite weiter 2,63 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Anleihen blieben stabil am Donnerstag.
    • Umlaufrendite verharrte bei 2,63 Prozent.
    • 38 Verlierer, 36 Gewinner bei Bundeswertpapieren.
    Deutsche Anleihen - Zur Kasse kaum verändert - Umlaufrendite weiter 2,63 Prozent
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag wenig verändert. Die Umlaufrendite verharrte auf 2,63 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

    Unter den Bundeswertpapieren gab es 38 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,07 Prozentpunkten. Dem standen 36 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,16 Punkten gegenüber. Die Bundesbank kaufte per Saldo Anleihen im Wert von 5,7 Millionen Euro.

    Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 124,90 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/stk



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
