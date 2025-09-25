    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Bullenmarkt

    Morgan Stanley: Die Börsen-Rallye ist erst am Anfang!

    Der Banken-Riese Morgan Stanley ist der Ansicht, dass der Aktienmarkt seine Rallyes zu neuen Allzeithochs fortsetzen kann, sofern mehrere günstige Bedingungen eintreten.

    • Morgan Stanley sieht Aktienmarkt auf Allzeithochs.
    • Fed-Lockerung könnte Liquidität und Aktienrückkäufe fördern.
    • Finanzwerte und Industriesektor bleiben bevorzugte Sektoren.
    Chris Toomey, Managing Director im Bereich Private Wealth Management bei Morgan Stanley, erklärte, dass der Lockerungszyklus der Federal Reserve (Fed) Liquidität freisetzen dürfte, die den Aktienmarkt zu noch höheren Kursen treiben könnte.

    "Und was passiert, ist folgendes: Wenn die Zinsen zu sinken beginnen, befinden Sie sich in einer Situation, in der Ihre Unternehmen auch Aktienrückkäufe über günstigere Kredite finanzieren können. Die Kreditspreads liegen derzeit auf Allzeittiefs. Gleichzeitig sinkt die Nachfrage nach Geldmarktinstrumenten und US-Staatsanleihen, wenn die Renditen fallen. Wir alle sehen das als Rückenwind", so der Analyst gegenber CNBC.

    Laut den neuesten Daten der Fed beläuft sich die in Geldmarktfonds gebundene Liquidität auf 7,481 Billionen US-Dollar, ein neuer Rekordwert.

    Toomey nannte zudem die Top-Sektoren, die Morgan Stanley neben Technologie und Künstlicher Intelligenz favorisiert.

    "Wir setzen weiterhin auf Finanzwerte, die sich sehr gut entwickelt haben. Die großen Banken haben gute Ergebnisse erzielt, die Investmentbanken ebenfalls. Außerdem mögen wir alternative Player, die ebenfalls aufholen. Wir bevorzugen auch den Industriesektor."

    Zudem rechnet der Analyst noch mit Steuervergünstigungen für US-Unternehmen.

    "Wir gehen davon aus, dass es noch erhebliche Investitionsausgaben (CapEx) geben wird, insbesondere unter Berücksichtigung von Steuervergünstigungen der US-Administration. Das dürfte ebenfalls den Ausgabenfluss stützen. Wir denken, dass sich all das bald auch in anderen Bereichen des Marktes bemerkbar machen wird."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Krischan Orth
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
