Raumfahrt ist Schlüssel für die Zukunft der deutschen Industrie (FOTO)
- Der deutsche und europäische Abstand zu den USA und China in der Raumfahrt ist
in den vergangenen Jahren größer geworden - mit weitreichenden
gesamtindustriellen Folgen
- Zur branchenübergreifenden Stärkung der deutschen Industrie braucht es eine
neue Sichtweise auf Raumfahrt, strukturelle Reformen, größere Investitionen
und mehr Freiräume statt neuer Regularien
- Allein Deutschland muss seine öffentlichen Investitionen in die Raumfahrt im
Vergleich zur Basisprognose um 93 Milliarden Euro bis 2040 erhöhen, um den
europäischen Marktanteil von derzeit 17 auf 25 Prozent zu steigern
Die Raumfahrtindustrie ist ein Wachstumsmotor und Innovationstreiber für moderne
Volkswirtschaften. Roland Berger zeigt in seiner Studie "Aufholjagd im All" in
Kooperation mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), welche
Potenziale NewSpace für die Zukunft der deutschen Industrie eröffnet. Der
globale Markt für weltraumgestützte Infrastruktur und Dienste wird sich bis 2040
vervierfachen - von heute knapp 500 Milliarden auf 2.000 Milliarden Euro. Auch
für die deutsche Wirtschaft besteht erhebliches Potenzial, dank ihres
spezialisierten Ingenieurs-Know-how, das die Raumfahrt dringend benötigt.
Neues Mindset: NewSpace als Grundlage technologischer Führerschaft begreifen
Das Apollo-Programm der USA zeigt, was gezielte Investitionen in Raumfahrt
langfristig bewirken können. Viele seiner Errungenschaften bilden bis heute die
Basis für die technologische Führungsrolle der USA. Ein solches Mindset für die
Bedeutung und das Potenzial von Raumfahrt brauchen wir auch in Deutschland. Sie
stärkt branchenübergreifend unsere Industrie, sichert technologische
Souveränität und schafft neue Geschäftsmodelle.
Für eine Aufholjagd zu den führenden Raumfahrtnationen USA und China ist ein
echter Aufbruch nötig: Allein um den aktuellen europäischen Marktanteil von rund
17 Prozent im wachsenden Space-Markt zu halten, wären bis 2040 zusätzliche
Investitionen in Höhe von etwa 237 Milliarden Euro notwendig. Allein Deutschland
müsste seine Ausgaben im selben Zeitraum um 56 Milliarden Euro erhöhen. Um den
Marktanteil im selben Zeitraum auf 25 Prozent zu steigern, müsste Deutschland
zusätzlich 93 Milliarden Euro investieren. Die europäischen Investitionen
müssten hierfür insgesamt um 412 Milliarden Euro steigen. Neben höheren
Investitionen braucht es größere Ambitionen: Eine zielgerichtete staatliche
Nachfrage, bessere Rahmenbedingungen durch den Abbau bürokratischer Hürden, mehr
Risikofreude sowie eine klare strategische Vision - von Raumfahrt als Treiber
für technologische Führerschaft.
