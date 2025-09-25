Raumfahrt ist Schlüssel für die Zukunft der deutschen Industrie (FOTO)

München/Berlin (ots) -



- Der deutsche und europäische Abstand zu den USA und China in der Raumfahrt ist

in den vergangenen Jahren größer geworden - mit weitreichenden

gesamtindustriellen Folgen

- Zur branchenübergreifenden Stärkung der deutschen Industrie braucht es eine

neue Sichtweise auf Raumfahrt, strukturelle Reformen, größere Investitionen

und mehr Freiräume statt neuer Regularien

- Allein Deutschland muss seine öffentlichen Investitionen in die Raumfahrt im

Vergleich zur Basisprognose um 93 Milliarden Euro bis 2040 erhöhen, um den

europäischen Marktanteil von derzeit 17 auf 25 Prozent zu steigern



Die Raumfahrtindustrie ist ein Wachstumsmotor und Innovationstreiber für moderne

Volkswirtschaften. Roland Berger zeigt in seiner Studie "Aufholjagd im All" in

Kooperation mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), welche

Potenziale NewSpace für die Zukunft der deutschen Industrie eröffnet. Der

globale Markt für weltraumgestützte Infrastruktur und Dienste wird sich bis 2040

vervierfachen - von heute knapp 500 Milliarden auf 2.000 Milliarden Euro. Auch

für die deutsche Wirtschaft besteht erhebliches Potenzial, dank ihres

spezialisierten Ingenieurs-Know-how, das die Raumfahrt dringend benötigt.









Das Apollo-Programm der USA zeigt, was gezielte Investitionen in Raumfahrt

langfristig bewirken können. Viele seiner Errungenschaften bilden bis heute die

Basis für die technologische Führungsrolle der USA. Ein solches Mindset für die

Bedeutung und das Potenzial von Raumfahrt brauchen wir auch in Deutschland. Sie

stärkt branchenübergreifend unsere Industrie, sichert technologische

Souveränität und schafft neue Geschäftsmodelle.



Für eine Aufholjagd zu den führenden Raumfahrtnationen USA und China ist ein

echter Aufbruch nötig: Allein um den aktuellen europäischen Marktanteil von rund

17 Prozent im wachsenden Space-Markt zu halten, wären bis 2040 zusätzliche

Investitionen in Höhe von etwa 237 Milliarden Euro notwendig. Allein Deutschland

müsste seine Ausgaben im selben Zeitraum um 56 Milliarden Euro erhöhen. Um den

Marktanteil im selben Zeitraum auf 25 Prozent zu steigern, müsste Deutschland

zusätzlich 93 Milliarden Euro investieren. Die europäischen Investitionen

müssten hierfür insgesamt um 412 Milliarden Euro steigen. Neben höheren

Investitionen braucht es größere Ambitionen: Eine zielgerichtete staatliche

Nachfrage, bessere Rahmenbedingungen durch den Abbau bürokratischer Hürden, mehr

Risikofreude sowie eine klare strategische Vision - von Raumfahrt als Treiber

für technologische Führerschaft. Seite 1 von 3 Seite 2 ►





