    Raumfahrt ist Schlüssel für die Zukunft der deutschen Industrie (FOTO)

    München/Berlin (ots) -

    - Der deutsche und europäische Abstand zu den USA und China in der Raumfahrt ist
    in den vergangenen Jahren größer geworden - mit weitreichenden
    gesamtindustriellen Folgen
    - Zur branchenübergreifenden Stärkung der deutschen Industrie braucht es eine
    neue Sichtweise auf Raumfahrt, strukturelle Reformen, größere Investitionen
    und mehr Freiräume statt neuer Regularien
    - Allein Deutschland muss seine öffentlichen Investitionen in die Raumfahrt im
    Vergleich zur Basisprognose um 93 Milliarden Euro bis 2040 erhöhen, um den
    europäischen Marktanteil von derzeit 17 auf 25 Prozent zu steigern

    Die Raumfahrtindustrie ist ein Wachstumsmotor und Innovationstreiber für moderne
    Volkswirtschaften. Roland Berger zeigt in seiner Studie "Aufholjagd im All" in
    Kooperation mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), welche
    Potenziale NewSpace für die Zukunft der deutschen Industrie eröffnet. Der
    globale Markt für weltraumgestützte Infrastruktur und Dienste wird sich bis 2040
    vervierfachen - von heute knapp 500 Milliarden auf 2.000 Milliarden Euro. Auch
    für die deutsche Wirtschaft besteht erhebliches Potenzial, dank ihres
    spezialisierten Ingenieurs-Know-how, das die Raumfahrt dringend benötigt.

    Neues Mindset: NewSpace als Grundlage technologischer Führerschaft begreifen

    Das Apollo-Programm der USA zeigt, was gezielte Investitionen in Raumfahrt
    langfristig bewirken können. Viele seiner Errungenschaften bilden bis heute die
    Basis für die technologische Führungsrolle der USA. Ein solches Mindset für die
    Bedeutung und das Potenzial von Raumfahrt brauchen wir auch in Deutschland. Sie
    stärkt branchenübergreifend unsere Industrie, sichert technologische
    Souveränität und schafft neue Geschäftsmodelle.

    Für eine Aufholjagd zu den führenden Raumfahrtnationen USA und China ist ein
    echter Aufbruch nötig: Allein um den aktuellen europäischen Marktanteil von rund
    17 Prozent im wachsenden Space-Markt zu halten, wären bis 2040 zusätzliche
    Investitionen in Höhe von etwa 237 Milliarden Euro notwendig. Allein Deutschland
    müsste seine Ausgaben im selben Zeitraum um 56 Milliarden Euro erhöhen. Um den
    Marktanteil im selben Zeitraum auf 25 Prozent zu steigern, müsste Deutschland
    zusätzlich 93 Milliarden Euro investieren. Die europäischen Investitionen
    müssten hierfür insgesamt um 412 Milliarden Euro steigen. Neben höheren
    Investitionen braucht es größere Ambitionen: Eine zielgerichtete staatliche
    Nachfrage, bessere Rahmenbedingungen durch den Abbau bürokratischer Hürden, mehr
    Risikofreude sowie eine klare strategische Vision - von Raumfahrt als Treiber
    für technologische Führerschaft.
