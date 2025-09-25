MAN Trucks fahren jetzt nahtlos vernetzt mit Webfleet und RIO (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON
    Leipzig (ots) - Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von
    Bridgestone, gab heute eine neue Kooperation mit RIO, einem Schwesterunternehmen
    von MAN, bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft werden erstmals Lkw und Busse in
    das OEM.connect-Programm von Webfleet integriert, wodurch dessen Funktionen auf
    Schwerlastfahrzeuge ausgeweitet werden und das Angebot an nahtloser,
    hardwarefreier Flottenkonnektivität weiter ausgebaut wird.

    Durch die Kooperation können MAN-Fahrzeuge, die mit werkseitig eingebauter
    Telematik ausgestattet sind, jetzt über die Plattform RIO direkt mit der
    Webfleet-Plattform verbunden werden. Ohne zusätzliche Hardware, Installation
    oder Ausfallzeiten haben Flottenbetreiber sofortigen Zugriff auf
    Echtzeit-Fahrzeugdaten, um die Leistung ihrer Lkw- und Busflotten zu verbessern.

    "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die OEM.connect-Strategie von Webfleet",
    sagte Jan-Maarten de Vries, President of Fleet Management Solutions bei
    Bridgestone. "Durch die Einbindung von RIO erweitern wir die Vorteile unserer
    Plattform auf Schwerlastfahrzeuge und bieten nahtlose, hardwarefreie
    Konnektivität, die die digitale Transformation im gewerblichen Transportsektor
    beschleunigt.

    Durch diese neue Erweiterung können die Betreiber auf eine ganze Reihe von
    Funktionen zugreifen, darunter Echtzeit-Tracking, Monitoring des Zündstatus,
    Kilometerstand, Kraftstoffstand und -verbrauch sowie Geschwindigkeitsinfos, um
    sicherer und effizienter zu fahren. Diese Funktionen werden direkt in die
    Webfleet-Plattform eingespeist und ermöglichen ein smarteres Tourenmanagement,
    ein besseres Fahrertraining und einen geringeren Kraftstoffverbrauch - und das
    alles ohne Nachrüstung oder Ausfallzeiten.

    Diese Integration verdeutlicht einmal mehr das Ziel von Webfleet, sein
    OEM.connect-Ökosystem weiter auszubauen, zu dem mittlerweile mehr als 20
    führende Fahrzeugmarken gehören. Durch die enge Zusammenarbeit mit Herstellern
    hilft Webfleet seinen Kunden, schneller miteinander zu kommunizieren,
    Betriebskosten zu senken und umfassendere Datenanalysen für Flotten mit
    verschiedenen Marken zu ermöglichen.

    "Die Zusammenarbeit von Webfleet und RIO spiegelt unseren zukunftsgerichteten
    Anspruch an vernetzte Mobilität wider", fügte de Vries hinzu. "Erstausrüster
    (OEMs) spielen künftig eine wichtige Rolle in der Flottentelematik. Wir sehen es
    als unsere Aufgabe, als treibende Kraft skalierbare, einsatzbereite Lösungen
    anzubieten, mit denen unsere Kunden ihre Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit
    steigern können.

    Die Partnerschaft stärkt auch die Rolle von Webfleet bei der Förderung der
    branchenweiten Vernetzung und des Datenaustauschs. Als Partner des Mobility Data
