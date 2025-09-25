MAN Trucks fahren jetzt nahtlos vernetzt mit Webfleet und RIO (FOTO)
Leipzig (ots) - Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von
Bridgestone, gab heute eine neue Kooperation mit RIO, einem Schwesterunternehmen
von MAN, bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft werden erstmals Lkw und Busse in
das OEM.connect-Programm von Webfleet integriert, wodurch dessen Funktionen auf
Schwerlastfahrzeuge ausgeweitet werden und das Angebot an nahtloser,
hardwarefreier Flottenkonnektivität weiter ausgebaut wird.
Durch die Kooperation können MAN-Fahrzeuge, die mit werkseitig eingebauter
Telematik ausgestattet sind, jetzt über die Plattform RIO direkt mit der
Webfleet-Plattform verbunden werden. Ohne zusätzliche Hardware, Installation
oder Ausfallzeiten haben Flottenbetreiber sofortigen Zugriff auf
Echtzeit-Fahrzeugdaten, um die Leistung ihrer Lkw- und Busflotten zu verbessern.
"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die OEM.connect-Strategie von Webfleet",
sagte Jan-Maarten de Vries, President of Fleet Management Solutions bei
Bridgestone. "Durch die Einbindung von RIO erweitern wir die Vorteile unserer
Plattform auf Schwerlastfahrzeuge und bieten nahtlose, hardwarefreie
Konnektivität, die die digitale Transformation im gewerblichen Transportsektor
beschleunigt.
Durch diese neue Erweiterung können die Betreiber auf eine ganze Reihe von
Funktionen zugreifen, darunter Echtzeit-Tracking, Monitoring des Zündstatus,
Kilometerstand, Kraftstoffstand und -verbrauch sowie Geschwindigkeitsinfos, um
sicherer und effizienter zu fahren. Diese Funktionen werden direkt in die
Webfleet-Plattform eingespeist und ermöglichen ein smarteres Tourenmanagement,
ein besseres Fahrertraining und einen geringeren Kraftstoffverbrauch - und das
alles ohne Nachrüstung oder Ausfallzeiten.
Diese Integration verdeutlicht einmal mehr das Ziel von Webfleet, sein
OEM.connect-Ökosystem weiter auszubauen, zu dem mittlerweile mehr als 20
führende Fahrzeugmarken gehören. Durch die enge Zusammenarbeit mit Herstellern
hilft Webfleet seinen Kunden, schneller miteinander zu kommunizieren,
Betriebskosten zu senken und umfassendere Datenanalysen für Flotten mit
verschiedenen Marken zu ermöglichen.
"Die Zusammenarbeit von Webfleet und RIO spiegelt unseren zukunftsgerichteten
Anspruch an vernetzte Mobilität wider", fügte de Vries hinzu. "Erstausrüster
(OEMs) spielen künftig eine wichtige Rolle in der Flottentelematik. Wir sehen es
als unsere Aufgabe, als treibende Kraft skalierbare, einsatzbereite Lösungen
anzubieten, mit denen unsere Kunden ihre Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit
steigern können.
Die Partnerschaft stärkt auch die Rolle von Webfleet bei der Förderung der
branchenweiten Vernetzung und des Datenaustauschs. Als Partner des Mobility Data
