MAN Trucks fahren jetzt nahtlos vernetzt mit Webfleet und RIO (FOTO)

Leipzig (ots) - Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von

Bridgestone, gab heute eine neue Kooperation mit RIO, einem Schwesterunternehmen

von MAN, bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft werden erstmals Lkw und Busse in

das OEM.connect-Programm von Webfleet integriert, wodurch dessen Funktionen auf

Schwerlastfahrzeuge ausgeweitet werden und das Angebot an nahtloser,

hardwarefreier Flottenkonnektivität weiter ausgebaut wird.



Durch die Kooperation können MAN-Fahrzeuge, die mit werkseitig eingebauter

Telematik ausgestattet sind, jetzt über die Plattform RIO direkt mit der

Webfleet-Plattform verbunden werden. Ohne zusätzliche Hardware, Installation

oder Ausfallzeiten haben Flottenbetreiber sofortigen Zugriff auf

Echtzeit-Fahrzeugdaten, um die Leistung ihrer Lkw- und Busflotten zu verbessern.





