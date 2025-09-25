DZ BANK stuft VOLKSWAGEN auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Vorzugsaktien von Volkswagen von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet beleuchtete am Donnerstag die aktuelle Transformationsphase der Autobranche und die Suche der Unternehmen nach dem richtigen Weg. "In diesem Umfeld sehen wir derzeit Unternehmen im Vorteil, die sich frühzeitig entweder auf einen technologieoffenen Ansatz oder aber auf eine Antriebsart fokussiert haben", schrieb er. VW gehöre zu den Unternehmen mit Nachholbedarf bei der Neuausrichtung und entsprechend höherem Forschungs- und Entwicklungsanforderungen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:41 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:46 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:41 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:46 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 93,08EUR auf Tradegate (25. September 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Punzet
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte