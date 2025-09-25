UBS stuft Covestro z.Verk. auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire liegt mit seiner Schätzung für das operative Ergebnis des dritten Quartals um 13 Prozent unter dem Konsens. Dies schrieb er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht des Kunststoffkonzerns Ende Oktober. Auch für das Gesamtjahr ist er um 12 Prozent skeptischer./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 58,15EUR auf Lang & Schwarz (25. September 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.