Nvidia: Das heißeste KI-Ticket an der Wall Street?

Barclays hat das Kursziel für Nvidia von 200 auf 240 Dollar angehoben und sieht damit ein Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent. Analyst Tom O’Malley hält den Chipkonzern nach mehreren Milliarden-Deals für den klaren Favoriten im KI-Sektor. Nvidia investiert unter anderem 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI, arbeitet mit Alibaba an neuen Datenplattformen und beteiligt sich mit fünf Milliarden US-Dollar an Intel, um deren Prozessoren in die eigenen Systeme einzubinden. "Wir gehen davon aus, dass diese Abschlüsse in den nächsten fünf Jahren weitgehend in die Gewinn- und Verlustrechnung von Nvidia einfließen und die Zahlen deutlich steigen lassen, sodass das Unternehmen zum attraktivsten Namen in unserem Bereich wird", schrieb O’Malley.

Die Erwartung einer weiter steigenden Nachfrage nach KI-Chips sorgt dafür, dass Nvidia trotz kurzfristiger Schwäche an der Börse als Favorit gilt. Laut O’Malley summieren sich die geplanten Ausgaben der Branche inzwischen auf über zwei Billionen US-Dollar. Auch andere Analysten zeigen sich bullish: Evercore hob die Umsatzschätzungen für 2026 um 5,5 Milliarden US-Dollar an, die Bank of America sieht langfristig Erlöse von bis zu 500 Milliarden US-Dollar.