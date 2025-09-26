    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Über 30 Prozent Kurspotenzial

    Nvidia: Das heißeste KI-Ticket an der Wall Street?

    Barclays sieht Nvidia als größten Gewinner im KI-Boom und hat das Kursziel kräftig angehoben. Anleger dürfen laut den Analysten auf zweistellige Gewinne hoffen.

    Barclays hat das Kursziel für Nvidia von 200 auf 240 Dollar angehoben und sieht damit ein Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent. Analyst Tom O’Malley hält den Chipkonzern nach mehreren Milliarden-Deals für den klaren Favoriten im KI-Sektor. Nvidia investiert unter anderem 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI, arbeitet mit Alibaba an neuen Datenplattformen und beteiligt sich mit fünf Milliarden US-Dollar an Intel, um deren Prozessoren in die eigenen Systeme einzubinden. "Wir gehen davon aus, dass diese Abschlüsse in den nächsten fünf Jahren weitgehend in die Gewinn- und Verlustrechnung von Nvidia einfließen und die Zahlen deutlich steigen lassen, sodass das Unternehmen zum attraktivsten Namen in unserem Bereich wird", schrieb O’Malley.

    Die Erwartung einer weiter steigenden Nachfrage nach KI-Chips sorgt dafür, dass Nvidia trotz kurzfristiger Schwäche an der Börse als Favorit gilt. Laut O’Malley summieren sich die geplanten Ausgaben der Branche inzwischen auf über zwei Billionen US-Dollar. Auch andere Analysten zeigen sich bullish: Evercore hob die Umsatzschätzungen für 2026 um 5,5 Milliarden US-Dollar an, die Bank of America sieht langfristig Erlöse von bis zu 500 Milliarden US-Dollar.

    Doch die Skepsis wächst. Kritiker warnen, dass Nvidia durch Investitionen bei Kunden künstlich Nachfrage schaffe. "Diese Maßnahme wird eindeutig 'zirkuläre' Bedenken schüren", sagte Stacy Rasgon von Bernstein. Jay Goldberg von Seaport sprach von "blasenartigem Verhalten" und verglich den jüngsten Deal mit Eltern, die für die Hypothek ihrer Kinder bürgen. Auch Peter Boockvar von One Point BFG zieht Parallelen zur Dotcom-Zeit: "Ein weiterer Finanzierungsvertrag zwischen Nvidia und Open AI im Bereich der künstlichen Intelligenz lässt mich an Lucent und Nortel denken." Damals stützten sich Unternehmen wie Lucent und Nortel auf fragwürdige Finanzierungsmodelle, die kurzfristig Wachstum vortäuschten, aber später kollabierten.

    Jim Chanos verwies auf die von CEO Jensen Huang genannten Milliardenkosten für KI-Fabriken und warnte vor überzogenen Erwartungen. George Saravelos von der Deutschen Bank betonte, dass die US-Wirtschaft aktuell stark vom KI-Investitionsboom getragen werde – ein Wachstum, das nicht unbegrenzt "parabolisch" weitergehen könne.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


