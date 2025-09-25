    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    PLAN-B NET ZERO / PLAN-B NET ZERO AG schließt Kapitalerhöhung in Höhe ...

    Für Sie zusammengefasst
    • PLAN-B NET ZERO AG erhöht Kapital um 4,5 Mio. CHF.
    • Aktienkapital steigt auf 5,0 Millionen CHF insgesamt.
    • Fokus auf nachhaltige Energie und datengetriebene Lösungen.

    PLAN-B NET ZERO AG schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 4,5 CHF Mio. erfolgreich ab (FOTO)
    Zug (ots) - Die PLAN-B NET ZERO AG, ein innovatives Greentech-Unternehmen im Bereich Neo Energy, hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung über CHF 4,5 Millionen durchgeführt. Das Aktienkapital beläuft sich nun auf CHF 5,0 Millionen. So schafft PLAN-B NET ZERO eine solide Grundlage für die weitere Expansion.

    Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von bestehenden Altaktionären gezeichnet. Damit zeigt die PLAN-B NET ZERO AG auch weiterhin Stabilität in ihrer Aktionärsstruktur und unterstreicht ihre Unabhängigkeit. Zugleich schafft die Kapitalmaßnahme die notwendige Flexibilität, künftig weitere Investoren in den Cap Table aufzunehmen.

    "Die Kapitalerhöhung ist ein eindeutiges Vertrauenssignal unserer Investoren in die Strategie und das Management von PLAN-B NET ZERO", betont Bradley Mundt, Gründer und CEO. "Mit diesem Schritt schaffen wir die Basis, um unsere Marktposition in den drei Fokusbereichen Bereichen Energy Supply, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sowie Softwareentwicklung und Big Data konsequent auszubauen."

    Das zusätzliche Eigenkapital dient der Umsetzung des ambitionierten Wachstumskurses. PLAN-B NET ZERO verfolgt das Ziel, den Energiemarkt neu zu definieren: Weg vom reinen Versorgungsmodell, hin zu einer datengetriebenen Community-Plattform, die nachhaltige Energieversorgung mit Lifestyle-Elementen, Gamification und KI-basierten Services als "Neo Energy" nach dem Vorbild von Neobanken wie Revolut verbindet.

    Über PLAN-B NET ZERO

    PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

    Pressekontakt:

    Julia Schnitger
    mailto:presse@planbnetzero.com
    planbnetzero.com/

    Gubelstraße 12
    6300 Zug
    Schweiz

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175322/6125352 OTS: PLAN-B NET ZERO






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS PLAN-B NET ZERO / PLAN-B NET ZERO AG schließt Kapitalerhöhung in Höhe ... Die PLAN-B NET ZERO AG, ein innovatives Greentech-Unternehmen im Bereich Neo Energy, hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung über CHF 4,5 Millionen durchgeführt. Das Aktienkapital beläuft sich nun auf CHF 5,0 Millionen. So schafft PLAN-B NET ZERO eine …