PLAN-B NET ZERO / PLAN-B NET ZERO AG schließt Kapitalerhöhung in Höhe ...

Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von bestehenden Altaktionären gezeichnet. Damit zeigt die PLAN-B NET ZERO AG auch weiterhin Stabilität in ihrer Aktionärsstruktur und unterstreicht ihre Unabhängigkeit. Zugleich schafft die Kapitalmaßnahme die notwendige Flexibilität, künftig weitere Investoren in den Cap Table aufzunehmen.

PLAN-B NET ZERO AG schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 4,5 CHF Mio. erfolgreich ab (FOTO) Zug (ots) - Die PLAN-B NET ZERO AG, ein innovatives Greentech-Unternehmen im Bereich Neo Energy, hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung über CHF 4,5 Millionen durchgeführt. Das Aktienkapital beläuft sich nun auf CHF 5,0 Millionen. So schafft PLAN-B NET ZERO eine solide Grundlage für die weitere Expansion.

"Die Kapitalerhöhung ist ein eindeutiges Vertrauenssignal unserer Investoren in die Strategie und das Management von PLAN-B NET ZERO", betont Bradley Mundt, Gründer und CEO. "Mit diesem Schritt schaffen wir die Basis, um unsere Marktposition in den drei Fokusbereichen Bereichen Energy Supply, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sowie Softwareentwicklung und Big Data konsequent auszubauen."



Das zusätzliche Eigenkapital dient der Umsetzung des ambitionierten Wachstumskurses. PLAN-B NET ZERO verfolgt das Ziel, den Energiemarkt neu zu definieren: Weg vom reinen Versorgungsmodell, hin zu einer datengetriebenen Community-Plattform, die nachhaltige Energieversorgung mit Lifestyle-Elementen, Gamification und KI-basierten Services als "Neo Energy" nach dem Vorbild von Neobanken wie Revolut verbindet.



Über PLAN-B NET ZERO



PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

