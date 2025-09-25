    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBertrandt AktievorwärtsNachrichten zu Bertrandt
    Bertrandt ist strategischer Partner von ZEISS SMT / Für innovative Lösungen in der Halbleiterindustrie (FOTO)

    Ehningen (ots) - Bertrandt erhält den Status "Strategic Partner" von der ZEISS
    Sparte Semiconductor Manufacturing Technology (SMT) im Rahmen des
    Lieferantenentwicklungsprogramms SUCCESS. Die Ausweitung der Zusammenarbeit und
    die Kombination des Know-hows beider Unternehmen ermöglicht die
    Weiterentwicklung innovativer Technologien.

    Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2025/2026 wird die langjährige
    Zusammenarbeit zwischen Bertrandt und ZEISS SMT weiter intensiviert. Bertrandt
    hat im Rahmen des Entwicklungsprogramms SUCCESS (Supply Chain Cooperation
    Enhances SMT's Strategy) den Status "Strategic Partner" erhalten. Diese
    strategische Partnerschaft steht für den erfolgreichen Transfer von
    branchenfremdem Know-how in die Halbleiter Equipment Industrie und setzt neue
    Maßstäbe in der Professionalisierung und Weiterentwicklung von
    Zusammenarbeitsmodellen und Technologien.

    "Durch die Kombination und ständige Weiterentwicklung unserer
    Engineering-Kompetenz und des branchenübergreifenden Know-hows können wir die
    Roadmap unseres Partners entscheidend voranbringen. Unser Vorteil ist, dass wir
    skalierbare Lösungen inklusive Hardwarelieferungen anbieten. Zudem arbeiten wir
    seit über 15 Jahren vertrauensvoll mit ZEISS SMT zusammen. Gemeinsam konnten wir
    schon viele Produkte erfolgreich am Markt etablieren", sagt Ulrich Spiller, Head
    of Technical Sales bei Bertrandt.

    "Die Ernennung von Bertrandt zum strategischen Partner ist das Ergebnis einer
    langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit", sagt Dr. Jaane Seehusen, Head
    of Supply Chain Management ZEISS SMT. "Starke Partnerschaften und verlässliche
    Lieferketten sind in unserer dynamischen und hochtechnologischen
    Halbleiterindustrie entscheidend."

    Die ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing Technology deckt mit ihrem
    Produktportfolio und weltweit führendem Know-how verschiedene Schlüsselprozesse
    bei der Herstellung von Mikrochips ab. Zu den Produkten des Bereichs zählen
    Halbleiterfertigungs-Optiken - darunter Lithographie-Optiken, Photomaskensysteme
    sowie Prozesskontroll-Lösungen für die Halbleiterindustrie. Dank der ZEISS
    Technologien werden Mikrochips zunehmend kleiner, leistungsfähiger,
    energieeffizienter und preiswerter.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
