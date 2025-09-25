BEIJING, 25. September 2025 /PRNewswire/ -- Am Morgen des 21. September wurde der Talentwettbewerb „Watermelon Baby: I Am an Heir to Chinese Culture" (übersetzt: Ich bin ein Erbe der chinesischen Kultur) im Jinpinghu Grand Theatre im Pinghu Media Center ausgetragen. Die Veranstaltung umfasste ein Programm mit Gesangsdarbietungen, Tanz, Theater und anderen Präsentationen. Der „Watermelon Baby"-Wettbewerb ist ein Markenzeichen der „Pinghu Watermelon Lantern Folk Culture Series", die sich im Laufe der Jahre zu einem bekannten Volksfest mit großer Beteiligung der Bevölkerung entwickelt hat. Der diesjährige Wettbewerb war wieder einmal voller Höhepunkte. In den Vorrunden traten fast 100 junge Teilnehmende mit individuellen Darbietungen auf, die einige verschiedene künstlerische Fähigkeiten zeigten. Bei der Endrunde an diesem Tag standen 12 Teilnehmende auf der Bühne und demonstrierten die Vitalität und Kreativität der jungen Generation Chinas.

Die diesjährige „Pinghu Watermelon Lantern Folk Culture Series" stand unter dem Motto „Innovation und Durchbruch: Träume bauen in Pinghu". Das Programm umfasste mehr als 20 Aktivitäten in drei Abschnitten – „Eine neue Reise in die Wolken", „Tausend Segel in Pracht" und „Laternen, die den Sternenhimmel erleuchten". Die Veranstaltungen fanden zwischen dem 19. und 22. September statt.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2778394/1.mp4

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2778395/2.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-pinghu-veranstaltet-wassermelonen-laternenfest-und-jugend-talentwettbewerb-302567045.html