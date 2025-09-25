Trench Group / Trench Group übernimmt australisches ...

Trench Group übernimmt australisches Technologieunternehmen H Nu / Optische Messwandler der nächsten Generation stärken

HVDC-Führungsposition

Die Trench Group setzt ihre globale Wachstumsstrategie und ihr Engagement für Innovation konsequent fort. Nach jüngsten Investitionen in neue Produktionsstandorte und der Modernisierung bestehender Werke hat das Unternehmen nun das australische Technologieunternehmen H Nu übernommen und erweitert damit sein Portfolio um wegweisende faseroptische Messwandler-Technologie. Durch diese Akquisition kann die Trench Group extrem schnelle Reaktionszeiten in der Energieübertragung bieten. Die Technologie unterstützt sämtliche Übertragungsarten, bringt jedoch insbesondere bei Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HVDC) erhebliche Vorteile.

Erste faseroptische Einheiten wurden bereits erfolgreich in Stromnetzen weltweit eingesetzt. Gemeinsam mit führenden Systemlieferanten arbeitet Trench daran, diese Technologie als künftigen Standard für Hochspannungsmessungen zu qualifizieren - und schafft so die Grundlage für eine rasche Skalierung und Serienproduktion.

