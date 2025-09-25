Digitalminister
Empörungskultur hemmt Erneuerung
- Positiver Blick auf Zukunft gefordert, AfD kritisiert.
- Deutschland hat Talente, die genutzt werden müssen.
- Ministerium plant Modernisierungsagenda für Verwaltung.
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat im Bundestag für einen positiveren Blick auf die Zukunft geworben und Dauerkritik der AfD zurückgewiesen. In der Debatte über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr warf er der AfD vor, "alles direkt mit verbaler Attacke zu begleiten". "Es gibt keine Perfektion. Es ist alles ein Kompromiss und Empörungskultur hemmt Erneuerung", sagte der Minister.
Deutschland sei ein fantastisches Land mit fantastischen Talenten und diese müsse man nutzen, sagte der erst vor wenigen Monaten in die CDU eingetretene frühere Manager von MediaMarktSaturn und deren Mutter Ceconomy . "Und wenn wir eine Veränderung wollen zum Guten, dann gelingt das eben nur, wenn man auch mit einer positiven Geisteshaltung auch mal Dinge positiv zulässt."
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte Wildberger aus der Wirtschaft in sein Kabinett geholt. Sein neu geschaffenes Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung soll eine Modernisierung der Verwaltung (Online-Bürgerdienste) und Bürokratieabbau vorantreiben.
Das Ministerium arbeitet aktuell an einer "Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung", über die in der kommenden Woche bei einer Klausur des Bundeskabinetts beraten werden soll. Sie sieht zahlreiche konkrete Maßnahmen für einen effizienteren Staat und weniger Bürokratie vor./jr/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CECONOMY Aktie
Die CECONOMY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 4,38 auf Tradegate (25. September 2025, 13:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CECONOMY Aktie um -1,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,23 %.
Die Marktkapitalisierung von CECONOMY bezifferte sich zuletzt auf 2,12 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -8,57 %/-8,57 % bedeutet.
Bzgl. Wandelanleihe haben sich Convergenta/Kellerhals zur Nichtausübung verpflichtet (siehe Angebot S. 35, Punkt 8.3.7).
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66321383-eqs-news-jingdong-holding-germany-gmbh-jd-com-kuendigt-beginn-der-annahmefrist-des-freiwilligen-oeffentlichen-uebernahmeangebots-fuer-ceconomy-ag-an-022.htm
Ceconomy peilen schon für das Geschäftsjahr 2025/26 ja einen bereinigten, operativen Gewinn (adjusted EBIT) in Höhe von 500 Mio.€ an , was der höchste operative Gewinn seit Ceconomy´s Eigenständigkeit (seit der Abspaltung von der Metro in 2017) entsprechen würde. Ich bin nicht (freiwillig) bereit, nach 5 Jahren erfolgreicher Restrukturierung, meine Anteile für so eine "recht niedrige Bewertung" abzugeben, jetzt wo man unmittelbar davor ist, die Früchte dieser harten Arbeit zu ernten! JD.com wollen Ceconomy (inkl. deren 22% an Fnac Darty!) für nur 2,2 Mrd.€ übernehmen. Eine faire Bewertung, die auch diese Beteiligung an Fnac-Darty, wie auch die mittelfristigen Aussichten von Ceconomy angemessen berücksichtigen würde, sehe ich persönlich NICHT bei unter 3 Mrd.€ ...