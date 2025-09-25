Neue Plattform macht den Aktien- und Optionshandel einfach und transparent

Vaduz, Liechtenstein (ots) - Die ezzy AG mit Hauptsitz in Vaduz gibt den

offiziellen Start ihrer neuen Online-Plattform ezzy.io bekannt. Das

FinTech-Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu den

Finanzmärkten grundlegend zu verändern und den Optionshandel für Einsteiger und

Profis gleichermaßen verständlich und zugänglich zu machen.



ezzy.io bündelt leistungsstarke Werkzeuge, die den Handel signifikant einfacher,

transparenter und effizienter machen. Die Plattform funktioniert dabei

unabhängig davon, bei welchem Broker die Trades letztlich ausgeführt werden und

ist somit für alle Trader einfach und unkompliziert nutzbar.





Das Herzstück der Plattform ist der Aktien- und Optionsscreener, der mehr als

6.000 US-Aktien anhand von über 60 technischen und fundamentalen Kriterien

auswertet und so in Sekundenschnelle geeignete Werte ermittelt. Ergänzt wird der

Screener durch eine Heatmap, welche die attraktivsten Basiswerte auf einen Blick

sofort sichtbar macht.



Durch die Funktion im Express-Modus werden auf Knopfdruck die profitabelsten

Optionen auf Basis individueller Vorgaben bereitgestellt. Abgerundet wird das

Toolset durch den Roll-Assistent, der Tradern dabei hilft, verlustreiche

Positionen in neue, potenziell gewinnbringende Geschäfte umzuwandeln. Ein

umfassender Marktüberblick - von Indizes über Sektoren bis zu Einzelaktien -

sorgt zusätzlich für eine klare Orientierung.



ezzy.io richtet sich sowohl an Einsteiger, die einen unkomplizierten Zugang zum

Optionshandel suchen, als auch an fortgeschrittene und professionelle Trader,

die von einem umfassenden, datenbasierten Toolset profitieren möchten.

Gleichzeitig bietet die Plattform B2B-Partnern wie Trading-Coaches,

Finanzberatern oder Brokern eine moderne Lösung, um ihren Kunden und ihrer

Community praxisnahe Tools und Bildungsangebote rund um den Aktien- und

Optionshandel zur Verfügung zu stellen.



Die Vision von ezzy ist die Effizienz und Transparenz im Handelsprozess

signifikant zu steigern und den Zugang zu den Finanzmärkten verständlich zu

gestalten. Der Aktien- und Optionshandel, der bislang oft als komplexe Nische

wahrgenommen wurde, soll dadurch einem breiten Publikum zugänglich gemacht

werden. Das Ziel besteht darin, Privatanlegern eine Strategie an die Hand zu

geben, mit der sich nachhaltig ein Einkommen an der Börse erzielen lässt. "Wir

bringen Börseneinkommen zu den Menschen" - mit diesem Leitmotiv möchte ezzy die

Finanzwelt für eine breitere Zielgruppe öffnen.



Im Mittelpunkt der Mission von ezzy stehen die Werte Einfachheit,

Verständlichkeit und Bildung. Mit einer klaren und intuitiven Benutzeroberfläche

gelingt es der Plattform, auch komplexe Analysen verständlich aufzubereiten.

ezzy.io verbindet damit Einsteigerfreundlichkeit und Profi-Niveau und etabliert

sich so als neue Adresse für rationales, einfaches und erfolgreiches Aktien- und

Options-Trading.



Weitere Informationen sind unter http://www.ezzy.io zu finden.



Das ezzy-Team lädt Fachbesucher und Interessenten ein, sich auf der World of

Trading in Frankfurt persönlich von der Leistungsfähigkeit der Plattform zu

überzeugen. Am 7. und 8. November 2025 steht das Expertenteam für

Live-Präsentationen und individuelle Fachgespräche zur Verfügung.



Über die ezzy AG



Die ezzy AG ist ein im Jahr 2019 gegründetes FinTech-Unternehmen mit Sitz in

Vaduz, Liechtenstein. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung von

Softwarelösungen, die den Handel an den Finanzmärkten einfacher, transparenter

und effizienter gestalten.



