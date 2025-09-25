ezzy.io startet
Neue Plattform macht den Aktien- und Optionshandel einfach und transparent
Vaduz, Liechtenstein (ots) - Die ezzy AG mit Hauptsitz in Vaduz gibt den
offiziellen Start ihrer neuen Online-Plattform ezzy.io bekannt. Das
FinTech-Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu den
Finanzmärkten grundlegend zu verändern und den Optionshandel für Einsteiger und
Profis gleichermaßen verständlich und zugänglich zu machen.
ezzy.io bündelt leistungsstarke Werkzeuge, die den Handel signifikant einfacher,
transparenter und effizienter machen. Die Plattform funktioniert dabei
unabhängig davon, bei welchem Broker die Trades letztlich ausgeführt werden und
ist somit für alle Trader einfach und unkompliziert nutzbar.
Das Herzstück der Plattform ist der Aktien- und Optionsscreener, der mehr als
6.000 US-Aktien anhand von über 60 technischen und fundamentalen Kriterien
auswertet und so in Sekundenschnelle geeignete Werte ermittelt. Ergänzt wird der
Screener durch eine Heatmap, welche die attraktivsten Basiswerte auf einen Blick
sofort sichtbar macht.
Durch die Funktion im Express-Modus werden auf Knopfdruck die profitabelsten
Optionen auf Basis individueller Vorgaben bereitgestellt. Abgerundet wird das
Toolset durch den Roll-Assistent, der Tradern dabei hilft, verlustreiche
Positionen in neue, potenziell gewinnbringende Geschäfte umzuwandeln. Ein
umfassender Marktüberblick - von Indizes über Sektoren bis zu Einzelaktien -
sorgt zusätzlich für eine klare Orientierung.
ezzy.io richtet sich sowohl an Einsteiger, die einen unkomplizierten Zugang zum
Optionshandel suchen, als auch an fortgeschrittene und professionelle Trader,
die von einem umfassenden, datenbasierten Toolset profitieren möchten.
Gleichzeitig bietet die Plattform B2B-Partnern wie Trading-Coaches,
Finanzberatern oder Brokern eine moderne Lösung, um ihren Kunden und ihrer
Community praxisnahe Tools und Bildungsangebote rund um den Aktien- und
Optionshandel zur Verfügung zu stellen.
Die Vision von ezzy ist die Effizienz und Transparenz im Handelsprozess
signifikant zu steigern und den Zugang zu den Finanzmärkten verständlich zu
gestalten. Der Aktien- und Optionshandel, der bislang oft als komplexe Nische
wahrgenommen wurde, soll dadurch einem breiten Publikum zugänglich gemacht
werden. Das Ziel besteht darin, Privatanlegern eine Strategie an die Hand zu
geben, mit der sich nachhaltig ein Einkommen an der Börse erzielen lässt. "Wir
bringen Börseneinkommen zu den Menschen" - mit diesem Leitmotiv möchte ezzy die
Finanzwelt für eine breitere Zielgruppe öffnen.
Im Mittelpunkt der Mission von ezzy stehen die Werte Einfachheit,
Verständlichkeit und Bildung. Mit einer klaren und intuitiven Benutzeroberfläche
gelingt es der Plattform, auch komplexe Analysen verständlich aufzubereiten.
ezzy.io verbindet damit Einsteigerfreundlichkeit und Profi-Niveau und etabliert
sich so als neue Adresse für rationales, einfaches und erfolgreiches Aktien- und
Options-Trading.
Weitere Informationen sind unter http://www.ezzy.io zu finden.
Das ezzy-Team lädt Fachbesucher und Interessenten ein, sich auf der World of
Trading in Frankfurt persönlich von der Leistungsfähigkeit der Plattform zu
überzeugen. Am 7. und 8. November 2025 steht das Expertenteam für
Live-Präsentationen und individuelle Fachgespräche zur Verfügung.
Über die ezzy AG
Die ezzy AG ist ein im Jahr 2019 gegründetes FinTech-Unternehmen mit Sitz in
Vaduz, Liechtenstein. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung von
Softwarelösungen, die den Handel an den Finanzmärkten einfacher, transparenter
und effizienter gestalten.
Pressekontakt:
Ansprechpartner Presse
Kent Gaertner
Quadriga Communication GmbH
mailto:gaertner@quadriga-communication.de
030-30308089-13
Ansprechpartner ezzy.io
ezzy AG
ezzy Press-Office
mailto:media@ezzy.io
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181056/6125192
OTS: ezzy AG
Autor folgen