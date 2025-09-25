    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neue Plattform macht den Aktien- und Optionshandel einfach und transparent

    Vaduz, Liechtenstein (ots) - Die ezzy AG mit Hauptsitz in Vaduz gibt den
    offiziellen Start ihrer neuen Online-Plattform ezzy.io bekannt. Das
    FinTech-Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu den
    Finanzmärkten grundlegend zu verändern und den Optionshandel für Einsteiger und
    Profis gleichermaßen verständlich und zugänglich zu machen.

    ezzy.io bündelt leistungsstarke Werkzeuge, die den Handel signifikant einfacher,
    transparenter und effizienter machen. Die Plattform funktioniert dabei
    unabhängig davon, bei welchem Broker die Trades letztlich ausgeführt werden und
    ist somit für alle Trader einfach und unkompliziert nutzbar.

    Das Herzstück der Plattform ist der Aktien- und Optionsscreener, der mehr als
    6.000 US-Aktien anhand von über 60 technischen und fundamentalen Kriterien
    auswertet und so in Sekundenschnelle geeignete Werte ermittelt. Ergänzt wird der
    Screener durch eine Heatmap, welche die attraktivsten Basiswerte auf einen Blick
    sofort sichtbar macht.

    Durch die Funktion im Express-Modus werden auf Knopfdruck die profitabelsten
    Optionen auf Basis individueller Vorgaben bereitgestellt. Abgerundet wird das
    Toolset durch den Roll-Assistent, der Tradern dabei hilft, verlustreiche
    Positionen in neue, potenziell gewinnbringende Geschäfte umzuwandeln. Ein
    umfassender Marktüberblick - von Indizes über Sektoren bis zu Einzelaktien -
    sorgt zusätzlich für eine klare Orientierung.

    ezzy.io richtet sich sowohl an Einsteiger, die einen unkomplizierten Zugang zum
    Optionshandel suchen, als auch an fortgeschrittene und professionelle Trader,
    die von einem umfassenden, datenbasierten Toolset profitieren möchten.
    Gleichzeitig bietet die Plattform B2B-Partnern wie Trading-Coaches,
    Finanzberatern oder Brokern eine moderne Lösung, um ihren Kunden und ihrer
    Community praxisnahe Tools und Bildungsangebote rund um den Aktien- und
    Optionshandel zur Verfügung zu stellen.

    Die Vision von ezzy ist die Effizienz und Transparenz im Handelsprozess
    signifikant zu steigern und den Zugang zu den Finanzmärkten verständlich zu
    gestalten. Der Aktien- und Optionshandel, der bislang oft als komplexe Nische
    wahrgenommen wurde, soll dadurch einem breiten Publikum zugänglich gemacht
    werden. Das Ziel besteht darin, Privatanlegern eine Strategie an die Hand zu
    geben, mit der sich nachhaltig ein Einkommen an der Börse erzielen lässt. "Wir
    bringen Börseneinkommen zu den Menschen" - mit diesem Leitmotiv möchte ezzy die
    Finanzwelt für eine breitere Zielgruppe öffnen.

    Im Mittelpunkt der Mission von ezzy stehen die Werte Einfachheit,
    Verständlichkeit und Bildung. Mit einer klaren und intuitiven Benutzeroberfläche
    gelingt es der Plattform, auch komplexe Analysen verständlich aufzubereiten.
    ezzy.io verbindet damit Einsteigerfreundlichkeit und Profi-Niveau und etabliert
    sich so als neue Adresse für rationales, einfaches und erfolgreiches Aktien- und
    Options-Trading.

    Weitere Informationen sind unter http://www.ezzy.io zu finden.

    Das ezzy-Team lädt Fachbesucher und Interessenten ein, sich auf der World of
    Trading in Frankfurt persönlich von der Leistungsfähigkeit der Plattform zu
    überzeugen. Am 7. und 8. November 2025 steht das Expertenteam für
    Live-Präsentationen und individuelle Fachgespräche zur Verfügung.

    Über die ezzy AG

    Die ezzy AG ist ein im Jahr 2019 gegründetes FinTech-Unternehmen mit Sitz in
    Vaduz, Liechtenstein. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung von
    Softwarelösungen, die den Handel an den Finanzmärkten einfacher, transparenter
    und effizienter gestalten.

