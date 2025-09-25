JEFFERIES stuft Evonik auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach gesenkten Jahreszielen zunächst mit einem Kursziel von 16,40 Euro auf "Hold" belassen. Die erhoffte Erholung in den Sommermonaten sei ausgeblieben, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Bis zum Jahresende rechne der Spezialchemiekonzern nicht mehr mit einer Belebung der schwachen Nachfrage./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:37 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 14,89EUR auf Tradegate (25. September 2025, 13:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16,40

Kursziel alt: 16,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,40 € , was eine Steigerung von +11,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer