JEFFERIES stuft Evonik auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach gesenkten Jahreszielen zunächst mit einem Kursziel von 16,40 Euro auf "Hold" belassen. Die erhoffte Erholung in den Sommermonaten sei ausgeblieben, schrieb Chris Counihan am Donnerstag. Bis zum Jahresende rechne der Spezialchemiekonzern nicht mehr mit einer Belebung der schwachen Nachfrage./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 14,89EUR auf Tradegate (25. September 2025, 13:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chris Counihan
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16,40
Kursziel alt: 16,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
