Rheinmetall plant Munitionsfabrik in Lettland
- Joint Venture mit lettischer State Defence Corporation.
- Produktion von 60.000 bis 80.000 Geschossen jährlich.
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall plant eine neue Munitionsfabrik in Lettland. Die Premierministerin des baltischen Staats, Evika Silina, und Rheinmetall-Chef Armin Papperger unterzeichneten am Donnerstag in Hamburg eine entsprechende Absichtserklärung. Betrieben werden soll die Fabrik von einem Joint Venture aus Rheinmetall (51 Prozent) und der lettischen State Defence Corporation (49 Prozent). Produziert werden soll Artilleriemunition des Kalibers 155 Millimeter sowohl für die lettische Armee als auch für deren Partner und den Export.
Bis zu 80.000 Geschosse pro Jahr
Baubeginn der Fabrik soll im kommenden Frühjahr sein, so dass dann rund ein Jahr später mit der Produktion begonnen werden könnte, teilte Rheinmetall mit. Die Investitionen betragen laut Unternehmen rund 275 Millionen Euro. Die Produktionskapazität bezifferte Papperger auf 60.000 bis 80.000 Geschosse pro Jahr. Es sei geplant, 150 neue Jobs zu schaffen. Die Fabrik sei in Konzeption und Größe vergleichbar mit der Munitionsfabrik im Nachbarland Litauen, deren Bau in wenigen Wochen begonnen werde.
Premierministerin Silina bezeichnete die Absichtserklärung als einen klaren Schritt zur Stärkung der Sicherheit und zur Entwicklung der Verteidigungsindustrie. "Durch die Partnerschaft mit Rheinmetall stärkt Lettland nicht nur seine nationale Verteidigung, sondern trägt auch zur Versorgungssicherheit in Europa bei, stärkt die Industriekapazität und fördert das Wirtschaftswachstum", erklärte Silina.
Rheinmetall baut derzeit 13 Fabriken parallel
Rheinmetall-Chef Papperger sagte, sein Unternehmen baue derzeit 13 Fabriken parallel in ganz Europa. "Das ist ein Teil unseres Risikomanagements auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch, dass alle Länder partizipieren." Es sei wichtig, dass es unterschiedliche Werke gebe und gerade für Osteuropa und das Baltikum sei es entscheidend, auch eigene Kapazitäten zur Verteidigung zu haben./klm/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 1.950 auf Tradegate (25. September 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 89,98 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.035,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -11,47 %/+14,47 % bedeutet.
Bissl was für Interessierte...
Was mir an der Politik von Rheinmetall nicht gefällt ist die Abhängigkeit von Amerika. Die ganzen Kooperation die RM mit amerikanischen Rüstubgskonzernen schließt in Europa, diesen dem Ziel profitorientiert Produktionen zu erweitern und auszubauen, behindern aber Forschung und Entwicklung eigener selbstständiger Produkte (weil das kostet ja erstmal Geld). Außerdem ermöglicht man den Amerikanern unter dem Deckmantel von Rheinmetall viele europäische Aufträge abzubekommen. Diese Bereinbarungen sind selbstverständlich einseitig, d.h. gelten nur in Europa, in Amerika z.B bleiben die Konzerne alleine um ja nicht RM in irgendwelche Staatsaufträge zu integrieren.
RM sollte meiner Meinung in gewissen Punkten so sehr es schmerzt nicht zur monetär agieren, weil uns das langfristig ein Haufen kostet.
Letztens habe ich gelesen dass z.B ThyssenKrupp bei der neuen Fregatte hinterherhängt, weil man von Technologien europäischer Partner abhängig ist, bei denen es zu Liegerverzögerungen etc kommt. Was plant RM, auf Partner von Amerika zu setzten. Das ist super Fregatten werden schneller gebaut, mehr Profit, aber die Technologie ist nicht mehr in Europa und auch ein gutes Rüstungsmetzwerk wird in Europa behindert.
Das selbe mit Kooperationen mit Raytheon und Lockheed Martin.
Was ich mir gewünscht hätte wäre eine Forschung an einem eigenständigem Luftabwehrverteidigubgssystem wie die Patriotsysteme etc. So was hat RM nicht im Sortiment, könnten wir aber dringend auch gebrauchen.
Ich bin Rheinmetall Aktionär, noch mehr bin ich aber Europäer. Und wenn es irgendwann die Wahl gibt zwischen einem Produkt von Rheinmetall (Anteil aber nur z.B. 20%) und einem europäischen Konkurrenten, bei gleichen Spezifikationen, dann hoffe ich dass die Bundesregierung nicht Rheinmetall den Auftrag gibt.
Ich möchte Rheinmetall nicht schaden, sondern möchte dass sie eine echte Konkurrenz mit Größen Produktportfolio als es heute ist, zu den Amerikanischen Konzernen in dem nächsten Jahrzehnt wird. Und nicht zu einem amerikanische Ableger in Europa, der die schmutzige Arbeit macht.
Zur Erläuterung:
Es finden heute an der Börse gleichzeitig mehrere Verfallstermine für Aktienoptionen, Aktienindexoptionen und Aktienindex-Futures statt. Dies führt zu erhöhter Volatilität (starken Kursschwankungen) und kann das Handelsvolumen erheblich steigern, da die Marktteilnehmer ihre Positionen schließen oder umgestalten müssen. Der Tag wird traditionell am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember begangen.
Also nicht wundern, wenn sich die Werte (insbesondere Rheinmetall) ohne ersichtlichen Grund merkwürdig verhalten.