FEV und Nature Architects kooperieren bei der Entwicklung KI-gestützter, innovativer Fahrzeugstrukturen (FOTO)
Aachen/Tokio (ots) - Der international führende Engineering-Dienstleister FEV
und das japanische Technologieunternehmen Nature Architects (NA) haben eine
strategische Kooperation vereinbart. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung
neuartiger Fahrzeugstrukturen, die durch innovative Designmethoden mithilfe von
Künstlicher Intelligenz (KI) neue Maßstäbe in Leichtbau, Funktionalität und
Entwicklungsdynamik setzen.
Im Rahmen der Zusammenarbeit bringen beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken
ein: FEV verfügt über umfassende Erfahrung in der Fahrzeugentwicklung und stellt
Plattformdaten sowie Benchmark-Modelle bereit. Nature Architects ergänzt dies
mit einer eigens entwickelten Designplattform, die auf KI-gestützter
Formfindung, Metamaterialien und Origami-Engineering basiert.
und das japanische Technologieunternehmen Nature Architects (NA) haben eine
strategische Kooperation vereinbart. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung
neuartiger Fahrzeugstrukturen, die durch innovative Designmethoden mithilfe von
Künstlicher Intelligenz (KI) neue Maßstäbe in Leichtbau, Funktionalität und
Entwicklungsdynamik setzen.
Im Rahmen der Zusammenarbeit bringen beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken
ein: FEV verfügt über umfassende Erfahrung in der Fahrzeugentwicklung und stellt
Plattformdaten sowie Benchmark-Modelle bereit. Nature Architects ergänzt dies
mit einer eigens entwickelten Designplattform, die auf KI-gestützter
Formfindung, Metamaterialien und Origami-Engineering basiert.
Ein erstes gemeinsames Projekt zur Optimierung einer Seitenaufprallstruktur
konnte bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei wurde eine
Gewichtsreduktion der Schwellerverstärkung von bis zu 51 Prozent bei
gleichbleibender Energieabsorption und somit unveränderter
Sicherheitsgewährleistung der Insassen erzielt. Die Ergebnisse der innovativen
Vorgehensweise, die Entwicklungszeiten verkürzt und somit erhebliche
Kosteneinsparungspotenziale eröffnet, wurden anschließend erfolgreich im
Gesamtfahrzeugmodell validiert.
"Mit Nature Architects gewinnen wir einen Partner, der mit seiner einzigartigen
Designplattform unser Portfolio ideal ergänzt", sagt Michael Hog, Group Vice
President Vehicle bei FEV. "Gemeinsam schaffen wir die Basis für eine völlig
neue funktions- und gewichtsoptimierte Bauteilauslegung für unsere Kunden,
unabhängig davon, ob die zugrundeliegende Anforderung aus dem Bereich der
Deformation, Schwingung, Akustik, Wärmeübertragung oder Strömung stammt."
"Unsere Plattform erlaubt es, neue Strukturkonzepte zu entwickeln, die über die
menschliche Intuition hinausgehen", sagt Tomoya Hayashi, Projektmanager bei
Nature Architects. "In Kombination mit der Engineering-Expertise von FEV
entsteht ein Innovationsraum mit hohem Kundennutzen."
Im ersten Jahr liegt der Handlungsfokus auf dem deutschen Markt, wo FEV seine
starke Präsenz bei den hiesigen OEMs einbringt. Parallel dazu wird NA seine
Aktivitäten bei japanischen Automobilherstellern intensivieren. Mittelfristig
ist für die exklusive Kooperation geplant, die gemeinsam entwickelten
Technologien weltweit zu etablieren und neue Märkte zu erschließen.
Die Kooperation unterstreicht FEVs führende KI-Kompetenz entlang des gesamten
Entwicklungsprozesses - von Strategie und Data Governance bis zu agentischen
LLM-Workflows, beschleunigter Simulation und Test sowie datengetriebener
Diagnose, Cybersecurity und Regulatorik. Das senkt Entwicklungsaufwände messbar
und verkürzt die Time-to-Market deutlich.
Über FEV
FEV verschiebt Grenzen.
FEV ist ein global führender Entwicklungsdienstleister im Automobilsektor und
Innovationstreiber für unterschiedliche Industriezweige. Professor Franz
Pischinger legte dafür den Grundstein, indem er seinen akademischen und
technischen Hintergrund mit seiner Vision für kontinuierlichen Fortschritt
verband. Das Unternehmen entwickelt seit 1978 technologische und strategische
Lösungen für die größten Automobilhersteller der Welt sowie Kunden im gesamten
Transport- und Mobilitätsökosystem.
Die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. FEV ebenso.
Deshalb setzt FEV sein technologisches und strategisches Know-how auch in
anderen Bereichen ein und transferiert seinen zukunftsorientierten Ansatz in die
Luft- und Raumfahrt- sowie Energiesektoren. Durch seine Software- und
Systemkompetenz nimmt das Unternehmen zudem eine Vorreiterrolle ein und macht
intelligente Lösungen für jedermann erlebbar. FEV bringt hochqualifizierte
Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachgebieten zusammen, um den
Herausforderungen von heute und von morgen zu begegnen.
FEV bleibt nicht stehen.
Auch in Zukunft wird FEV die Grenzen der Innovation verschieben. Mit seinen
hochqualifizierten 7.000 Mitarbeiter:innen an mehr als 45 Standorten weltweit
entwickelt FEV Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse von heute, sondern auch
die von morgen erfüllen. Letztlich bleibt FEV niemals stehen - für eine bessere,
saubere Zukunft, auf Basis nachhaltiger Mobilität und Energie sowie
intelligenter Software. Für seine Unternehmenspartner, seine Mitarbeiter:innen
und die Welt. #FeelEVolution
Über Nature Architects
Nature Architects ist ein japanisches Technologieunternehmen, das sich auf die
Entwicklung von Designlösungen auf Basis von Metamaterialien,
Origami-Engineering und KI-gestützter Formoptimierung spezialisiert hat. Die
firmeneigene Designplattform ermöglicht es, komplexe physikalische Anforderungen
durch gezielte Formgebung zu erfüllen und Entwicklungsprozesse signifikant zu
beschleunigen.
Pressekontakt:
Marius Strasdat
T +49 241 5689-6452
mailto:strasdat@fev.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147479/6125206
OTS: FEV Group
konnte bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei wurde eine
Gewichtsreduktion der Schwellerverstärkung von bis zu 51 Prozent bei
gleichbleibender Energieabsorption und somit unveränderter
Sicherheitsgewährleistung der Insassen erzielt. Die Ergebnisse der innovativen
Vorgehensweise, die Entwicklungszeiten verkürzt und somit erhebliche
Kosteneinsparungspotenziale eröffnet, wurden anschließend erfolgreich im
Gesamtfahrzeugmodell validiert.
"Mit Nature Architects gewinnen wir einen Partner, der mit seiner einzigartigen
Designplattform unser Portfolio ideal ergänzt", sagt Michael Hog, Group Vice
President Vehicle bei FEV. "Gemeinsam schaffen wir die Basis für eine völlig
neue funktions- und gewichtsoptimierte Bauteilauslegung für unsere Kunden,
unabhängig davon, ob die zugrundeliegende Anforderung aus dem Bereich der
Deformation, Schwingung, Akustik, Wärmeübertragung oder Strömung stammt."
"Unsere Plattform erlaubt es, neue Strukturkonzepte zu entwickeln, die über die
menschliche Intuition hinausgehen", sagt Tomoya Hayashi, Projektmanager bei
Nature Architects. "In Kombination mit der Engineering-Expertise von FEV
entsteht ein Innovationsraum mit hohem Kundennutzen."
Im ersten Jahr liegt der Handlungsfokus auf dem deutschen Markt, wo FEV seine
starke Präsenz bei den hiesigen OEMs einbringt. Parallel dazu wird NA seine
Aktivitäten bei japanischen Automobilherstellern intensivieren. Mittelfristig
ist für die exklusive Kooperation geplant, die gemeinsam entwickelten
Technologien weltweit zu etablieren und neue Märkte zu erschließen.
Die Kooperation unterstreicht FEVs führende KI-Kompetenz entlang des gesamten
Entwicklungsprozesses - von Strategie und Data Governance bis zu agentischen
LLM-Workflows, beschleunigter Simulation und Test sowie datengetriebener
Diagnose, Cybersecurity und Regulatorik. Das senkt Entwicklungsaufwände messbar
und verkürzt die Time-to-Market deutlich.
Über FEV
FEV verschiebt Grenzen.
FEV ist ein global führender Entwicklungsdienstleister im Automobilsektor und
Innovationstreiber für unterschiedliche Industriezweige. Professor Franz
Pischinger legte dafür den Grundstein, indem er seinen akademischen und
technischen Hintergrund mit seiner Vision für kontinuierlichen Fortschritt
verband. Das Unternehmen entwickelt seit 1978 technologische und strategische
Lösungen für die größten Automobilhersteller der Welt sowie Kunden im gesamten
Transport- und Mobilitätsökosystem.
Die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. FEV ebenso.
Deshalb setzt FEV sein technologisches und strategisches Know-how auch in
anderen Bereichen ein und transferiert seinen zukunftsorientierten Ansatz in die
Luft- und Raumfahrt- sowie Energiesektoren. Durch seine Software- und
Systemkompetenz nimmt das Unternehmen zudem eine Vorreiterrolle ein und macht
intelligente Lösungen für jedermann erlebbar. FEV bringt hochqualifizierte
Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachgebieten zusammen, um den
Herausforderungen von heute und von morgen zu begegnen.
FEV bleibt nicht stehen.
Auch in Zukunft wird FEV die Grenzen der Innovation verschieben. Mit seinen
hochqualifizierten 7.000 Mitarbeiter:innen an mehr als 45 Standorten weltweit
entwickelt FEV Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse von heute, sondern auch
die von morgen erfüllen. Letztlich bleibt FEV niemals stehen - für eine bessere,
saubere Zukunft, auf Basis nachhaltiger Mobilität und Energie sowie
intelligenter Software. Für seine Unternehmenspartner, seine Mitarbeiter:innen
und die Welt. #FeelEVolution
Über Nature Architects
Nature Architects ist ein japanisches Technologieunternehmen, das sich auf die
Entwicklung von Designlösungen auf Basis von Metamaterialien,
Origami-Engineering und KI-gestützter Formoptimierung spezialisiert hat. Die
firmeneigene Designplattform ermöglicht es, komplexe physikalische Anforderungen
durch gezielte Formgebung zu erfüllen und Entwicklungsprozesse signifikant zu
beschleunigen.
Pressekontakt:
Marius Strasdat
T +49 241 5689-6452
mailto:strasdat@fev.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147479/6125206
OTS: FEV Group
Autor folgen