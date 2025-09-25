FEV und Nature Architects kooperieren bei der Entwicklung KI-gestützter, innovativer Fahrzeugstrukturen (FOTO)

Aachen/Tokio (ots) - Der international führende Engineering-Dienstleister FEV

und das japanische Technologieunternehmen Nature Architects (NA) haben eine

strategische Kooperation vereinbart. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung

neuartiger Fahrzeugstrukturen, die durch innovative Designmethoden mithilfe von

Künstlicher Intelligenz (KI) neue Maßstäbe in Leichtbau, Funktionalität und

Entwicklungsdynamik setzen.



Im Rahmen der Zusammenarbeit bringen beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken

ein: FEV verfügt über umfassende Erfahrung in der Fahrzeugentwicklung und stellt

Plattformdaten sowie Benchmark-Modelle bereit. Nature Architects ergänzt dies

mit einer eigens entwickelten Designplattform, die auf KI-gestützter

Formfindung, Metamaterialien und Origami-Engineering basiert.





Ein erstes gemeinsames Projekt zur Optimierung einer Seitenaufprallstruktur

konnte bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei wurde eine

Gewichtsreduktion der Schwellerverstärkung von bis zu 51 Prozent bei

gleichbleibender Energieabsorption und somit unveränderter

Sicherheitsgewährleistung der Insassen erzielt. Die Ergebnisse der innovativen

Vorgehensweise, die Entwicklungszeiten verkürzt und somit erhebliche

Kosteneinsparungspotenziale eröffnet, wurden anschließend erfolgreich im

Gesamtfahrzeugmodell validiert.



"Mit Nature Architects gewinnen wir einen Partner, der mit seiner einzigartigen

Designplattform unser Portfolio ideal ergänzt", sagt Michael Hog, Group Vice

President Vehicle bei FEV. "Gemeinsam schaffen wir die Basis für eine völlig

neue funktions- und gewichtsoptimierte Bauteilauslegung für unsere Kunden,

unabhängig davon, ob die zugrundeliegende Anforderung aus dem Bereich der

Deformation, Schwingung, Akustik, Wärmeübertragung oder Strömung stammt."



"Unsere Plattform erlaubt es, neue Strukturkonzepte zu entwickeln, die über die

menschliche Intuition hinausgehen", sagt Tomoya Hayashi, Projektmanager bei

Nature Architects. "In Kombination mit der Engineering-Expertise von FEV

entsteht ein Innovationsraum mit hohem Kundennutzen."



Im ersten Jahr liegt der Handlungsfokus auf dem deutschen Markt, wo FEV seine

starke Präsenz bei den hiesigen OEMs einbringt. Parallel dazu wird NA seine

Aktivitäten bei japanischen Automobilherstellern intensivieren. Mittelfristig

ist für die exklusive Kooperation geplant, die gemeinsam entwickelten

Technologien weltweit zu etablieren und neue Märkte zu erschließen.



Die Kooperation unterstreicht FEVs führende KI-Kompetenz entlang des gesamten

Entwicklungsprozesses - von Strategie und Data Governance bis zu agentischen

LLM-Workflows, beschleunigter Simulation und Test sowie datengetriebener

Diagnose, Cybersecurity und Regulatorik. Das senkt Entwicklungsaufwände messbar

und verkürzt die Time-to-Market deutlich.



Über FEV



FEV verschiebt Grenzen.



FEV ist ein global führender Entwicklungsdienstleister im Automobilsektor und

Innovationstreiber für unterschiedliche Industriezweige. Professor Franz

Pischinger legte dafür den Grundstein, indem er seinen akademischen und

technischen Hintergrund mit seiner Vision für kontinuierlichen Fortschritt

verband. Das Unternehmen entwickelt seit 1978 technologische und strategische

Lösungen für die größten Automobilhersteller der Welt sowie Kunden im gesamten

Transport- und Mobilitätsökosystem.



Die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. FEV ebenso.



Deshalb setzt FEV sein technologisches und strategisches Know-how auch in

anderen Bereichen ein und transferiert seinen zukunftsorientierten Ansatz in die

Luft- und Raumfahrt- sowie Energiesektoren. Durch seine Software- und

Systemkompetenz nimmt das Unternehmen zudem eine Vorreiterrolle ein und macht

intelligente Lösungen für jedermann erlebbar. FEV bringt hochqualifizierte

Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachgebieten zusammen, um den

Herausforderungen von heute und von morgen zu begegnen.



FEV bleibt nicht stehen.



Auch in Zukunft wird FEV die Grenzen der Innovation verschieben. Mit seinen

hochqualifizierten 7.000 Mitarbeiter:innen an mehr als 45 Standorten weltweit

entwickelt FEV Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse von heute, sondern auch

die von morgen erfüllen. Letztlich bleibt FEV niemals stehen - für eine bessere,

saubere Zukunft, auf Basis nachhaltiger Mobilität und Energie sowie

intelligenter Software. Für seine Unternehmenspartner, seine Mitarbeiter:innen

und die Welt. #FeelEVolution



Über Nature Architects



Nature Architects ist ein japanisches Technologieunternehmen, das sich auf die

Entwicklung von Designlösungen auf Basis von Metamaterialien,

Origami-Engineering und KI-gestützter Formoptimierung spezialisiert hat. Die

firmeneigene Designplattform ermöglicht es, komplexe physikalische Anforderungen

durch gezielte Formgebung zu erfüllen und Entwicklungsprozesse signifikant zu

beschleunigen.



