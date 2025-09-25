FEV und Nature Architects kooperieren bei der Entwicklung KI-gestützter, innovativer Fahrzeugstrukturen (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Aachen/Tokio (ots) - Der international führende Engineering-Dienstleister FEV
    und das japanische Technologieunternehmen Nature Architects (NA) haben eine
    strategische Kooperation vereinbart. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung
    neuartiger Fahrzeugstrukturen, die durch innovative Designmethoden mithilfe von
    Künstlicher Intelligenz (KI) neue Maßstäbe in Leichtbau, Funktionalität und
    Entwicklungsdynamik setzen.

    Im Rahmen der Zusammenarbeit bringen beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken
    ein: FEV verfügt über umfassende Erfahrung in der Fahrzeugentwicklung und stellt
    Plattformdaten sowie Benchmark-Modelle bereit. Nature Architects ergänzt dies
    mit einer eigens entwickelten Designplattform, die auf KI-gestützter
    Formfindung, Metamaterialien und Origami-Engineering basiert.

    Ein erstes gemeinsames Projekt zur Optimierung einer Seitenaufprallstruktur
    konnte bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei wurde eine
    Gewichtsreduktion der Schwellerverstärkung von bis zu 51 Prozent bei
    gleichbleibender Energieabsorption und somit unveränderter
    Sicherheitsgewährleistung der Insassen erzielt. Die Ergebnisse der innovativen
    Vorgehensweise, die Entwicklungszeiten verkürzt und somit erhebliche
    Kosteneinsparungspotenziale eröffnet, wurden anschließend erfolgreich im
    Gesamtfahrzeugmodell validiert.

    "Mit Nature Architects gewinnen wir einen Partner, der mit seiner einzigartigen
    Designplattform unser Portfolio ideal ergänzt", sagt Michael Hog, Group Vice
    President Vehicle bei FEV. "Gemeinsam schaffen wir die Basis für eine völlig
    neue funktions- und gewichtsoptimierte Bauteilauslegung für unsere Kunden,
    unabhängig davon, ob die zugrundeliegende Anforderung aus dem Bereich der
    Deformation, Schwingung, Akustik, Wärmeübertragung oder Strömung stammt."

    "Unsere Plattform erlaubt es, neue Strukturkonzepte zu entwickeln, die über die
    menschliche Intuition hinausgehen", sagt Tomoya Hayashi, Projektmanager bei
    Nature Architects. "In Kombination mit der Engineering-Expertise von FEV
    entsteht ein Innovationsraum mit hohem Kundennutzen."

    Im ersten Jahr liegt der Handlungsfokus auf dem deutschen Markt, wo FEV seine
    starke Präsenz bei den hiesigen OEMs einbringt. Parallel dazu wird NA seine
    Aktivitäten bei japanischen Automobilherstellern intensivieren. Mittelfristig
    ist für die exklusive Kooperation geplant, die gemeinsam entwickelten
    Technologien weltweit zu etablieren und neue Märkte zu erschließen.

    Die Kooperation unterstreicht FEVs führende KI-Kompetenz entlang des gesamten
    Entwicklungsprozesses - von Strategie und Data Governance bis zu agentischen
    LLM-Workflows, beschleunigter Simulation und Test sowie datengetriebener
    Diagnose, Cybersecurity und Regulatorik. Das senkt Entwicklungsaufwände messbar
    und verkürzt die Time-to-Market deutlich.

    Über FEV

    FEV verschiebt Grenzen.

    FEV ist ein global führender Entwicklungsdienstleister im Automobilsektor und
    Innovationstreiber für unterschiedliche Industriezweige. Professor Franz
    Pischinger legte dafür den Grundstein, indem er seinen akademischen und
    technischen Hintergrund mit seiner Vision für kontinuierlichen Fortschritt
    verband. Das Unternehmen entwickelt seit 1978 technologische und strategische
    Lösungen für die größten Automobilhersteller der Welt sowie Kunden im gesamten
    Transport- und Mobilitätsökosystem.

    Die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. FEV ebenso.

    Deshalb setzt FEV sein technologisches und strategisches Know-how auch in
    anderen Bereichen ein und transferiert seinen zukunftsorientierten Ansatz in die
    Luft- und Raumfahrt- sowie Energiesektoren. Durch seine Software- und
    Systemkompetenz nimmt das Unternehmen zudem eine Vorreiterrolle ein und macht
    intelligente Lösungen für jedermann erlebbar. FEV bringt hochqualifizierte
    Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachgebieten zusammen, um den
    Herausforderungen von heute und von morgen zu begegnen.

    FEV bleibt nicht stehen.

    Auch in Zukunft wird FEV die Grenzen der Innovation verschieben. Mit seinen
    hochqualifizierten 7.000 Mitarbeiter:innen an mehr als 45 Standorten weltweit
    entwickelt FEV Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse von heute, sondern auch
    die von morgen erfüllen. Letztlich bleibt FEV niemals stehen - für eine bessere,
    saubere Zukunft, auf Basis nachhaltiger Mobilität und Energie sowie
    intelligenter Software. Für seine Unternehmenspartner, seine Mitarbeiter:innen
    und die Welt. #FeelEVolution

    Über Nature Architects

    Nature Architects ist ein japanisches Technologieunternehmen, das sich auf die
    Entwicklung von Designlösungen auf Basis von Metamaterialien,
    Origami-Engineering und KI-gestützter Formoptimierung spezialisiert hat. Die
    firmeneigene Designplattform ermöglicht es, komplexe physikalische Anforderungen
    durch gezielte Formgebung zu erfüllen und Entwicklungsprozesse signifikant zu
    beschleunigen.

    Pressekontakt:

    Marius Strasdat
    T +49 241 5689-6452
    mailto:strasdat@fev.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147479/6125206
    OTS: FEV Group




